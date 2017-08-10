18:59 10 августа

Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США

Бывший президент Литвы, а ныне депутат Европарламента Роландас Паксас заявил, что Литва во главе с президентом Далей Грибаускайте, обслуживает интересы США, сообщает Sputnik Литва.

Как отметил Паксас, воинственно настроенная президент на этой неделе "превзошла" большинство европейских лидеров, выразив безграничный восторг перед решением американского конгресса о новых энергетических санкциях против России.

Грибаускайте рубанула сплеча сразу после того, как Европа выразила свои опасения в связи с действиями США, которые могут оказать негативное влияние на энергетические проекты, связанные с интересами Европейского союза
— пишет Паксас на своем сайте.


Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США


Он подчеркнул, что Грибаускайте не вправе диктовать новые правила энергетической политики Евросоюзу. Мнение о том, что Европа должна поддержать новые антироссийские санкции, идет вразрез с официальной позицией Брюсселя.

Президент Литвы посчитала, что у нее есть право перечеркнуть все положения и установить новые правила общей энергетической политики ЕС
— пишет Паксас.

По мнению Паксаса, солидарность между странами-участницами Европейского союза может мгновенно исчезнуть в ответ на подобные заявления Грибаускайте.

Паксас указывает и на то, что ущербная внешняя политика Литвы сказывается и на внутренних вопросах. Премьер-министр Саулюс Сквернялис не в состоянии помочь своим гражданам и только констатирует тот факт, что "в Литве все плохо".

Сегодня рост цен и огромная социальная разобщенность есть не что иное, как результат обслуживания интересов различных влиятельных зарубежных группировок и брюссельской бюрократии. Поэтому наивно было бы верить, что хотя бы в ближайшие два года в Литве может что-то измениться.
- заключает Паксас

Использованы фотографии: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. himRa Сегодня, 18:54
    Нафталиновое чудо произвело сенсацию! tongue
    Грибоускайте только на подобной риторике зарабатывает больше Меркель
    himRa
    1. Чёрный Сегодня, 18:55
      Литва во главе с президентом Далей Грибаускайте, обслуживает интересы США,
      Опять Далька за старое...опять кого то обслуживает wassat...ну она спортсменка , активистка ..... индивидуалка laughing
      Чёрный
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:54
    Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США
    У Дали судьба такая .Вечно кого нибудь обслуживать.Начина с комсомольских её времён.И по сей день.Селяви laughing wassat
    Наблюдатель2014
  3. NKT Сегодня, 18:54
    Она всю свою жизнь кого-то обслуживает, не привыкать )
    NKT
  4. МВГ Сегодня, 18:55
    За что деньги дают, то и обслуживает. Сейчас в постсоветской " Прибалтийской Европе" должность президента это бизнес
    МВГ
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:56
    Простая констотация факта что хозяева с рабов слазать не хотят -он сам то чьи интересы предстовлял -Гондураса или Самоли? ?? am Той же сшаашки!
    Изгоняющий либероидов
  6. Logall Сегодня, 18:56
    Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США

    Кого? Грибоускайте? Нет, она не могла! Она искренне ненавидит Россию. А то, что это совпало с интересами, оккупирующего территорию Литвы, США-чистая случайность!!!
    Logall
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