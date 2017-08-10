Начинаются российско-иранские испытания Ка-226Т

Мощность силовой установки в 580 л.с. обеспечивает продолженный взлёт или безопасную посадку при отказе одного двигателя. Вертолет Ка-226Т построен по модульной схеме и предлагается в различных целевых модификациях: от пассажирской до поисково-спасательной.

Холдинг «Вертолёты России» сообщает о том, что начинаются совместные с иранскими партнёрами испытания лёгкого многоцелевого вертолёта Ка-226Т. Основная цель совместных испытаний с иранской компаниейсостоит в определение лётных характеристик российского вертолёта в условиях жаркого и сухого климата.Испытания с иранской компанией пройдут на основании подписанного около трёх месяцев назад меморандума о взаимопонимании между Москвой и Тегераном в вопросах гражданского и военно-технического сотрудничества. Известно о том, что производитель уже направил один из вертолётов Ка-226Т в Иран, где и началась испытательная фаза.Испытания продлятся до сентября текущего года, и по их итогам будет проведена совместная конференция, в ходе которой сообщат о результатах эксплуатации российских многоцелевых вертолётах при температурных условиях до 50 по Цельсию. Пресс-служба «Вертолётов России» напоминает, что Ка-226Т оснащается двумя двигателями Arrius 2G1 компании Turbomeca с электронно-цифровой системой управления (FADEC).Из релиза: