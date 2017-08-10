18:59 10 августа

Очередной борт с ранеными украинскими солдатами прибыл в Одессу

Называющий себя волонтёром Андрей Танцюра в Фейсбуке сообщает об очередной партии раненых, направленных из зоны боёв на Донбассе в Одессу. По словам украинского «волонтёра», спецбортом в одесские госпитали, в которых и без того уже не остаётся свободных мест, доставлено 14 украинских военнослужащих. Из публикации Танцюры:

Я не знаю, какое там перемирие, но у нас опять тяжёлый борт!
14 ребят... 4 тяжёлые...
Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!



Очередной борт с ранеными украинскими солдатами прибыл в Одессу


Далее привычно указываются реквизиты для тех, кто желает оказать украинским военнослужащим финансовую помощь. И это при учёте того, что в своих предвыборных речах Пётр Порошенко гарантировал «европейские» выплаты для всех участников боевых операций, а также «европейское лечение в лучших клиниках».

Украинские волонтёры пишут о том, что фактически основная часть обеспечения украинских силовиков в зоне «АТО» осуществляется обычными гражданами, а государство фактически самоустраняется, лишь изредка проявляя «поддержку». Как пример, подарок от Порошенко в виде футбольного мяча лишившемуся ног военнослужащему ВСУ. Лицемерие и кощунство высшей степени.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:32
    Готов плюнуть на могилу всушника!
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 18:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Готов плюнуть на могилу всушника!

      Злой ты...а я им песенку поставлю smile
      Чёрный
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:52
        Черный hi -я не злой -я не добрый! !! am Месяц в "бане "и три предупреждения за один день am Теперь у меня их восемь!!!!! am
        Изгоняющий либероидов
    2. samoletil18 Сегодня, 18:45
      А стоит ли грех на душу брать? СтОит ли оно того?
      Лучше помолиться за защитников Донбасса.
      samoletil18
  2. ded100 Сегодня, 18:39
    Ихний доктор смерть из Питера вернулся пусть подсобит! am
    ded100
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:40
    Могу выслать фото парошенко wassat Пускай это фото по методу Кашпировского прикладывают к ранам wassat Должно помочь wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 18:43
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Могу выслать фото парошенко wassat Пускай это фото по методу Кашпировского прикладывают к ранам wassat Должно помочь wassat

      Йульку, Йульку пусть прикладывают...она с инвалидной коляски поднялась... wassat
      Чёрный
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:40
    Могу выслать фото парошенко wassat Пускай это фото по методу Кашпировского прикладывают к ранам wassat Должно помочь wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. Екатерина II Сегодня, 18:44
    У нас один из лучших госпиталей в стране. Поэтому и неудивительно. К тому же далеко от фронта, и часто помогаем чем можем.
    Госпитали Днепра и Харькова обычно в первую очередь заполняются.
    Государство всегда так. ЧТо США что РФ что Украина...люди лишь инструменты....люди не безразличны к людям..а государство-безликая машина(насилия)
    Екатерина II
    1. Чёрный Сегодня, 18:48
      Цитата: Екатерина II
      Госпитали Днепра и Харькова обычно в первую очередь заполняются.

      Кем заполняются, Катя? Потерь же нет? wink
      Чёрный
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:50
      Екатерина 2-когда вы пишите про укроину, добавляйте "пока что, "или "пока еще "-так оно точнее выйдет!
      Изгоняющий либероидов
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 18:46
    Каждому "херою" АТО, после выписки в подарок скакалка, чтобы скачать и славить стоящих у власти Парашенку, Трупчинова, Муженко и дальше по списку.
    Ретвизан 8
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:59
      Интересно нужно дорить диск с записью похоронного марша Шопена -нехай привыкают, а то может и могилы у многих не будет -залетит в укрытие что то термоборическое ....
      Изгоняющий либероидов
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