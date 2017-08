Беспилотник на хвосте: действия США ведут к войне с Ираном и Россией

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

США следует уйти из Сирии, считают некоторые американские эксперты. Об этом пишет Ориана Павлик (Oriana Pawlyk) на сайте Military.com Обозревательница напоминает, что на днях иранский БПЛА летел на расстоянии не более 100 футов (примерно 30 метров) от самолёта ВМС США F/A-18, совершавшего посадку на авианосец «Нимиц» (USS Nimitz) в Персидском заливе.Четверо аналитиков из Вашингтона считают, что американские войска из региона следует вывести. О том, что США нечего сделать в Сирии, эти люди говорили и прежде. Теперь они повторили свой призыв. На карту в сложном конфликте поставлено всё.Об этом заявили бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хох (Matthew Hoh) и бывший аналитик по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку (John Kiriakou).С ними согласны юрист-аналитик Кристи Эдвардс и публицист и общественный активист Дэвид Свансон.Мистер Хох известен тем, что подал в отставку, будучи старшим гражданским представителем в провинции Забул в Афганистане в 2009 году. Он стал первым известным американским официальным лицом, подавшим в отставку в знак протеста против американской войны в Афганистане. Бывший капитан морской пехоты США, ранее он был в двух командировках в Ираке.«Мы находимся на грани войны с Россией», — сказал Хох на выступлении в Национальном пресс-клубе.По его словам, присутствие американских и российских военных самолётов (U.S. and Russian warplanes) над Сирией, пока ещё являющейся суверенным государством, явно нарушает международные законы. Каждое из двух названных государств продолжает дразнить другое. Поэтому само основание для участия США в сирийской войне становится ещё более ошибочным, отметил Хох.Кристи Эдвардс, юридический аналитик Американского общества международного права, комментируя заявление Хоха, заметила, что Россия и США выступают с противоречивыми заявлениями по поводу своего присутствии в Сирии.Эдвардс напомнила, что недавно F/A-18E «Супер Хорнет» сбил сирийский самолёт Су-22. Это произошло после того, как упомянутый истребитель-бомбардировщик советских времён сбросил бомбы возле позиций «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США.США заявили, что действовали с целью самообороны коалиционных сил: ведь сирийский самолёт бомбил SDF. Россия, однако, говорит, что самолёт поддерживал с воздуха сирийские сухопутные войска, воюющие с «Исламским государством» («ИГ», запрещено в РФ), поэтому действия США нарушили суверенитет и международное право Сирии. Таким образом, заметила Эдвардс, действия США квалифицируются как «военная агрессия против сирийского правительства» (military aggression against the Syrian government).Статья 51 Устава Организации Объединённых Наций допускает коллективную самооборону государств, но не негосударственных вооружённых групп (вроде SDF). США никогда и не утверждали, что эта группа сил фактически представляет Соединённые Штаты. Вашингтон всего лишь оказывает этим силам «некоторую поддержку», но «не утверждает», что силы «являются де-факто органом, находящимся под его контролем», сказала Эдвардс.Также, по её словам, существует довольно свободная трактовка того, как США могут использовать «пропорциональную силу» для защиты членов коалиционных и коалиционных негосударственных вооружённых группировок, воюющих против «ИГ», «если победить «ИГ» является единственной задачей».По мнению аналитика, официальные лица США, такие, как постпред США в ООН Никки Хейли и государственный секретарь Рекс Тиллерсон, неоднократно заявлявшие о необходимости смены режима в Сирии, поскольку Асад — это «не решение», попросту мутят воду.«Смешанные мотивы», которыми отличается операция США против «ИГ» (стратегическая цель Соединённых Штатов, за которой просматривается желание Белого дома сменить в Сирии режим) компрометируют правовую основу военных операций, уверена Эдвардс.Её мнение в некоторой степени подтвердил бригадный генерал ВВС Чарлз Коркоран, командующий 380-м воздушным экспедиционным крылом. Он сказал Military.com, что действия американских лётчиков, в том числе атака на Су-22, находились в рамках правил участия в операции. «Мы здесь, чтобы сражаться с «ИГ», но мы будем и защищать свои силы от сирийских провластных структур», — пояснил Коркоран во вторник на этой неделе.