14:21 10 августа

Начинаются российско-иранские испытания Ка-226Т

Холдинг «Вертолёты России» сообщает о том, что начинаются совместные с иранскими партнёрами испытания лёгкого многоцелевого вертолёта Ка-226Т. Основная цель совместных испытаний с иранской компанией Iran Helicopters Support and Renewal Company состоит в определение лётных характеристик российского вертолёта в условиях жаркого и сухого климата.

Испытания с иранской компанией пройдут на основании подписанного около трёх месяцев назад меморандума о взаимопонимании между Москвой и Тегераном в вопросах гражданского и военно-технического сотрудничества. Известно о том, что производитель уже направил один из вертолётов Ка-226Т в Иран, где и началась испытательная фаза.

Начинаются российско-иранские испытания Ка-226Т



Испытания продлятся до сентября текущего года, и по их итогам будет проведена совместная конференция, в ходе которой сообщат о результатах эксплуатации российских многоцелевых вертолётах при температурных условиях до 50 по Цельсию.

Пресс-служба «Вертолётов России» напоминает, что Ка-226Т оснащается двумя двигателями Arrius 2G1 компании Turbomeca с электронно-цифровой системой управления (FADEC).

Из релиза:
Мощность силовой установки в 580 л.с. обеспечивает продолженный взлёт или безопасную посадку при отказе одного двигателя. Вертолет Ка-226Т построен по модульной схеме и предлагается в различных целевых модификациях: от пассажирской до поисково-спасательной.


Использованы фотографии: www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 15

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  1. новичок Сегодня, 12:53
    малыш красавец! пройдёт испытания. и опять и снова_ движки, движки.
    новичок
    1. Logall Сегодня, 13:00
      Обожаю вертолеты Камова! Ничего в авиации не соображаю, но обожаю.
      Logall
      1. новичок Сегодня, 13:04
        любить авиацию_ это хорошо. наш человек.
        новичок
    2. Самаритянин Сегодня, 13:51
      Цитата: новичок
      малыш красавец! пройдёт испытания. и опять и снова_ движки, движки.

      Красавец, не то слово, а когда ещё и пилот "лихой", то вообще песня:
      Самаритянин
      1. новичок Сегодня, 13:57
        а у нас по моему, все лётчики с огоньком.
        новичок
  2. jjj Сегодня, 12:54
    А западники разрешат поставлять технику со своими комплектующими одному подсанкционному государству другому. Вон сотню "суперджетов" в Иран без согласия США продать не можем
    jjj
    1. x.andvlad Сегодня, 13:29
      ...Ка-226Т оснащается двумя двигателями Arrius 2G1 компании Turbomeca
      Опять французы? Не надоело на одни и те же грабли то наступать?
      Когда свои движки то будем делать без проблем? Ведь целую объединенную двигателестроительную корпорацию создали. А где отдача?
      x.andvlad
      1. новичок Сегодня, 13:53
        не хочу никого оправдывать, но справедливости ради надо отметить, что и от заказчика много зависит.
        новичок
        1. Например Сегодня, 14:11
          Цитата: x.andvlad
          Опять французы? Не надоело на одни и те же грабли то наступать?

          Ходить за покупками в ОБИ или Леруа Мерлен можно, покупать там китайские товары и платить за них французам можно. Это патриотично.
          А вот покупать комплектующие во Франции для оборудования которое будет произведено в России которое потом будет продано третьей стране и прибыль останется в России это не патриотично.
          Где логика?
          Не надоело на одни и те же грабли наступать? Я имею в ввиду не надоело ли транслировать чужие мысли?
          Например
      2. Комментарий был удален.
        1. новичок Сегодня, 14:14
          я думал только в индийских ВВС винегрет, оказывается ваш коммент похлеще. задам один вопрос (минуя лекцию о импортозамещении, потентов на производство, санкционные войны...), свои движки делать и продавать надо?
          новичок
    2. Самаритянин Сегодня, 13:49
      Цитата: jjj
      Turbomeca

      Когда денег касается они тихонечко молчат прищурив глаз
      «Мы ожидаем, что санкции не произведут никакого эффекта на наши совместные проекты», - подчеркнул Оливье Андриес, президент и генеральный директор компании Turbomeca.


      По Ирану и ЕC, в частности, Sogerma построила под Тегераном центр по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) «аэробусов». А Eurocopter поставил несколько партий вертолетов семейства Ecureuil с двигателями Turbomeca в адрес персидских нефтегазовых компаний, а также государственных медицинских и спасательных служб. А после ввода санкций выиграли наши КА-32, вот они и кусают локти и теперь как и "Сименс" "по-тихому" продвигают своё...
      Самаритянин
  3. klaus16 Сегодня, 13:26
    Опять движки не наши. Попадут блин под санкции.
    klaus16
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:40
      Цитата: klaus16
      Опять движки не наши.

      традиция..на кораблях так же.и на атомной станции в турции турбины-французские-нам-шыш...строили-строили...и построили...тадж.-каменщики. нет?
      андрей юрьевич
  4. Прогрессор Сегодня, 14:08
    Молодцы! Нужны новые рынки сбыта!
    Прогрессор
  5. Самогонщик Сегодня, 14:17
    если выдержат испытания то можно и в Сербию его продавать. вон сегодня +46 в тени.хотя официально +39. только арбузами спасается народ. дорогие зараза в этом году. 12.5 руб/ кг. .а вертолёт действительно очень симпатичный.рабочая пчёлка на загляденье.
    Самогонщик
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