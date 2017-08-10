21:03 10 августа

Американский штурмовик получил повреждения под Таллином

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt Национальной гвардии американского штата Мэриленд в ходе учений под Таллином получил в четверг легкие повреждения, задев при посадке на шоссе ограждение, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны, передает Delfi.

Штурмовики A-10 Thunderbolt отрабатывали взлет и посадку на автомобильном шоссе, расширенный участок которого может использоваться в качестве запасного аэродрома, но на заключительном этапе учений один из самолетов при посадке врезался в ограждение, получив легкие повреждения. Пилот на пострадал
— говорится в сообщении.

Американский штурмовик получил повреждения под Таллином



Десять американских штурмовиков A-10 и четыре вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook Национальной гвардии прибыли в Эстонию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в проходящих с 7 по 18 августа совместных учениях с эстонскими Силами обороны, дислоцированным в Эстонии международным батальоном НАТО и членами военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"). В частности, они отрабатывали взлет и посадку на шоссе Ягала-Кяравете. Специальный расширенный участок шоссе был построен еще в советское время в качестве резервной взлетно-посадочной полосы и может использоваться до сих пор.

A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.


Использованы фотографии: nts Kalnins / Reuters
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Комментарии 22

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  1. изя топ Сегодня, 20:13
    это не ограждение,это эстонский тормоз yes
    изя топ
    1. Офицер запаса Сегодня, 20:21
      Ну вот, ограждение задел. А еще хотели большую стену на границе строить. И что тогда? Только разгонишься - и в забор.
      Офицер запаса
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:55
        взлет и посадку на автомобильном шоссе, расширенный участок которого может использоваться в качестве запасного аэродрома,

        Мы их делали и не принимают эти дороги натовские самолеты..Легко отделался ,помнится польский самолет с пьяными и злыми поляками , тоже не приняла русская земля Смоленщины! Души павших советских солдат охраняют границы свои и России от нечести всякой и за нами с грустью наблюдают! soldier
        ОТДЕЛ
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:14
    Американский штурмовик A-10 Thunderbolt Национальной гвардии американского штата Мэриленд в ходе учений под Таллином получил в четверг легкие повреждения, задев при посадке на шоссе ограждение,
    Врут поди.Пацаны нашухарили наверное. feel laughing
    Наблюдатель2014
    1. Серый брат Сегодня, 20:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      Врут поди.

      Повреждения настолько лёгкие, что он не может улететь самостоятельно.
      С сайта Сил обороны Эстонии:
      Перевод машинный.
      10.08.2017 17:58
      НОВЫЙ! Ягала-Käravete расширение дороги остается для движения, до завтра закрыт
      Ründelennukite A-10 посадке и õhkutõusmisharjutusel Ягала-Käravete этому расширению дороги стал одним приземлился самолет легкие травмы, поэтому остается õppuseks необходимый участок дороги закрыт завтрашнего утра.
      Авария произошла учения в заключительной части, когда на дорогу приземлился ründelennuk A-10 ll у пути было rajapiiret. Пилот в аварии, ошибка так и не получил.
      Ягала-Käravete дороге расширения (5,9–8,5 км), движение транспорта закрыто завтрашнего утра, проход обеспечивается местным жителям и operatiivsõidukitele.
      Объезд организован Aruvalla–Ягала, Raasiku–Ания и Амурская дорог.
      Во время учений приняли участие самолеты принадлежат США, штат Мэриленд, rahvuskaardi lennuüksuse состав.

