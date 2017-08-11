11:26 11 августа

Самообучающиеся ракеты могут появиться в РФ к 2050 году

Согласно информации РИА Новости, руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил о возможности появления в РФ в 2050 году самообучающихся крылатых ракет.

Как он полагает, внедрение искусственного интеллекта в ракетные системы обеспечит ракете возможность самостоятельно выбрать тактику атаки, рассчитать траекторию и выйти на цель, а также сообщить о поражении мишени, что станет "верхним уровнем развития военной техники".

Самообучающиеся ракеты могут появиться в РФ к 2050 году



Если навалиться на этот вопрос, то к 2050 году самообучающиеся системы у нас появятся.


По его мнению, самообучающиеся изделия в перспективе будут крайне эффективны, однако на сегодняшний день уровень развития науки и техники еще не подошел "к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно".

Мы знаем тенденции в области развития самообучающихся систем. Практическое изучение этих вопросов требует дополнительных ресурсов, фундаментальных и прикладных исследований. Сейчас мы ведем несколько десятков тем по созданию новых изделий. Поэтому глубоко сконцентрироваться на этой теме пока не можем.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Skay Сегодня, 09:54
    Нет верхнего уровня развития военной техники!!!
    Skay
    1. Logall Сегодня, 09:56
      Лишь бы эти ракеты домой не возвращались!
      Logall
      1. Например Сегодня, 10:05
        уровень развития науки и техники еще не подошел "к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно".

        Выходит этот дядя просто бакланит. Зачем?
        К пятидесятому году ему будет под сотню лет. Дай Бог ему здоровья.
        Снова притча об осле. Вечная притча.
        Например
        1. bulvas Сегодня, 10:10
          Страшно представить, что будет к 60 - му, 70 - му и, даже к 90-му году!

          Может начнем фантазировать все подряд?
          bulvas
        2. To be or not to be Сегодня, 10:19
          Например..в 60-х прошлого века был телевизор КВН с экраном размером на котором ничего не видно и к нему огромная линза. дальше объяснять надо?
          А разве" био робот Человек " не самообучающаяся система.? с адаптацией к изменениям внешней среды...и производящая себе подобных.. tongue
          To be or not to be
        3. KUOLEMA Сегодня, 10:58
          А ишо мечи джедаев в разработке и звезда смерти вот только шоб всем этим пользоваться к 50 году нужна будет армия клонов бо призывник к этому времени будет в Красной книге хотя,,,возможна альтернатива)))
          KUOLEMA
      2. андрей юрьевич Сегодня, 10:05
        Самообучающиеся ракеты могут появиться в РФ к 2050 году
        Цитата: Logall
        Лишь бы эти ракеты домой не возвращались!

        если "самообучение" на основе ЕГЭ будет-к бабке не ходи-вернутся...
        андрей юрьевич
        1. Logall Сегодня, 10:09
          И друзей приведут? belay
          Logall
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:31
            Ну погнали пургу в своиих коммментариях. Лучше бы что-нибудь полезное изобрели
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        2. НЕКСУС Сегодня, 10:39
          Цитата: андрей юрьевич
          если "самообучение" на основе ЕГЭ будет-к бабке не ходи-вернутся...

          Тезка,ракета-не алкоголик-муж...а наша ракета еще и перезнакомится с матрассовскими и пойдет тусить к ним в гости. wassat
          НЕКСУС
          1. To be or not to be Сегодня, 11:00
            Летят навстречу друг другу две балистические ракеты Русская(Р) и Американская(А)
            Р:Здорова, ты куда летишь?
            А:Я к вам, а ты куда?
            Р:Ну если ты к нам, то я к вам.
            Ну давай за встречу по стопочке.
            Выпили они по бутылке и Американская говорит: Послушая блин ну мне уже лететь пора
            Р: Да погоди ты да давай еще по одной
            Выпили они еще по одной
            А: Ну все пора время поджимает, пора!
            Р: А на посошок?
            выпили еще
            А: Блин что-то плохо мне стало
            Р: Так давай я тебя до дома доведу.
            To be or not to be
        3. weksha50 Сегодня, 10:39
          Цитата: андрей юрьевич
          если "самообучение" на основе ЕГЭ будет-к бабке не ходи-вернутся...



