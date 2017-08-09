17:54 09 августа

Слова замглавы МИД о сокращении долларовой зависимости вызвали споры среди экспертов

Широкое обсуждение вызвал комментарий заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова по поводу очередного пакета антироссийских санкций, введённых США. В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков высказался по поводу того, как американские санкции повлияют на контакты России с США и на вектор экономической динамики РФ. Перед тем, как напомнить о заявлении Сергея Рябкова, стоит отметить, что международное рейтинговое агентство S&P впервые отказалось снижать суверенный кредитный рейтинг России после введения новых экономических ограничений в адрес РФ со стороны Запада.

Заявления заместителя министра иностранных дел РФ:
Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платёжных систем, от доллара как расчётной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью.


Слова замглавы МИД о сокращении долларовой зависимости вызвали споры среди экспертов



Экономические эксперты по-разному оценили заявление Рябкова о сокращении зависимости от доллара как от расчётной валюты. По мнению одних, существенный прирост золотого запаса РФ говорит о том, что Россия действительно собирается вернуть экономическую модель мира к привязке не к необеспеченной бумаге, а к товарам и услугам. Другие считают, что заявление чиновника МИД в настоящих условиях не более чем популизм, так как глобальный рынок заточен именно на расчёт в долларах, а Россия давно является частью этого самого рынка.
При этом все экономисты отмечают, что основной шаг к отказу от использования американских платёжных систем с внедрением платёжной системы МИР Россия уже сделала и может на этом не остановиться, сопротивляясь санкционной политике Запада.

Ещё одним фактором снижения зависимости РФ экономисты считают требование Банка России к международным рейтинговым агентствам по созданию своих представительств в РФ и публикации прозрачных отчётов по поводу присвоения рейтингов.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 50

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  1. Pirogov Сегодня, 16:31
    Давно пора ,сколько можно содержать Америку .
    Pirogov
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:33
      смысл в том что когда так делает РФ и Иран - это как слону дробина. Вот под это дело БРИКС пустить - уже будет лучше - а если еще с арабами перетереть - но это мечты видимо
      с-т Petrov
      1. Венд Сегодня, 16:36
        Мне кажется, что это заявление, как лакмусовая бумажка. Выяснить кто есть кто.
        Венд
        1. cniza Сегодня, 16:40
          Это точно , потому как многие только "шептать" горазды.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 17:06
            Тут даже не столько шептать, сколько "наушничать". wink
            Джедай
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:17
              Ещё одним фактором снижения зависимости РФ экономисты считают требование Банка России к международным рейтинговым агентствам по созданию своих представительств в РФ и публикации прозрачных отчётов по поводу присвоения рейтингов.

              Вообще-то нужно свои рейтинговые агенства продвигать вместе с Китаем, например.
              СРЦ П-15
            2. dorz Сегодня, 17:25
              Прибыль VISA и Mastercard в России более $700 млн. Зачем платить буржуям?
              dorz
      2. cniza Сегодня, 16:37
        Слабоват пока БРИКС , но попозже обязательно подключится.
        cniza
        1. Вас Влад Сегодня, 17:21
          Цитата: cniza
          Слабоват пока БРИКС , но попозже обязательно подключится.
          Вот такие дела wink
          Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, переход стран БРИКС, в частности России и Китая, к расчетам на национальной валюте может произойти в ближайшее время. Пока же министр озвучил такой впечатляющий факт: к 2020 году товарооборот между Россией и Поднебесной может достигнуть 200 миллиардов долларов.

          Между тем в кулуарах саммита в Шанхае обсуждались детали создания внутри организации новой валютной системы, исключающей использование доллара. Еще в 2015 году Владимир Путин заявил: "Нами приняты решения о более широком использовании в экономических обменах национальных валют. С некоторыми странами мы создали специальные пулы валют. Например, с КНР наши центральные банки обменялись соответствующими объемами ресурсов, своп организовали. Я думаю, что и такое же развитие с Индией, Бразилией, с ЮАР было бы интересным".
          Вас Влад
      3. сибиралт Сегодня, 16:37
        Было бы "как слону дробинка", то такой визг бы не поднимали. Каддафи вообще за такое грохнули. Лиха беда начало, а зачинщиков наказывают.
        сибиралт
      4. Logall Сегодня, 16:39
        Цитата: с-т Petrov
        смысл в том что когда так делает РФ и Иран - это как слону дробина. Вот под это дело БРИКС пустить - уже будет лучше - а если еще с арабами перетереть - но это мечты видимо

        Китай с Россией расплачиваются в национальной валюте. С Индией идёт об этом разговор. Подтянуть Бразилию и всё как в Газпроме, мечты...
        Logall
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:40
          Китай с Россией расплачиваются в национальной валюте.


