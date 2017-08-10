МО РФ передало Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26

Мы всегда уделяли и будем уделять пристальное внимание в перспективе дальнейшему укреплению нашего взаимодействия в военной и военно-технической сфере. Наши дружеские и союзнические отношения однозначно являются залогом стабильности и мира в регионе Центральной Азии

Вооруженные силы наших государств должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе и негативного