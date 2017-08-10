Очередной борт с ранеными украинскими солдатами прибыл в Одессу

Я не знаю, какое там перемирие, но у нас опять тяжёлый борт!

14 ребят... 4 тяжёлые...

Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!

Называющий себя волонтёром Андрей Танцюра в Фейсбуке сообщает об очередной партии раненых, направленных из зоны боёв на Донбассе в Одессу. По словам украинского «волонтёра», спецбортом в одесские госпитали, в которых и без того уже не остаётся свободных мест, доставлено 14 украинских военнослужащих. Из публикации Танцюры:Далее привычно указываются реквизиты для тех, кто желает оказать украинским военнослужащим финансовую помощь. И это при учёте того, что в своих предвыборных речах Пётр Порошенко гарантировал «европейские» выплаты для всех участников боевых операций, а также «европейское лечение в лучших клиниках».Украинские волонтёры пишут о том, что фактически основная часть обеспечения украинских силовиков в зоне «АТО» осуществляется обычными гражданами, а государство фактически самоустраняется, лишь изредка проявляя «поддержку». Как пример, подарок от Порошенко в виде футбольного мяча лишившемуся ног военнослужащему ВСУ. Лицемерие и кощунство высшей степени.