          оборот как я понимаю пока не очень большой.

          Подтянуть Бразилию и всё как в Газпроме


          бразилию уже подтянули, но не к нам. Кто к нам - под судом вроде сейчас hi
          с-т Petrov
      5. ОТДЕЛ Сегодня, 16:41
        Цитата: с-т Petrov
        смысл в том что когда так делает РФ и Иран - это как слону дробина. Вот под это дело БРИКС пустить - уже будет лучше - а если еще с арабами перетереть - но это мечты видимо

        Сразу уйти от доллара это не реально конечно, но главное что работа в этом направлении ведется постоянно и это очень радует..Именно из за этого запад ополчился на Россию! Индия ,Китай вот с этими странами можну устроить революцию в финансах и скинуть прогнивший и необеспеченный ничем доллар..Может даже воевать придется, но оно того стоит ..Мир вздохнет с облегчением !
        ОТДЕЛ
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:42
          Китай врятли хочет обрушать $. Слишком его благосостояние на него завязано и слишком много омерика должна ему $
          с-т Petrov
          1. Вас Влад Сегодня, 17:26
            Цитата: с-т Petrov
            Китай врятли хочет обрушать $. Слишком его благосостояние на него завязано и слишком много омерика должна ему $

            Обрушать доллар никому не выгодно,кроме США!Нам и Китаю выгодно сделать доллар региональной валютой!Пусть они там за океаном своими бумажками торгуют!
            Вас Влад
        2. Vita VKO Сегодня, 16:52
          Цитата: ОТДЕЛ
          главное что работа в этом направлении ведется постоянно и это очень радует.

          Заявление зам.МИДа Рябкова абсолютно не соответствует действительности. Россия по прежнему остается одним из ведущих кредиторов американской экономики и мало вероятно, что в ближайшее время ситуация на рынке американских ценных бумаг как то изменится.
          По итогам июня Россия нарастила объем вложений в казначейские облигации США до 90,9 миллиарда долларов. За месяц показатель вырос на три процента. Об этом свидетельствуют данные Минфина Соединенных Штатов, размещенные на сайте ведомства во вторник, 16 августа.
          https://lenta.ru/news/2016/08/16/treasuries/
          Vita VKO
          1. Б.Т.В. Сегодня, 16:59
            Цитата: Vita VKO
            https://lenta.ru/news/2016/08/16/treasuries/


            " Лента", да ещё от 16.08.2016- " надёжнее и правдивее" источник трудно найти.
            Б.Т.В.
            1. Vita VKO Сегодня, 17:04
              Цитата: Б.Т.В.
              надёжнее и правдивее" источник трудно найти.

              так опровергни, чего зря болтать, людям зрение напрягаешь.
              Vita VKO
              1. Б.Т.В. Сегодня, 17:11
                Цитата: Vita VKO
                так опровергни,


                Не помню, чтобы на " ты" переходили.
                Цитата: Vita VKO


                людям зрение напрягаешь.


                Так не напрягайте, кто же заставляет?!

                Опровергать " прошлогодний снег"?!
                Б.Т.В.
              2. Muvka Сегодня, 17:38
                А что опровергать то? Наших денег там 100млрд. Вы серьезно считаете, что мы одни из крупнейших? Даже не смешно.
                Muvka
      6. APASUS Сегодня, 17:16
        Цитата: с-т Petrov
        смысл в том что когда так делает РФ и Иран - это как слону дробина

        Долларовый оборот средств в нефтегазовой промышленности России в годовом исчислении равен в районе триллиона долларов.
        Это такая серьезная дробина! Это еще без учета Ирана.
        Я считаю именно благодаря своему влиянию США в России, мы так до сих пор не торгуем нефтью и газом за рубли,американцы лоббируют грамотно свои интересы,а у нас еще есть уголь ,лес,да еще мало ли что мы можем торговать за рубли.Сколько было разговора про открытие биржи в Питере,а все проекты так и остались проектами!!!
        APASUS
    2. kepmor Сегодня, 16:40
      pirogov, "кормилец" вы наш,не смешите...сравните их экономику с ВВП и нашу - разница просто неприлична (для нас)...да и наших денег в их облигациях всего около 200 лярдов...для штатов это просто пшык...
      вот если бы Китай,Япония и другие основные вкладчики заявили бы такое, ТО...тогда янки обделались по-крупному...но это из области фантастики...
      kepmor
      1. Монос Сегодня, 16:52
        Цитата: kepmor
        .сравните их экономику с ВВП

        Вы сказочку про американский ВВП другим рассказывайте. Их ВВП в большей степени состоит из операций с ценными бумагами, переоценённых акций кампаний типа Гугля, Фейсбуки и Эпля и сферы услуг. То есть такой же надутый пузырь, как и вся экономика.
        Монос
        1. kepmor Сегодня, 17:02
          монос, вам с "розовых облаков" виднее...только для общего развития взгляните на капитализацию их промышленных компании, типа боинга с майкрософтом,дженерал электрик с кока-колой...и сравните с нашими "гигантами-насосами" типа газпрома и роснефти...нам бы такие "пузыри"...
          кстати, в нашем ВВП операции с бумагами не меньше занимают...
          так кто из нас "сказочник"????????...
          kepmor
      2. Vita VKO Сегодня, 17:03
        Цитата: kepmor
        не смешите

        Внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов. Это примерно соответствует оборонному бюджету США. Даже если эти объемы пойдут просто на укрепление российской валюты и других национальных валют во взаиморасчетах то удар по $ будет очень серьезный, тем более что торговым нашим партнерам придется и свой рынок перестраивать, а значит товарное обеспечение американской зелени сократится существенно. Если учитывать гигантский гос.долг США то пинок в пропасть для американской экономики очень серьезный.
        Vita VKO
        1. kepmor Сегодня, 17:14
          Vita+VKO, возможно вы и правы...только КТО у нас и зарубежом решится на это?
          если одни полезем с "шашками на танки", то участь КНДР нам обеспечена...вы лично готовы к этому?...за олигархов и чиновников и говорить не стоит...
          kepmor
    3. vovanpain Сегодня, 16:45
      Теперь это становится насущной необходимостью.

      Насущной необходимостью это уже три года назад стало,а с 1999 года, с момента гибели Югославии это просто необходимость.Все в честность и поядочность "партнеров" верим. what
      vovanpain
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:57
        заикнулись бы мы о таком в 90-х - по стене бы размали и на ЯО не посмотрели.

        мое мнение конечно. как на самом деле не знаю. но мне кажется они очень расслабились в 90-е, и хорошо что было так. Добили бы не военной интервенцией - так экономически.

        А так то в 90-х они нас активно кредитовали. Типа поможем убогим да еще и сливки снимем. Что могут эти русские - будут и дальше сидеть на наших дотациях и кредитах от МВФ - но тут пришел Володя и сказал всем ша

        И время стало работать на нас, еще цена за бочку в 120, да еще пром.производство начало подниматься. В общем нам очень нужно было время

        с-т Petrov
    4. 23424636 Сегодня, 16:59
      пока евреи у власти в кремле это будет просто вбросами для улучшения процентов откатов на транзакции в американские банки .зачем вообще об этом говрить если тоько недавно начали расчеты через карточки Мир а до этого вся зарплата и пенсии до момента обналичивания в России шла на финансирование США (виза. )и ЕС (еврокард) За это надо бы пару клоунов из ЦБ посадить навечно .но это же "наши партнеры "
      23424636
      1. kepmor Сегодня, 17:20
        страности, однако...где вы узрели евреев в кремле?...
        и почему нам, русским, всегда кто-то мешает жить нормально?...то евреи, то обамыч, теперь вот трампуша,который не наш...
        правильно...зеркало оно всегда виновато, а не физия лица...
        kepmor
  2. demo Сегодня, 16:38
    Я не специалист и не эксперт.
    Что будет делать Россия и кода мне тем более не ведомо.
    Но с моей точки зрения делать сотруднику внешнеполитического ведомства РФ заявления такого рода - показать свою не полную проф пригодность.
    Такое заявление должно звучать или министра финансов или от председателя ЦБ, или от главы правительства.
    Надо бы Сергею Лаврову внутреннее совещание провести и акценты расставить.
    demo
    1. cniza Сегодня, 16:42
      Политика вещь "тонкая" , это так называемый "пробный" шар...
      cniza
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:42
      Цитата: demo
      Такое заявление должно звучать или министра финансов или от председателя ЦБ, или от главы правительства.
      Надо бы Сергею Лаврову внутреннее совещание провести и акценты расставить.

