Американские штурмовики А-10 в Эстонии отрабатывают взлёт и посадку на шоссе
Американские военные продолжают радовать прибалтов тем, что «стоят на страже Прибалтики от российской агрессии». Радости властей Прибалтики нет предела. А те, кто давно властям не верит, устроился на работу, а то и вовсе на ПМЖ, за пределами территории прибалтийских «тигров».
Ещё один повод для радости у властей Прибалтики появился сегодня. Дело в том, что американская авиация начала очередной этап учений на территории Эстонии.
Информационный портал Delfi.ee сообщает о том, что американские штурмовики A-10 из состава 10-го подразделения Национальной гвардии (штат Мэриленд) отрабатывают взлёт и посадку на участке одной из эстонских автодорог. На первом этапе было решено выбрать участок шоссе пошире. Располагается он неподалёку от Таллина (хотя в крошечной Эстонии всё неподалёку от Таллина) – между населёнными пунктами Ягала и Кяравете.
Американские штурмовики прибыли к месту проведения тренировок с военной базы Эмари, на которой из эстонских военнослужащих США давно оставили исключительно обслуживающий персонал и несколько «свадебных генералов».
Тренировки по взлёту и посадке на шоссе проводятся в рамках очередных натовских учений Baltic Jungle ("Балтийские джунгли"). Американское командование заявляет, что взлёт и посадка на автомобильную дорогу отрабатывается на тот случай, если аэродромы на территории Эстонии будут выведены из эксплуатационного строя. После такого заявления официальный Таллин недоумевает: то есть как "могут быть выведены из строя", а как же всеобъемлющая защита от натовских партнёров?..
Ещё один повод для радости у властей Прибалтики появился сегодня. Дело в том, что американская авиация начала очередной этап учений на территории Эстонии.
Информационный портал Delfi.ee сообщает о том, что американские штурмовики A-10 из состава 10-го подразделения Национальной гвардии (штат Мэриленд) отрабатывают взлёт и посадку на участке одной из эстонских автодорог. На первом этапе было решено выбрать участок шоссе пошире. Располагается он неподалёку от Таллина (хотя в крошечной Эстонии всё неподалёку от Таллина) – между населёнными пунктами Ягала и Кяравете.
Американские штурмовики прибыли к месту проведения тренировок с военной базы Эмари, на которой из эстонских военнослужащих США давно оставили исключительно обслуживающий персонал и несколько «свадебных генералов».
Тренировки по взлёту и посадке на шоссе проводятся в рамках очередных натовских учений Baltic Jungle ("Балтийские джунгли"). Американское командование заявляет, что взлёт и посадка на автомобильную дорогу отрабатывается на тот случай, если аэродромы на территории Эстонии будут выведены из эксплуатационного строя. После такого заявления официальный Таллин недоумевает: то есть как "могут быть выведены из строя", а как же всеобъемлющая защита от натовских партнёров?..
Использованы фотографии: http://rus.delfi.ee/Andres Putting
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