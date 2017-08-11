Структуры ВКС РФ подготовят прапорщиков с высшим образованием
Министерство обороны фактически превращает военно-специальные учебные заведения, ранее именовавшиеся школами прапорщиков, в своеобразные аналоги вузов. Ранее, военнослужащие, получая звание прапорщика, проходили обучение в специальных школах. При этом выпуск гарантировал получение ими среднего специального (профессионального) образования.
Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщает о том, что теперь программа предполагает получение отдельными категориями прапорщиков высшего образования в формате бакалавриата. Под «отдельными категориями» в данном случае понимается получение высшего образования в упомянутом формате для тех прапорщиков, которые проходят службу на должностях авиационных техников.
«Известия» сообщают, что пока по такой программа прапорщиков будет готовить только одна военная учебная структура России. Это 183-й ростовский учебный центр ВКС РФ. Для получения высшего образования необходимо пройти учебный курс сроком 3 года 10 месяцев. Обучение в центре ведётся по программам «Системы связи и управления», «Бортовые радиоэлектронные системы» и др.
Отмечено, что при желании прапорщик с высшим образованием уровня бакалавриата сможет пройти дополнительное обучение и получить офицерские погоны.
Будет ли распространяться практика бакалавриата на прапорщиков, соискателей должностей не только в структурах ВКС, пока не сообщается.
Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщает о том, что теперь программа предполагает получение отдельными категориями прапорщиков высшего образования в формате бакалавриата. Под «отдельными категориями» в данном случае понимается получение высшего образования в упомянутом формате для тех прапорщиков, которые проходят службу на должностях авиационных техников.
«Известия» сообщают, что пока по такой программа прапорщиков будет готовить только одна военная учебная структура России. Это 183-й ростовский учебный центр ВКС РФ. Для получения высшего образования необходимо пройти учебный курс сроком 3 года 10 месяцев. Обучение в центре ведётся по программам «Системы связи и управления», «Бортовые радиоэлектронные системы» и др.
Отмечено, что при желании прапорщик с высшим образованием уровня бакалавриата сможет пройти дополнительное обучение и получить офицерские погоны.
Будет ли распространяться практика бакалавриата на прапорщиков, соискателей должностей не только в структурах ВКС, пока не сообщается.
Использованы фотографии: function.mil.ru
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