      А если этот "пробный камешек" и брошен с ведома Министерства? Круги-то обязательно пойдут, вот и надо посмотреть на сколько далеко.
      СРЦ П-15
      1. Джедай Сегодня, 17:08
        Цитата: СРЦ П-15
        Круги-то обязательно пойдут, вот и надо посмотреть на сколько далеко.

        Причём круги пойдут не по воде, а по отходам жизнедеятельности. wink
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 17:32
          Можно дырявить карманы? Денег не будет?
          Где они прячут печатный станок? Разфигачить к едрене- фене...
          Logall
  3. Вадим237 Сегодня, 16:40
    Это России будет поставлять нефть и газ за рубли, не зависимо от курса евро и доллара.
    Вадим237
    1. хрыч Сегодня, 16:47
      Цитата: Вадим237
      будет поставлять нефть и газ за рубли

      Нет, за золото
      хрыч
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:49
        да или пусть ищут рубли и выкупают их, чтоб за товар расплатиться wassat
        с-т Petrov
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:55
          Цитата: с-т Petrov
          да или пусть ищут рубли и выкупают их, чтоб за товар расплатиться wassat

          Но тогда рубль усилится, а нам сейчас это не выгодно.
          СРЦ П-15
        2. KondratKo Сегодня, 17:01
          Торговля за рубли быстро укрепит нашу валюту, что для России как бы не особо выгодно. Было-б весело посмотреть на физиономии европейцев и мерикатосов, обязав их рассчитываться за купленные у нас товары в рублях.
          KondratKo
  4. mahoney Сегодня, 16:49
    У простых россиян долларов точно больше не становится, а вот у власть имущих наоборот)
    mahoney
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 17:02
    Направление верное.
    Эта резаная бумага от государства-должника доверие внушает лишь потому, что её покупает и продает большинство.
    Это просто бумажка. Не обеспеченная.
    ...то есть как картина Шагала или Малевича - если есть покупатель, то стоит бешеных денег, если нет - просто мазня...
    КОТ БАЮН
  6. 3vs Сегодня, 17:06
    По алиэкспрессу пока этого не видно - конвертируют рубли в зелёную бумагу а потом идёт оплата товара...
    Ждём-с!
    3vs
  7. ксюха Сегодня, 17:07
    Я не экономист.Но мне кажется , что если бы получилось у нас то и другие бы начали подтягиваться.
    ксюха
  8. JonnyT Сегодня, 17:17
    "Это вызвало споры между экспертами......"
    А как же наши виллы на лазурном берегу, детишки в кембриджах, евродоллары в офшорах????
    Вы об этом подумали???? Все наворованное непосильным трудом лишить захотели!!!!!
    Надо обязательно терпеть! (с) иксперты
    JonnyT
    1. Вадим237 Сегодня, 17:28
      И сколько этих вилл и детишек в зарубежных университетах - тысячи две три, от силы.
      Вадим237
  9. Panzermensch Сегодня, 17:28
    И каким образом они намерены это сделать? laughing Рубли пока ни одна ни западная, ни южная, ни северная, ни восточная компания, от импорта которой критически зависит экономика и промышленность РФ, не принимает. laughing
    Panzermensch
  10. мичман Сегодня, 17:31
    Вспомните начало 80-х годов, дол. США стоил 60 копеек. И мы жили тогда в условиях санкций. Развивали промышленность, у всех была работа, начали строить жилье для рабочих. И тогда ни один чиновник не уехжал жить за рубеж.
    Но в настоящее время наши министры:?иностранных дел (козырев), министр с/х (скрынник), первый президент СССР (меченый) и др. живут в США, Германии, Франции. Такого нет ни в одной стране. Честь имею.
    мичман
    1. Muvka Сегодня, 17:42
      Что за детский сад? Всегда забавляли люди, которые пишут, что в СССР был доллар по 60 копеек. И что? И зарплаты тогда были по 120 рублей, а не по 15000. Можно хоть сейчас сделать так, чтобы доллар стоил копейку. Только вы получать будете 2,5 рубля. И что от этого изменится?
      Muvka
  11. vlad007 Сегодня, 17:43
    Надо зарабатывать то, что можно заработать и побольше - доллары, евро, юани и т.д.
    vlad007
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