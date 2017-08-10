Грибаускайте рубанула сплеча сразу после того, как Европа выразила свои опасения в связи с действиями США, которые могут оказать негативное влияние на энергетические проекты, связанные с интересами Европейского союза

Президент Литвы посчитала, что у нее есть право перечеркнуть все положения и установить новые правила общей энергетической политики ЕС

Сегодня рост цен и огромная социальная разобщенность есть не что иное, как результат обслуживания интересов различных влиятельных зарубежных группировок и брюссельской бюрократии. Поэтому наивно было бы верить, что хотя бы в ближайшие два года в Литве может что-то измениться.