МО РФ передало Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26
Минобороны РФ сегодня безвозмездно передало Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26 и наземное оборудование, предназначенное для их эксплуатации, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на церемонии передачи техники на российской авиабазе Кант в Киргизии.
По его словам, самолеты, которые сегодня вводятся в строй, позволят усилить потенциал и возможности военно-транспортной авиации.
Также во время церемонии замминистра обороны РФ и начальник генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев открыли здание новой технико-эксплутационной части на аэродроме.
Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом воздушных десантов. Размах крыла самолета - 29 метров, масса с полной загрузкой - 24 тонны, максимальная скорость - 500 километров в час.
Российская авиабаза "Кант" в Киргизии структурно входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении соединения - штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ми-8МТВ.
По его словам, самолеты, которые сегодня вводятся в строй, позволят усилить потенциал и возможности военно-транспортной авиации.
Мы всегда уделяли и будем уделять пристальное внимание в перспективе дальнейшему укреплению нашего взаимодействия в военной и военно-технической сфере. Наши дружеские и союзнические отношения однозначно являются залогом стабильности и мира в регионе Центральной Азии- подчеркнул А.Фомин. Он отметил, что Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку РФ, передает "Интерфакс-АВН".
Вооруженные силы наших государств должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе и негативного- сказал замминистра.
Также во время церемонии замминистра обороны РФ и начальник генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев открыли здание новой технико-эксплутационной части на аэродроме.
Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом воздушных десантов. Размах крыла самолета - 29 метров, масса с полной загрузкой - 24 тонны, максимальная скорость - 500 километров в час.
Российская авиабаза "Кант" в Киргизии структурно входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении соединения - штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ми-8МТВ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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