Американский штурмовик получил повреждения под Таллином

Штурмовики A-10 Thunderbolt отрабатывали взлет и посадку на автомобильном шоссе, расширенный участок которого может использоваться в качестве запасного аэродрома, но на заключительном этапе учений один из самолетов при посадке врезался в ограждение, получив легкие повреждения. Пилот на пострадал

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt Национальной гвардии американского штата Мэриленд в ходе учений под Таллином получил в четверг легкие повреждения, задев при посадке на шоссе ограждение, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны, передает Delfi.— говорится в сообщении.Десять американских штурмовиков A-10 и четыре вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook Национальной гвардии прибыли в Эстонию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в проходящих с 7 по 18 августа совместных учениях с эстонскими Силами обороны, дислоцированным в Эстонии международным батальоном НАТО и членами военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"). В частности, они отрабатывали взлет и посадку на шоссе Ягала-Кяравете. Специальный расширенный участок шоссе был построен еще в советское время в качестве резервной взлетно-посадочной полосы и может использоваться до сих пор.A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.