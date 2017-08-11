07:49 11 августа

Структуры ВКС РФ подготовят прапорщиков с высшим образованием

Министерство обороны фактически превращает военно-специальные учебные заведения, ранее именовавшиеся школами прапорщиков, в своеобразные аналоги вузов. Ранее, военнослужащие, получая звание прапорщика, проходили обучение в специальных школах. При этом выпуск гарантировал получение ими среднего специального (профессионального) образования.

Структуры ВКС РФ подготовят прапорщиков с высшим образованием


Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщает о том, что теперь программа предполагает получение отдельными категориями прапорщиков высшего образования в формате бакалавриата. Под «отдельными категориями» в данном случае понимается получение высшего образования в упомянутом формате для тех прапорщиков, которые проходят службу на должностях авиационных техников.


«Известия» сообщают, что пока по такой программа прапорщиков будет готовить только одна военная учебная структура России. Это 183-й ростовский учебный центр ВКС РФ. Для получения высшего образования необходимо пройти учебный курс сроком 3 года 10 месяцев. Обучение в центре ведётся по программам «Системы связи и управления», «Бортовые радиоэлектронные системы» и др.

Отмечено, что при желании прапорщик с высшим образованием уровня бакалавриата сможет пройти дополнительное обучение и получить офицерские погоны.

Будет ли распространяться практика бакалавриата на прапорщиков, соискателей должностей не только в структурах ВКС, пока не сообщается.

Использованы фотографии: function.mil.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:32
    Для сложнейшей техники нужны и соответствующие специалисты.У нас на работе тоже на должности техников люди с образованием по специальности "Автоматика и управление техническими системами".И это переработка сельхозпродукции.Что тут говорить об ВКС..
    210окв
    1. anjey Сегодня, 06:49
      вобще то на должностях авиатехников всегда были офицеры,которых и готовили специализированные вузы ,что от них только осталось...
      anjey
      1. Тралл Сегодня, 07:19
        Анекдоты про прапорщиков можно теперь будет почитать в разделе исторической литературы? smile
        Тралл
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:22
        Цитата: anjey
        вобще то на должностях авиатехников всегда были офицеры,которых и готовили специализированные вузы ,что от них только осталось...

        Помнится перед ВОВ, летчикам после летного училища сержантские лычки давали, заместо офицерских погон, продолжение традиций....
        Мертвая затея. Рядовой контрактник, закончит гражданский ВУЗ по технической специальности и его сделают офицером, или на срочную придет уже солдат с высшим техническим образованием после МАИ например, на кой черт ему заканчивать школу прапорщиков за 4 года, чтоб стать бакалавром, но прапорщиком....
        DOCTOR ZLO
      3. vladimirZ Сегодня, 07:46
        вобще то на должностях авиатехников всегда были офицеры,которых и готовили специализированные вузы ,что от них только осталось... - anjey

        Вы не правы, потому что не знаете предмет обсуждения.
        Скажу, как бывший техник самолета, офицер двухгодичник, служивший в авиации в середине 70-х годов.
        Во все времена должности техника самолета в ВВС СССР занимали офицеры со средним военным специальным образованием. Для этого их готовили в военных авиационно-технических училищах: Ачинском, Васильковском, Иркутском и прочих.
        Даже Иркутское авиационное-инженерное училище, переведенное в 1975 году из авиационно-технического среднего в высшее, наряду со специалистами с ВО, продолжало выпускать офицеров со средним специальным образованием на должности техников самолета и равные им специалистов АО (приборы), РЭО (радио), АВ (вооружение) со сроком обучения 3,5 года.
        Ныне задуманная "реформа" учить прапорщиков на высшее образование придумана людьми не знакомыми с сутью ИАС, или просто с уничтожением средних авиационно-технических военных училищ стала исчезать, как военный институт, состав техников самолетов и равных им специалистов.
        Хотите вернуть в Армию техников самолетов и равных им специалистов, верните средние авиационно-технические училища или факультеты в высших военных училищах, выпускающих офицеров со средним образованием.
        Нынешняя инициатива это похоже продолжение той политики когда выпускающихся из училищ офицеров назначали на должности сержантов и прапорщиков.
        vladimirZ
  2. Александр 3 Сегодня, 06:38
    Без образования и знаний на технике работать не получится.Могу копать ,могу не копать в этом случае не получится.
    Александр 3
  3. anjey Сегодня, 06:46
    ну все держись хозслужба и склады ,будет вам калькуляция на высшем уровне...
    anjey
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
    Как это мелко-баколавр wassat даешь сразу академика, или как минимум доктора технических наук wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. Per se. Сегодня, 07:40
    В царской армии звание прапорщик было офицерским, а звание подпрапорщик унтер-офицерским. Наверное, логично бы было вернуться к подобной схеме, в которой был своеобразный мост для перехода в офицерское звание. Хочется напомнить, что погон прапорщика имел вид современного погона младшего лейтенанта, а подпрапорщика вид погона старшины.
    Per se.
Картина дня