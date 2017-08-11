Самообучающиеся ракеты могут появиться в РФ к 2050 году
Согласно информации РИА Новости, руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил о возможности появления в РФ в 2050 году самообучающихся крылатых ракет.
Как он полагает, внедрение искусственного интеллекта в ракетные системы обеспечит ракете возможность самостоятельно выбрать тактику атаки, рассчитать траекторию и выйти на цель, а также сообщить о поражении мишени, что станет "верхним уровнем развития военной техники".
По его мнению, самообучающиеся изделия в перспективе будут крайне эффективны, однако на сегодняшний день уровень развития науки и техники еще не подошел "к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно".
Как он полагает, внедрение искусственного интеллекта в ракетные системы обеспечит ракете возможность самостоятельно выбрать тактику атаки, рассчитать траекторию и выйти на цель, а также сообщить о поражении мишени, что станет "верхним уровнем развития военной техники".
Если навалиться на этот вопрос, то к 2050 году самообучающиеся системы у нас появятся.
По его мнению, самообучающиеся изделия в перспективе будут крайне эффективны, однако на сегодняшний день уровень развития науки и техники еще не подошел "к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно".
Мы знаем тенденции в области развития самообучающихся систем. Практическое изучение этих вопросов требует дополнительных ресурсов, фундаментальных и прикладных исследований. Сейчас мы ведем несколько десятков тем по созданию новых изделий. Поэтому глубоко сконцентрироваться на этой теме пока не можем.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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