21:03 10 августа

Коалиция заявила об освобождении от боевиков ИГ* более половины Ракки

Представитель американской коалиции полковник Райан Диллон, на проведенном телебрифинге из Багдада, заявил журналистам, что более половины сирийской Ракки, самопровозглашенной столицы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", удалось освободить, передает РИА Новости

Более 50% территории города находится под контролем "Сирийских демократических сил
— сказал Диллон. По его словам, продолжаются тяжелые бои — "квартал за кварталом". Он признал, что темп продвижения союзных США сил замедлился, и они встречают более жесткое сопротивление боевиков — за две недели от ИГ* освобождено лишь примерно 5% города.

Коалиция заявила об освобождении от боевиков ИГ* более половины Ракки



Представитель президента США в коалиции против "Исламского государства" Бретт Макгерк 20 июля сообщил, что Ракка на 30% освобождена от боевиков, а "Сирийские демократические силы" (SDF) ведут наступление по четырем направлениям.

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ*. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.

ИГ* Запрещенная в России террористическая организация


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:53
    американской коалиции полковник Райан Диллон Чёт не верю я америкосам.Хотя по последним сведениям-он прав.Единичный случай.Скоро услышим про "случайно уничтоженные" больницы и школы.От этих удодов другого и не ожидать. am
    ВЕРЕСК
    1. Тралл Сегодня, 19:55
      Интересно, в Вашингтоне будет салют, когда освободят 100% Ракки?
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 20:02
        Ну,может быть в CNN откроют бутылку шампанского и заявят,что дипломатия администрации Трампа потерпела поражение... wassat
        Цитата: Тралл
        Интересно, в Вашингтоне будет салют, когда освободят 100% Ракки?
        210окв
    2. тол100в Сегодня, 20:07
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Скоро услышим про "случайно уничтоженные" больницы и школы.От этих удодов другого и не ожидать

      Они уже давно не смотрят ни на школы, ни на больницы. Когда сравняют Ракку с землей, торжественно объявят о своей "победе", хотя до этого выведут оттуда основной костяк ИГиловцев! Мол, еще пригодятся для черных дел! Ведь в ИХ-ИГ, вложено столько сил и средств, жалко бросать!
      тол100в
      1. Logall Сегодня, 20:10
        Коалиция заявила об освобождении от боевиков ИГ* более половины Ракки

        То есть, более половины Ракки больше не существует!
        Logall
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:53
    Сейчас под прикрытием этих самых "демонических сил" основная часть игиловцев свалит из Ракки sad
    Изгоняющий либероидов
    1. тол100в Сегодня, 20:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сейчас под прикрытием этих самых "демонических сил" основная часть игиловцев свалит из Ракки

      Даже не под прикрытием, а под ЧУТКИМ руководством!
      тол100в
  3. Владимирец Сегодня, 19:54
    С одной стороны, молодцы, и флаг бы им в руки, с другой - для нас, одни бармалеи отвоевывают территорию у других, при поддержке заклятых друзей. Договороспособны ли они будут? request
    Владимирец
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:55
    Коалиция -нет чтобы честно назваться -узаконенные сша бандформирования , такое хорошее слово поганят ! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. тол100в Сегодня, 20:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      -узаконенные сша бандформирования

      Так она и есть - бандитская коалиция! Без спроса вторгшаяся в суверенную страну!
      тол100в
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