Генерал уточнил и ещё один момент: такие «звоночки» могут раздаваться всё чаще, потому как «ИГ» продолжает терять позиции в Сирии, и силы США ведут действия в воздушном пространстве, где присутствует всё больше сил, лояльных Асаду, которого поддерживает Россия.Во время интервью в своём кабинете Коркоран показал на карту Сирии и Ирака, в которой районы, контролируемые «Исламским государством», были помечены красным. «Совершенно ясно, что в какой-то момент красный цвет исчезнет», — заметил он. И что же произойдёт, когда столкнутся другие силы? Когда «ИГ» исчезнет, такое столкновение сил станет «реальной проблемой».США уже потратили 14,3 млрд. долларов на операции по борьбе с «ИГ», отмечается далее в материале. По данным Министерства обороны США, операции начались 8 августа 2014 года. То есть можно говорить уже о трёхлетней кампании.Джон Кириаку служил в ЦРУ с 1990 по 2004 гг. По его мнению, спасти Сирию от фиаско можно лишь единственным способом — сесть за стол переговоров со всеми заинтересованными сторонами, в том числе «сирийцами, русскими и, нравится нам это или нет, иранцами».«Мы должны признать тот факт, что аль-Асад никуда не денется, да и не должен», — отметил он. Его правительство признано во всём мире, и Сирией вовсе не управляют и не управляли ни Трамп, ни его предшественник Обама. «Мы должны сесть за стол переговоров, где будет сидеть и Башар Асад», — говорит эксперт.Также бывший аналитик ЦРУ напомнил, что русские были официально приглашены в Сирию, а США — нет.В статье приводится и противоположное мнение. Дэвид Свансон, директор сайта WorldBeyondWar.org, не считает, что Россия участвует в войне законно.«Может ли гонимый диктатор создать законность, пригласив другие страны напасть на свою страну? Нет, это бессмысленные аргументы в пользу войны», — говорит он. Он добавил, что нет правовых уставов, которые утверждают: «С войной всё в порядке, если диктатор попросил вас помочь».«США совершают преступление в Сирии так же, как и Россия», — резюмировал мистер Свансон.Российские эксперты считают, что провокационное поведение на Ближнем Востоке характерно не только для сил США, но и для группировок оппозиции. К примеру, упомянутые SDF недавно заявили, что пойдут на Дейр эз-Зор. Этот город сейчас находится под контролем армии Б. Асада.Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, чьё мнение приводит «Утро.ру» , считает, что такие действия оппозиции, поддерживаемой США, лишь дестабилизируют ситуацию. Историк провёл параллель с последним годом Второй мировой войны, когда США и Великобритания, долго тянувшие с открытием второго фронта, затем попробовали опередить Советский Союз с захватом Берлина.Что касается роста напряжённости в отношениях США и Ирана, стоящего на стороне Сирии, то, добавим, ВМС США обвиняют Тегеран в «непрофессиональных» действиях.Как указал представитель командования ВМС США Билл Урбан, инцидент с иранским беспилотником произошёл в международном воздушном пространстве. Опасное маневрирование БПЛА на одной высоте с самолётами создало угрозу столкновения; такой манёвр не соответствует международным морским законам.По словам Урбана, это было уже тринадцатое «небезопасное и непрофессиональное» взаимодействие морских сил Ирана с ВМС США с начала текущего года. В одном из предыдущих инцидентов, в июле, патрульный корабль ВМС США делал предупреждающие выстрелы в сторону корабля Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, когда тот приблизился к американскому военному кораблю.Провокационные ситуации на самом деле порождаются вовсе не «непрофессиональными» действиями Ирана, Сирии или России, о чём не устают «напоминать» международные СМИ и американские политики и военные. Две стороны, два военных лагеря преследуют на Ближнем Востоке две противоположные цели. Одна сила выступает в поддержку Асада, ведущего войну с террористами, другая сторона под прикрытием войны с террористами реализует план по свержению Асада. Такое противостояние на одной территории действительно может привести к войне, участниками которой станут и США, и Россия, и Иран, и Сирия, и некоторые другие приграничные страны.