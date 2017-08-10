08:46 10 августа

В Сеуле заявили, что Пхеньян "заплатит суровую цену"

Официальный Сеул созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Корейском полуострове. Сама формулировка «Сеул созывает» обращает на себя пристальное внимание. Экстренные заседания далеко не всегда созывались по инициативе целого ряда стран, например, когда украинские радикалы травили и сжигали людей в Одессе, когда украинская армия давила ветеранов бронетехникой в Мариуполе, когда американские бомбардировщики превращали в руины целые кварталы Белграда. Однако инициатива Сеула поддержана, и Совбез будет созван на заседание сегодня (10 августа).

Созыв производится на фоне угрожающей риторики со стороны Южной Кореи в адрес своего северного соседа.

Объединенный комитет начальников штабов армии Республики Корея выступил в заявлением, котором заявил, что южнокорейская армия «заставил Пхеньян заплатить суровую цену в случае военной агрессии против народа Южной Кореи». Ранее практически те же слова были произнесены в адрес Сеула и Вашингтона политиками КНДР.


В Сеуле заявили, что Пхеньян "заплатит суровую цену"


Вместо того, чтобы решать проблему в формате переговоров, стороны снова эксплуатируют враждебную риторику по отношению друг к другу. При этом масла в огонь, по традиции, снова подливают Соединённые Штаты, которые, пытаясь снова и снова выступать в роли мирового жандарма, используют крайне жёсткие трактовки в отношении страны, обладающей ядерным оружием. При этом не так давно американские авианосцы, решившие напугать Пхеньян, несолоно хлебавши были отведены от берегов Северной Кореи.

Напомним, что именно по инициативе США несколько дней назад в отношении Пхеньяна были приняты очередные санкции. Кстати, Россия и Китай в СБ ООН проголосовали за введение санкционных мер.


Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 6

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  1. xetai9977 Сегодня, 08:25
    Кажется запахло жареным. Этот Ын добился того,что вокруг все его ненавидят. Даже союзник КНР дал знать,что умывает руки.
    xetai9977
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:34
      Да ничего он не добивался,сидел себе тихо в песочнице своей,никого не трогал...Сделали из него пугало США с РК-чтоб деньги заработать на ВПК-вчера только обсуждали,что Юг затевает глобальное перевооружение.Против кого?Правильно-против всадника апокалипсиса,исчадие ада внука Ким Ир Сена.Ну какой он Демон,я вас умоляю...
      Алексей7777777
    2. Чёрный Сегодня, 08:35
      Объединенный комитет начальников штабов армии Республики Корея выступил в заявлением, котором заявил, что южнокорейская армия «заставил Пхеньян заплатить суровую цену в случае военной агрессии против народа Южной Кореи»
      Заявить то они заявили, но думаю что больше они перемохали от заявлений США...Сеул находится практически на границе с КНДР - дальность стрельбы ствольной артиллерии, так что цену и не менее страшную заплатит и ЮК. В общем кому этот конфликт 100% не выгоден, так это Южной Корее.Они понимают, что становятся козлами отпущения в разборкак США и КНДР.Они понимают, что США на них наплевать.Единственное, что сдерживает США - это неуверенность в том, что со стопроцентной гарантией не допустят удара по СВОИМ территориям( на Японию и ЮК им глубоко...) Ну а северокорейцев сдерживает понимание того, что в случае начала конфликт - их уничтожат ( сто бы там они не заявляли)
      Чёрный
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:28
    В Сеуле заявили, что Пхеньян "заплатит суровую цену"
    Как достали эти боевые хомяки.Сеулу надоело делать телевизоры и авто?Такое впечатление что трио балбессов в русскую рулетку собрались поиграть.А нашим с китайцами что прикажите сидеть и смотреть на этих трёх оленей грозящими всё вокруг ядерными фекалиями засыпать.Вся эта банда должна понять Бог не дай на нашу территорию что посыпется.Получат по рогам все "оба три." am bully
    Наблюдатель2014
    1. igorj 51 Сегодня, 08:42
      .Вся эта банда должна понять Бог не дай на нашу территорию что посыпется.Получат по рогам все "оба три."

      Да ладно Вам.. Скорее ваши так сказать руководители прогнутся в очередной раз под этих двух из данного трио..
      igorj 51
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:43
      А наши потдержат США , вот увидите...
      DIVAN SOLDIER
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