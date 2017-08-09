Слова замглавы МИД о сокращении долларовой зависимости вызвали споры среди экспертов

Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платёжных систем, от доллара как расчётной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью.

Широкое обсуждение вызвал комментарий заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова по поводу очередного пакета антироссийских санкций, введённых США. В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков высказался по поводу того, как американские санкции повлияют на контакты России с США и на вектор экономической динамики РФ. Перед тем, как напомнить о заявлении Сергея Рябкова, стоит отметить, что международное рейтинговое агентство S&P впервые отказалось снижать суверенный кредитный рейтинг России после введения новых экономических ограничений в адрес РФ со стороны Запада.Заявления заместителя министра иностранных дел РФ:Экономические эксперты по-разному оценили заявление Рябкова о сокращении зависимости от доллара как от расчётной валюты. По мнению одних, существенный прирост золотого запаса РФ говорит о том, что Россия действительно собирается вернуть экономическую модель мира к привязке не к необеспеченной бумаге, а к товарам и услугам. Другие считают, что заявление чиновника МИД в настоящих условиях не более чем популизм, так как глобальный рынок заточен именно на расчёт в долларах, а Россия давно является частью этого самого рынка.При этом все экономисты отмечают, что основной шаг к отказу от использования американских платёжных систем с внедрением платёжной системы МИР Россия уже сделала и может на этом не остановиться, сопротивляясь санкционной политике Запада.Ещё одним фактором снижения зависимости РФ экономисты считают требование Банка России к международным рейтинговым агентствам по созданию своих представительств в РФ и публикации прозрачных отчётов по поводу присвоения рейтингов.