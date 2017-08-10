08:47 10 августа

Российские лётчики стали лучшими в "Авиадартсе-2017"

Главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил журналистам о том, что российская команда заняла первое место на международном конкурсе «Авиадартс», проходящем в рамках армейских игр «АРМИ-2017». Заявление Виктора Бондарева:
Наша команда заняла 1-е место в конкурсе («Авиадартс»). Борьба была напряжённой, китайские пилоты отлично себя показали, но нашим лётчикам равных нет. Этот конкурс объединил всех нас. От этих соревнований мы возьмём всё самое лучшее, что необходимо для поступательного развития Воздушно-космических сил.


Российские лётчики стали лучшими в "Авиадартсе-2017"


Конкурс «Авиадартс» проводился в Китайской Народной Республике с 30 августа. Местом проведения был выбран город Чанчунь. При этом нужно отметить, что в конкурсе принимали участие исключительно российские и китайские лётные экипажи.


Конкурсная программа была разделена для различных типов военной авиации: армейская авиация, военно-транспортная авиация и оперативно-тактическая авиация, включающая бомбардировочную, истребительную и штурмовую.

«Авиадартс», как сообщает официальный сайт конкурса, проходил в два этапа. Первый: полёт по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования. Второй: Полёт на атаку наземной (морской) цели. Военно-транспортная авиация в ходе второго этапа использовалась для осуществления десантирования личного состава и специальных грузов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 3

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 08:07
    В Сирии натренировались.Летуны с тратористами молодцы,что говорить,вот морпехи с десантурой как-то расстроили немного...Осадочек остался...
    Алексей7777777
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:15
      Поздравления нашим пилотам с победой . soldier good
      Spartanez300
  2. Masya Masya Сегодня, 08:13
    Ура!!! Мои поздравления!!! love
    нашим лётчикам равных нет.
    Masya Masya
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