14:36 11 августа

Сирии передан очередной Ми-24П

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», военно-воздушным силам Сирийской Арабской Республики передан очередной боевой вертолет Ми-24П, уже принимающий активное участие в боях.

Сирии передан очередной Ми-24П


Со слов военного эксперта Юрия Лямина, данная машина ранее находилась в Сирии в составе ВКС России.


Это уже вторая винтокрылая машина, переданная сирийцам. Если первый был "желтый 30" и получил сирийский номер "2861", то второй - "желтый 40" и сейчас получил новый номер, вероятно 2862. Как можно заметить, его тоже используют в качестве бомбардировщика для сбрасывания бомб собственного производства.




Данная модель значительно превосходит состоящий на вооружении правительственных сил старый Ми-25. Ми-24П используют спаренную 30-мм пушку, дальнобойные ракеты типа "Штурм-В" и еще целый арсенал разнообразного неуправляемого вооружения.
До поставок Ми-24П на оснащении сирийских подразделений находились вертолеты, вооруженные только крупнокалиберными пулеметами и способные применять устаревшие версии противотанковых управляемых ракет со сравнительно небольшой дистанцией полета.

Вертолеты Ми-24П серийно выпускались с апреля 1981 г. Как показало реальное применение машины, в ряде случаев мощь ГШ-30К оказалась чрезмерной, для выполнения некоторых операций вполне достаточной была бы пушка калибра 23 мм. На экспорт вертолет поставлялся под обозначением Ми-35П.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20932.htm
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Комментарии 23

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  1. Tusv Сегодня, 12:10
    Бойтесь бармалеи. Крокодил Мильевич вылетает на охоту
    Tusv
    1. Тралл Сегодня, 12:17
      Когда уже сэлфиться сирийским бойцам запретят?
      в Хмеймим, например, мобильники вне закона - у всех отбирают поголовно.
      Тралл
      1. Комментарий был удален.
      2. DEZINTO Сегодня, 12:28
        Ну реально, ну просто - аа уберите эту фотку.ну очень смешно. это просто непобедимые ассоциации вызывает. !

        "Смотри я и мой дрюжбан щас политим ставить новие диски". Ну просто капец это неискоренимо там да? Военная тайна побоку. Главное Уот такую уот фоточку красаува зделать?
        DEZINTO
  2. DEZINTO Сегодня, 12:14
    Лишь бы рулить умели.

    Ннну на су наших летают вроде, должны и это уметь.
    DEZINTO
  3. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:20
    Так значит ми35 это всего-то​ ми24п , немного электроникой напичканный....
    DIVAN SOLDIER
  4. Кача Сегодня, 12:22
    Мощь ГШ - 30К никогда не бывает чрезмерной. Особенно там.
    Кача
  5. APASUS Сегодня, 12:24
    Вот интересно наши списанную технику поставляют или как из строевых частей?Еще конечно не совсем понятно это все долг или мы опять ради победы ничего не пожалеем?Дружба конечно дружбой,но все же такие вопросы нужно поднимать
    APASUS
    1. Тралл Сегодня, 12:28
      Цитата: APASUS
      Вот интересно наши списанную технику поставляют или как из строевых частей?

      В статье есть ответ:
      данная машина ранее находилась в Сирии в составе ВКС России
      Тралл
      1. APASUS Сегодня, 12:29
        Цитата: Тралл
        В статье есть ответ:

        А что это даром или в счет будущих отношений?
        APASUS
        1. Тралл Сегодня, 12:32
          Цитата: APASUS
          А что это даром или в счет будущих отношений?

          Наберите гл.бухгалтера "Хмеймим", только не сейчас, а после обеда. Она сейчас платёжки в Дамаск повезла на СУ-35 smile
          Тралл
        2. Tusv Сегодня, 12:44
          Цитата: APASUS
          А что это даром или в счет будущих отношений?

          Пока мест. Асад подписал закон о бесплатной базе ВМВ в Тартусе. Это Севастополь в Средиземке. Платим Мы за это.Простые налогоплательчики
          Tusv
    2. svp67 Сегодня, 12:28
      Цитата: APASUS
      Вот интересно наши списанную технику поставляют или как из строевых частей?

      Там вообще то люди воюют, так что не о какой списанной технике вопрос сейчас не подымается.Вы не путайте это понятие с понятием : "снятого с вооружения"
      Цитата: APASUS
      Еще конечно не совсем понятно это все долг или мы опять ради победы ничего не пожалеем?

