19:43 09 августа

США создают военную базу на севере Ирака

США создают военную базу на севере Ирака недалеко от города Талль-Афар, который три года находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в среду Anadolu Ajansı.

Строительство завершено уже наполовину и здесь уже дислоцирована американская бронетехника, размещены военные специалисты. В городе Талль-Афар компактно проживают туркманы.

США создают военную базу на севере Ирака



Как отметил полковник ВС Ирака Мехди аль-Хафаджи, база будет создана в соответствии с итогами переговоров. Они состоялись на прошлой неделе в районе Земмар на западе Мосула между представителями иракской армии и США.

Данная военная база будет функционировать в рамках операции по освобождению Талль-Афара от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Полковник из Командования операциями в Найнаве Ахмед аль-Джебури отметил, что создание базы укрепит общественность в мнении о продвижении армии в Талль-Афар. На данном этапе ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов. Они будут оказывать операции логистическую поддержку.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr/ru
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Комментарии 2

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  1. cniza Сегодня, 19:42
    США создают военную базу на севере Ирака


    Всё им мало баз , а из Ирака они уходить не собираются никогда.
    cniza
    1. Балу Сегодня, 19:43
      Цитата: cniza
      США создают военную базу на севере Ирака


      Всё им мало баз , а из Ирака они уходить не собираются никогда.

      Не удивлюсь, если на ней будут готовить пополнение для бармалеев.
      Балу
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