14:21 10 августа

Американские штурмовики А-10 в Эстонии отрабатывают взлёт и посадку на шоссе

Американские военные продолжают радовать прибалтов тем, что «стоят на страже Прибалтики от российской агрессии». Радости властей Прибалтики нет предела. А те, кто давно властям не верит, устроился на работу, а то и вовсе на ПМЖ, за пределами территории прибалтийских «тигров».

Ещё один повод для радости у властей Прибалтики появился сегодня. Дело в том, что американская авиация начала очередной этап учений на территории Эстонии.

Информационный портал Delfi.ee сообщает о том, что американские штурмовики A-10 из состава 10-го подразделения Национальной гвардии (штат Мэриленд) отрабатывают взлёт и посадку на участке одной из эстонских автодорог. На первом этапе было решено выбрать участок шоссе пошире. Располагается он неподалёку от Таллина (хотя в крошечной Эстонии всё неподалёку от Таллина) – между населёнными пунктами Ягала и Кяравете.


Американские штурмовики А-10 в Эстонии отрабатывают взлёт и посадку на шоссе


Американские штурмовики прибыли к месту проведения тренировок с военной базы Эмари, на которой из эстонских военнослужащих США давно оставили исключительно обслуживающий персонал и несколько «свадебных генералов».

Тренировки по взлёту и посадке на шоссе проводятся в рамках очередных натовских учений Baltic Jungle ("Балтийские джунгли"). Американское командование заявляет, что взлёт и посадка на автомобильную дорогу отрабатывается на тот случай, если аэродромы на территории Эстонии будут выведены из эксплуатационного строя. После такого заявления официальный Таллин недоумевает: то есть как "могут быть выведены из строя", а как же всеобъемлющая защита от натовских партнёров?..

Использованы фотографии: http://rus.delfi.ee/Andres Putting
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Смог Сегодня, 13:32
    официальный Таллин недоумевает:

    Так кажется это единственное на что Таллин имеет право, на недоумение. А в остальном одни обязанности перед сильными мира сего.
    Смог
    1. Например Сегодня, 13:40
      а как же всеобъемлющая защита от натовских партнёров?..

      Нужно защищать от натовских партнёров? Писать по-русски нужно уметь. Иначе смысл написанного меняется на противоположный. Верно, господа журналисты? wink
      Например
  2. mayday Сегодня, 13:36
    Господи, да ктож их трогать то собирается?!
    Развивайтесь ребятки, да поменьше тормозите..)
    mayday
  3. ВадимЖивов Сегодня, 13:39
    Ржунемогу!!! За что боролись ...ну а дальше по тексту в меру своей тупости... wassat bully
    ВадимЖивов
  4. злой партизан Сегодня, 13:44
    Жаль не наши "мастера" это шоссе сделали recourse . А то бы быстро бы... negative
    злой партизан
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 14:00
    Хороший аппарат "Тандерболт" продуманный. Аналог нашего "грача"...
    Вождь краснокожих
  6. JonnyT Сегодня, 14:06
    Интересно, против кого они подразумевают применять А-10 в Эстонии???
    Изначально вроде как против танковых орд СССр он создавался, Значит по мнению натовских генералов на эстонию пойдут танковые кулаки РФ? так что ли?
    JonnyT
  7. Аналитик Сегодня, 14:18
    Надеюсь не так?
    Аналитик
  8. rpuropuu Сегодня, 14:21
    Цитата: JonnyT
    Интересно, против кого они подразумевают применять А-10 в Эстонии???
    Изначально вроде как против танковых орд СССр он создавался, Значит по мнению натовских генералов на эстонию пойдут танковые кулаки РФ? так что ли?

    НАТО-вским генералам абсолютно "пофиг" на Эстонию, вся это возня для того чтобы хоть как то оправдать само существование этой коммерческой организации wink
    rpuropuu
Картина дня