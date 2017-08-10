В Сеуле заявили, что Пхеньян "заплатит суровую цену"

Официальный Сеул созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Корейском полуострове. Сама формулировка «Сеул созывает» обращает на себя пристальное внимание. Экстренные заседания далеко не всегда созывались по инициативе целого ряда стран, например, когда украинские радикалы травили и сжигали людей в Одессе, когда украинская армия давила ветеранов бронетехникой в Мариуполе, когда американские бомбардировщики превращали в руины целые кварталы Белграда. Однако инициатива Сеула поддержана, и Совбез будет созван на заседание сегодня (10 августа).Созыв производится на фоне угрожающей риторики со стороны Южной Кореи в адрес своего северного соседа.Объединенный комитет начальников штабов армии Республики Корея выступил в заявлением, котором заявил, что южнокорейская армия «заставил Пхеньян заплатить суровую цену в случае военной агрессии против народа Южной Кореи». Ранее практически те же слова были произнесены в адрес Сеула и Вашингтона политиками КНДР.Вместо того, чтобы решать проблему в формате переговоров, стороны снова эксплуатируют враждебную риторику по отношению друг к другу. При этом масла в огонь, по традиции, снова подливают Соединённые Штаты, которые, пытаясь снова и снова выступать в роли мирового жандарма, используют крайне жёсткие трактовки в отношении страны, обладающей ядерным оружием. При этом не так давно американские авианосцы, решившие напугать Пхеньян, несолоно хлебавши были отведены от берегов Северной Кореи.Напомним, что именно по инициативе США несколько дней назад в отношении Пхеньяна были приняты очередные санкции. Кстати, Россия и Китай в СБ ООН проголосовали за введение санкционных мер.