      http://www.mil.ee/et/uudised/9856/jägala-käravete
      -maantee-laiendus-jääb-liiklusele-homseni-suletuk
      s
      Серый брат
    2. Комментарий был удален.
    3. san4es Сегодня, 20:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Врут поди.Пацаны нашухарили наверное. feel laughing

      san4es
  3. APASUS Сегодня, 20:14
    Пилот на пострадал

    Автор очень спешил и не заметил ошибку
    APASUS
  4. demo Сегодня, 20:19
    Бог свидетель.
    Сегодня утром, по непонятной причине подумал о том же.
    Ну не совсем.
    Но в принципе.
    И вот тебе раз.
    Счет один - ноль в нашу пользу.
    Кстати.
    В Чечне есть его побратим.
    Тот вообще в стоящую машину врубился.
    И так же на дороге общего пользования.
    demo
  5. Zibelew Сегодня, 20:20
    На любой Тандерболт мы найдём свою "гайку"!
    Zibelew
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 20:21
    Хорошая машина.Но не для нашего материка.Пущай летают у себя.А то тут и простой крестьянин,уставший от рёва движков,может и засобачить из 12-го калибра.Прецендент был. wassat
    ВЕРЕСК
    1. лысова Сегодня, 20:29
      А крестьяне, давно перешли на 16-й, 20-й, 32-й - уж больно жрёть мнохо! (2.2 , 2.3 - сокол). laughing ( не в обиду - шучу).
      лысова
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:34
        Нормалёк! hi Только 32-й уже давно для детишек.У нас в основном,как и(я думаю там) в ходу 12 и 16.Это ИЖевские двустволки.Ну а если "ВЕПРЬ"-тады тандеру хреновато будет!
        ВЕРЕСК
        1. DEZINTO Сегодня, 20:39
          тандер болты эти очень живучие между прочим машины. Не зря у них двиглы сверху. Всё заточенно под низкие высоты и что - бы брошенный снизу топорик не поцарапал пилоту зад! yes





          Как и наши "грачи" - су 25. Созданы что-бы бить танки на земле и самим быть танками в воздухе.
          DEZINTO
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:50
            Достаточно хорошо знаю обе машины.Видео повреждённого СУ-25 ненашёл.А это Вы,вероятно видели. hi Очень хороший штурмовик.Но наш 25-й живучее!
            ВЕРЕСК
            1. Серый брат Сегодня, 21:02
              Цитата: ВЕРЕСК
              Видео повреждённого СУ-25 ненашёл

              Есть такое:
              Серый брат
  7. лысова Сегодня, 20:21
    Ну и что? А у нас в Мендюкино, вчера корову Тёлу пучило. А она на учёте, в военкомате.
    лысова
  8. Смог Сегодня, 20:26
    Ох, уж это советское наследие. До сей поры мстит и жить спокойны не дает дерьмократам laughing
    Специальный расширенный участок шоссе был построен еще в советское время в качестве резервной взлетно-посадочной полосы
    Смог
  9. К-50 Сегодня, 20:32
    на заключительном этапе учений один из самолетов при посадке врезался в ограждение

    Главное что берёза не виновата. А то начнут к пшеки следы взрывчатки искать через 10 лет. yes laughing
    К-50
  10. Egorovich Сегодня, 20:37
    Жалко что забор не высокий был.
    Egorovich
  11. Tochilka Сегодня, 20:42
    Очевидно, что следующая новость будет о том, как пилот, снял стресс в кабаке, выпив литр пива и при этом потерял часы и авторучку. Зачем это тут?
    Tochilka
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:45
    Не слышу обвинения в адрес России fool
    Изгоняющий либероидов
  13. san4es Сегодня, 20:48
    Штурмовик А-10 «Тандерболт» вооружен мощнейшей 30-мм пушкой GAU-81A, которая установлен в носовой части самолета, практически на его оси симметрии. Орудие выполнено по схеме Гатлинга и имеет семь вращающихся стволов. Гильзы снарядов пушки изготовлены из алюминия, что позволило значительно уменьшить вес боезапаса. Полный вес пушечной установки вместе с боеприпасами составляет 1830 кг.

    Пушка GAU-81A имеет гидравлический привод, беззвеньевую систему подачи боеприпасов и магазин барабанного типа. Снаряды орудия имеют пластиковые ведущие пояски, что существенно повышает ресурсы стволов. Пилот может задавать разную скорострельность орудия: от 2100 до 4200 (позже верхний порог был снижен до 3900) выстрелов в минуту
    san4es
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