      В данном случае, пора бы и сирийцам из-за спин наших летчиков вылезть и САМИМ за СВОЮ землю повоевать.
      Цитата: APASUS
      Дружба конечно дружбой,но все же такие вопросы нужно поднимать

      Видя, как легко у нас списывают чужие долги, не забывая платить по своим, ни чему не удивлюсь
      svp67
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:33
        Цитата: svp67
        В данном случае, пора бы и сирийцам из-за спин наших летчиков вылезть и САМИМ за СВОЮ землю повоевать.

        Дык, процесс идет. То наши пилоты на Ми-24 жизнью рисковали, теперь на том же самом вертолете рискуют жизнью сирийские летчики.
        Капитан Пушкин
  6. svp67 Сегодня, 12:25
    Да уж, массовыми такие поставки не назвать....
    svp67
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:35
      Цитата: svp67
      массовыми такие поставки не назвать...

      Сирийцы и этому рады. Они массово новую авиатехнику уже лет тридцать не получают.
      Капитан Пушкин
  7. 3officer Сегодня, 12:27
    У них какая то нездоровая тяга ко всяким бомбам аля "бочка-стайл" wassat Исходя из того что наши вертолетчики не используют бомбометание значит пользы и эффекта от этого немного или сирийцы НУРСами пользоватся не умеют и кидают наобум эти ржавые болванки request
    3officer
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:44
      Цитата: 3officer
      У них какая то нездоровая тяга ко всяким бомбам аля "бочка-стайл" wassat Исходя из того что наши вертолетчики не используют бомбометание значит пользы и эффекта от этого немного или сирийцы НУРСами пользоватся не умеют и кидают наобум эти ржавые болванки request

      Ещё в 1942 году на полигоне проверяли эффективность авиационного вооружения по пехоте и технике.
      Наименее эффективными оказались пушки и пулеметы.
      Чуть лучше показали себя НУРС.
      Самыми эффективными оказались осколочно-фугасные авиабомбы.
      Сирийцы с вертолетов применяют и ОФ бомбы и бомбы объемного взрыва.
      Причем, с вертолета на режиме зависания можно бросать бомбы очень точно, точнее чем с сирийских Су-22 или МиГ-21 и 23.
      Поэтому на западе основной вой в сторону Асада о применении "не гуманного оружия" "баррельных бомб", т.е. бочек - боеприпасов объемного взрыва.
      Капитан Пушкин
      1. 3officer Сегодня, 14:05
        Так почему советские и российские вертолетчики не используют бомбометание? Не знакомы с результатами полигонных стрельб 42??
        3officer
  8. Лондо Сегодня, 12:56
    Фотомодели lol
    Лондо
  9. CentDo Сегодня, 13:03
    Не могу понять, зачем передавать сирийцам Ми-24П, если из всей номенклатуры вооружения они используют только самодельные бомбы? Неужели у нас нет на хранении более старых модификаций (например В или Д)?
    CentDo
    1. ватник Сегодня, 13:58
      Очень правильно надо постепенно "передать" в счёт военной помощи или в счёт оказания "платы" за наши базы часть вертолётов и другой техники сирийцам
      Не везти же машины которые прошли достаточно суровое испытание на выживание в сирийских условиях и наверное практически исчерпали свой ресурс назад в Россию.
      Цитата: 3officer
      У них какая то нездоровая тяга ко всяким бомбам аля "бочка-стайл"

      У них больше просто денег нет на более "продвинутое" оружие наши Ми-24П конечно летали там с несколько другой "подвеской" вооружения.
      Вертолеты Ми-24 несут боевое дежурство на авиабазе в Сирии
      ватник
      1. 3officer Сегодня, 14:13
        Ну НУРСов та можем подкинуть,это не "золотые" высокоточные боеприпасы в конце концов.Есть много роликов в инете о применении сирийцами этих бомб с вертолетов-кидают с большой высоты,чтобы не попасть под ЗУ о точности говорить не приходится.Ну да ладно, специалистам лучше знать как их использовать. yes
        3officer
        1. ватник Сегодня, 14:24
          Цитата: 3officer
          Ну НУРСов та можем подкинуть,это не "золотые" высокоточные боеприпасы в конце концов.Есть много роликов в инете о применении сирийцами этих бомб с вертолетов-кидают с большой высоты,чтобы не попасть под ЗУ о точности говорить не приходится

          Дело в том что эти бомбы они сами выпускают а НУРС-ы надо покупать и к сожалению в настоящее время бюджет Сирии это не позволяет ведь за год он составил всего 5 миллиардов долларов и это ВЕСЬ бюджет страны на ВСЕ траты в год.
          ватник
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