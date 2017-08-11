Сирии передан очередной Ми-24П

Это уже вторая винтокрылая машина, переданная сирийцам. Если первый был "желтый 30" и получил сирийский номер "2861", то второй - "желтый 40" и сейчас получил новый номер, вероятно 2862. Как можно заметить, его тоже используют в качестве бомбардировщика для сбрасывания бомб собственного производства.

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », военно-воздушным силам Сирийской Арабской Республики передан очередной боевой вертолет Ми-24П, уже принимающий активное участие в боях.Со слов военного эксперта Юрия Лямина, данная машина ранее находилась в Сирии в составе ВКС России.Данная модель значительно превосходит состоящий на вооружении правительственных сил старый Ми-25. Ми-24П используют спаренную 30-мм пушку, дальнобойные ракеты типа "Штурм-В" и еще целый арсенал разнообразного неуправляемого вооружения.До поставок Ми-24П на оснащении сирийских подразделений находились вертолеты, вооруженные только крупнокалиберными пулеметами и способные применять устаревшие версии противотанковых управляемых ракет со сравнительно небольшой дистанцией полета.Вертолеты Ми-24П серийно выпускались с апреля 1981 г. Как показало реальное применение машины, в ряде случаев мощь ГШ-30К оказалась чрезмерной, для выполнения некоторых операций вполне достаточной была бы пушка калибра 23 мм. На экспорт вертолет поставлялся под обозначением Ми-35П.