          Как Псаки в офис... Чтобы уточнить кое-что непонятное...
          weksha50
          1. Lycan Сегодня, 10:55
            Цитата: weksha50
            Как Псаки в офис... Чтобы уточнить кое-что непонятное...

            И так - по каждому плавсредству. Хоть бюро открывай по "консультации ракет".
            Psaki's rocket consulting department.
            Lycan
        4. УАЗ 452 Сегодня, 11:02
          если "самообучение" на основе ЕГЭ будет-к бабке не ходи-вернутся...

          Ну да - на пересдачу.
          УАЗ 452
        5. Соломон Кейн Сегодня, 11:14
          Вот только жить в эту пору прекрасную,
          знать не придётся ни мне, ни тебе.......
          Н.А.Некрасов
          Соломон Кейн
    2. Rokossovsky Сегодня, 10:35
      а также сообщить о поражении мишени

      Вот это вообще сильно!
      Затопила корабль и отчиталась об этом!
      Спиритические сеансы по общению с ракетой!
      Rokossovsky
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:01
        Она ещё и допрос душ погибших вражеских моряков проведёт и передаст информацию в штаб в виде посмертного отчёта.
        УАЗ 452
    3. УАЗ 452 Сегодня, 11:06
      Нет верхнего уровня развития военной техники!!!

      Есть. Когда технологии будут позволять любому сумасшедшему в качестве пояса шахида сварганить что-то, способное планету кокнуть (кварковую бомбу какую-нибудь), тогда процесс совершенствования логичным образом завершится.
      УАЗ 452
  2. vovanpain Сегодня, 09:55
    Самообучающиеся ракеты могут появиться в РФ к 2050 году

    Блин, request Дочери будет 60 с гаком,сыну 56 может они и увидят. yes А мне то только с неба наблюдать. feel
    vovanpain
    1. Logall Сегодня, 10:01
      С неба? am
      Я надеюсь дожить! Даже на пенсию не выйду...
      Logall
      1. vovanpain Сегодня, 10:13
        Цитата: Logall
        Я надеюсь дожить! Даже на пенсию не выйду...

        Везет good Я то слишком рано родился,дети мои вон на пенсии к тому времени уж будут. drinks hi
        vovanpain
        1. weksha50 Сегодня, 10:43
          Цитата: vovanpain
          Везет



          Гм... Китайцы (или кто там в Азии) обычно желают врагам, чтобы они родились в век перемен...
          Вот Logall как раз из таких...
          Хотя о чем это я... Нам то тоже здорово досталось...
          P.S. А насчет "детей на пенсии" не будьте так оптимистичны... С нашими боярами динамика роста пенсионного возраста опережает среднюю продолжительность жизни россиян... laughing
          weksha50
          1. Logall Сегодня, 11:20
            Из каких- таких? Из врагов? Вы себе льстите!
            Logall
        2. Logall Сегодня, 11:16
          Сын не будет! Я с ним ровесник. Если только военным пенсионером.
          Logall
  3. капрал Сегодня, 09:56
    о возможности появления в РФ в 2050 году

    laughing А чё не к 2049 ? Раньше срока,так сказать. Догоним и перегоним! fellow wassat
    капрал
    1. Oleg L. Сегодня, 09:58
      к 2225 году изобретут колесо
      Oleg L.
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:08
      Цитата: капрал
      о возможности появления в РФ в 2050 году

      laughing А чё не к 2049 ? Раньше срока,так сказать. Догоним и перегоним! fellow wassat

