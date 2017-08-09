США создают военную базу на севере Ирака
США создают военную базу на севере Ирака недалеко от города Талль-Афар, который три года находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в среду Anadolu Ajansı.
Строительство завершено уже наполовину и здесь уже дислоцирована американская бронетехника, размещены военные специалисты. В городе Талль-Афар компактно проживают туркманы.
Как отметил полковник ВС Ирака Мехди аль-Хафаджи, база будет создана в соответствии с итогами переговоров. Они состоялись на прошлой неделе в районе Земмар на западе Мосула между представителями иракской армии и США.
Данная военная база будет функционировать в рамках операции по освобождению Талль-Афара от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Полковник из Командования операциями в Найнаве Ахмед аль-Джебури отметил, что создание базы укрепит общественность в мнении о продвижении армии в Талль-Афар. На данном этапе ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов. Они будут оказывать операции логистическую поддержку.
Строительство завершено уже наполовину и здесь уже дислоцирована американская бронетехника, размещены военные специалисты. В городе Талль-Афар компактно проживают туркманы.
Как отметил полковник ВС Ирака Мехди аль-Хафаджи, база будет создана в соответствии с итогами переговоров. Они состоялись на прошлой неделе в районе Земмар на западе Мосула между представителями иракской армии и США.
Данная военная база будет функционировать в рамках операции по освобождению Талль-Афара от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Полковник из Командования операциями в Найнаве Ахмед аль-Джебури отметил, что создание базы укрепит общественность в мнении о продвижении армии в Талль-Афар. На данном этапе ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов. Они будут оказывать операции логистическую поддержку.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr/ru
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