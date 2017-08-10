14:21 10 августа

МО РФ передало Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26

Минобороны РФ сегодня безвозмездно передало Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26 и наземное оборудование, предназначенное для их эксплуатации, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на церемонии передачи техники на российской авиабазе Кант в Киргизии.

По его словам, самолеты, которые сегодня вводятся в строй, позволят усилить потенциал и возможности военно-транспортной авиации.

Мы всегда уделяли и будем уделять пристальное внимание в перспективе дальнейшему укреплению нашего взаимодействия в военной и военно-технической сфере. Наши дружеские и союзнические отношения однозначно являются залогом стабильности и мира в регионе Центральной Азии
- подчеркнул А.Фомин. Он отметил, что Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку РФ, передает "Интерфакс-АВН".


МО РФ передало Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26


Вооруженные силы наших государств должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе и негативного
- сказал замминистра.

Также во время церемонии замминистра обороны РФ и начальник генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев открыли здание новой технико-эксплутационной части на аэродроме.

Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом воздушных десантов. Размах крыла самолета - 29 метров, масса с полной загрузкой - 24 тонны, максимальная скорость - 500 километров в час.

Российская авиабаза "Кант" в Киргизии структурно входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении соединения - штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ми-8МТВ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 13:34
    А киргизы за это нам еще ваххабитов отправят, таких как Акбаржон Джалилов.
    Zibelew
    1. Logall Сегодня, 13:40
      Таких хоббитов, в каждой стране достаточно. И свои доморощенные имеются!
      Logall
    2. Алексей7777777 Сегодня, 13:41
      Тоже безвозмездно?
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 13:50
        Лёша! Безвозмездно, что? Хоббиты, самолёты? Поясни, а то я ни согласится, ни возразить не могу! А за вини +
        Logall
        1. Алексей7777777 Сегодня, 13:54
          см.пост №1 smile Тагирьяну привет передавай,когда смотреть пойдёшь,а я покидаю Вас,Дядьки-надо в село съездить,натурпродукт у мужика с работы забрать(молочка)-счастливо оставаться hi
          Алексей7777777
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 14:01
    На тебе боже, что нам не гоже.... Ан-24 и Ан-26 повсюду в кинотеатры да памятники переделывают, а наши... "с барского плеча..."
    Вождь краснокожих
    1. Logall Сегодня, 14:08
      А Вы хотели, что? Новое отдать? Кто оплачивает?
      Это нормальная практика. Нам уже не нужно, а им самый раз.
      Logall
Картина дня