      боюсь будет перенос сроков вправо...
      андрей юрьевич
  4. rotor Сегодня, 10:03
    Странное умозаключение, самообучающиеся программы уже сейчас есть, а вот самообучающиеся ракеты почему-то появятся лет через 30 и не раньше.
    rotor
    1. новичок Сегодня, 10:13
      по моему, самообучающиеся программы на данный момент экспериментальные. до конца не понятен порог их самообучаемости и выводы/действия оного. да и маркетинг никто не отменял, чем позже произведут конечный продукт, тем дольше можно насыщаться денежной струёй. ну, я так думаю.
      новичок
    2. УАЗ 452 Сегодня, 10:58
      Наверное, имеется в виду, что ракета должна самообучиться за время полёта. Вот только понравится ли результат её самообучения? А вдруг она "вражьи голоса" будет слушать за это время, и они её распропагандируют и перевербуют?
      УАЗ 452
  5. Monster_Fat Сегодня, 10:20
    "Знаем тенденции"....."Гидромет дает прогноз-то-ли дождик, то-ли снег. то-ли будет, то-ли- нет.... Ну, или опять, "султан" и "говорящий осел" Насреддина. wink
    Анекдот в тему: "США сворачивают программу по разработке оружия с "искусственным интеллектом". Последний образец так называемой "умной бомбы" так и не удалось выпихнуть с самолета"....
    Monster_Fat
    1. новичок Сегодня, 10:23
      яркий анегдот, спасибо.
      новичок
  6. Alexey-74 Сегодня, 10:22
    К 50 -му году уже будут такие технологии, что сейчас даже не о чем рассуждать, с учетом развития современных высокотехнологичных армий, нынешнее вооружение будет казаться дремучим и примитивным.
    Alexey-74
  7. alexmach Сегодня, 10:25
    Бред сивой кобылы.
    Если что то судя по описанию подходы машинного обучения были примененны ещё в "Смельчаках" и "Корнетах".
    Во вторых ни у кого нету четкого видения что там будет с технологиями в 2050 году. Особенно у идиотов чиновников
    alexmach
  8. Wedmak Сегодня, 10:26
    а также сообщить о поражении мишени

    Это как? С ракетного ада сообщат? Или перед протыканием тушки противника будут посылать последний сигнал "Банзай!" ?
    однако на сегодняшний день уровень развития науки и техники еще не подошел "к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно".

    А чего ты тут лапшу тогда вешаешь на уши?
    Wedmak
  9. AID.S Сегодня, 10:27
    По информации из вики, мужик вроде серьезный, зав. кафедрой МАИ в т.ч., так что имеет право рассуждать о перспективах.
    AID.S
  10. Шептун Сегодня, 10:28
    Главное чтобы после первых атак другие ракеты не забухали.....
    Шептун
    1. УАЗ 452 Сегодня, 10:55
      Сколько угодно фантастических произведений, где слишком умное оружие отказывалось воевать, предпочитая стихи писать, например. Ну, или начинало активно практиковать принцип "чума на оба ваших дома", представляя для своих создателей не меньшую угрозу, чем для их противников. Короче, здравствуй "Скайнет"!
      УАЗ 452
  11. win9090 Сегодня, 10:48
    К 2050 году может появится, что угодно...
    win9090
  12. УАЗ 452 Сегодня, 10:53
    Ещё Ходжа Насредин сформулировал возможность обещать всё, что угодно, если срок исполнения этих обещаний достаточно большой. К тому же, экстраполируя современные темпы развития микроэлектроники и программного обеспечения, прогноз про 2050 год выглядит предельно осторожно и консервативно. Думаю, что если у нас такие ракеты и правда появятся в 2050 году, то они как всегда будут "не имеющими аналогов". Потому что в других странах их уже лет 10-15 как заменят на следующее поколение.
    УАЗ 452
  13. APASUS Сегодня, 11:05
    Все крутиться вокруг искусственного интеллекта ,хотя думаю так серьезно ракеты не шагнут.Конечно научатся взаимодействовать в группе,обмениваться информацией,самостоятельно разделять функции атакующей ракеты и имитатора для отвлечения средств ПВО.Но такие системы уже есть и сейчас.
    APASUS
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