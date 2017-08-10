Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США
Бывший президент Литвы, а ныне депутат Европарламента Роландас Паксас заявил, что Литва во главе с президентом Далей Грибаускайте, обслуживает интересы США, сообщает Sputnik Литва.
Как отметил Паксас, воинственно настроенная президент на этой неделе "превзошла" большинство европейских лидеров, выразив безграничный восторг перед решением американского конгресса о новых энергетических санкциях против России.
Он подчеркнул, что Грибаускайте не вправе диктовать новые правила энергетической политики Евросоюзу. Мнение о том, что Европа должна поддержать новые антироссийские санкции, идет вразрез с официальной позицией Брюсселя.
По мнению Паксаса, солидарность между странами-участницами Европейского союза может мгновенно исчезнуть в ответ на подобные заявления Грибаускайте.
Паксас указывает и на то, что ущербная внешняя политика Литвы сказывается и на внутренних вопросах. Премьер-министр Саулюс Сквернялис не в состоянии помочь своим гражданам и только констатирует тот факт, что "в Литве все плохо".
Как отметил Паксас, воинственно настроенная президент на этой неделе "превзошла" большинство европейских лидеров, выразив безграничный восторг перед решением американского конгресса о новых энергетических санкциях против России.
Грибаускайте рубанула сплеча сразу после того, как Европа выразила свои опасения в связи с действиями США, которые могут оказать негативное влияние на энергетические проекты, связанные с интересами Европейского союза— пишет Паксас на своем сайте.
Он подчеркнул, что Грибаускайте не вправе диктовать новые правила энергетической политики Евросоюзу. Мнение о том, что Европа должна поддержать новые антироссийские санкции, идет вразрез с официальной позицией Брюсселя.
Президент Литвы посчитала, что у нее есть право перечеркнуть все положения и установить новые правила общей энергетической политики ЕС— пишет Паксас.
По мнению Паксаса, солидарность между странами-участницами Европейского союза может мгновенно исчезнуть в ответ на подобные заявления Грибаускайте.
Паксас указывает и на то, что ущербная внешняя политика Литвы сказывается и на внутренних вопросах. Премьер-министр Саулюс Сквернялис не в состоянии помочь своим гражданам и только констатирует тот факт, что "в Литве все плохо".
Сегодня рост цен и огромная социальная разобщенность есть не что иное, как результат обслуживания интересов различных влиятельных зарубежных группировок и брюссельской бюрократии. Поэтому наивно было бы верить, что хотя бы в ближайшие два года в Литве может что-то измениться.- заключает Паксас
Использованы фотографии: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти