Самообучающиеся ракеты могут появиться в РФ к 2050 году

Если навалиться на этот вопрос, то к 2050 году самообучающиеся системы у нас появятся.

Мы знаем тенденции в области развития самообучающихся систем. Практическое изучение этих вопросов требует дополнительных ресурсов, фундаментальных и прикладных исследований. Сейчас мы ведем несколько десятков тем по созданию новых изделий. Поэтому глубоко сконцентрироваться на этой теме пока не можем.