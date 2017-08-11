14:37 11 августа

Бельгия заменяет бронемашины Iveco LMV Lynx

Как сообщает интернет-портал «Forces Operations», 7 августа военное ведомство Бельгии запросило предложения на замену 437 бронированных автомобилей Iveco LMV Lynx, приобретенных в Италии в 2007 году.

Бельгия заменяет бронемашины Iveco LMV Lynx


Вместо них планируется закупка примерно 440 машин управления и связи (CLV) с их последующим обслуживанием поставщиком. Его выбор предполагается сделать до конца 2018 года. Первые отгрузки должны состояться с 2021 по 2026 годы.


На приобретение машин выделяется 125,05 млн. евро сухопутным войскам и 16,24 млн. евро ВВС и медицинской службе.

Если бронемашины Lynx были поставлены только со 120 комплектами дополнительной защиты, будущие CLV должны изначально соответствовать стандарту НАТО 2а/2b. Около 80 единиц техники планируется оборудовать дистанционно управляемым боевым модулем с 7,62-мм пулеметом из наличия бельгийской армии. Со складов бельгийской армии будут также поставлены системы связи и управления. Бронеавтомобили должны быть транспортабельны на самолетах C-130 или будущих бельгийских А400М.

Использованы фотографии: https://topwar.ru/49876-vooruzhennye-sily-stran-benilyuksa.html
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Комментарии 10

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  1. капрал Сегодня, 13:20
    приобретенных в Италии в 2007 году.

    Машинам всего десять лет. С жиру бесятся?
    капрал
    1. Berkut24 Сегодня, 13:34
      Не, своего Сердюкова уволили.
      Berkut24
    2. Alexey RA Сегодня, 14:02
      Цитата: капрал
      Машинам всего десять лет. С жиру бесятся?

      Читаем внимательно:
      Первые отгрузки должны состояться с 2021 по 2026 годы.

      То есть, на момент начала замены "Ивекам" будет уже лет 15.
      Alexey RA
  2. Tusv Сегодня, 13:22
    Движок хороший. Защита нолеавая. Плассмас отвалился. Таков вердикт для Рыси у нас
    Tusv
    1. Alexey RA Сегодня, 14:03
      Цитата: Tusv
      Движок хороший. Защита нолеавая. Плассмас отвалился. Таков вердикт для Рыси у нас

      Есть ещё один вердикт: по противоминной защите отечественных аналогов нет.
      Alexey RA
  3. Фракийский воин Сегодня, 13:26
    будущие CLV должны изначально соответствовать стандарту НАТО 2а/2b.
    Вот где зарьiта собака. Долгая рука Рьiжаго белгийцам за яйца достала. Вопрос: "Кто заокенскии партнер вьiграет тендер?" smile
    Фракийский воин
    1. новичок Сегодня, 13:47
      ну известно кто: “ ош_кош“.
      новичок
    2. Incvizitor Сегодня, 14:00
      Буду смеяться, если амерзские хозяева их заставят укро"Позоры" покупать laughing
      Incvizitor
      1. Фракийский воин Сегодня, 14:16
        Договор за 437 "Дозор- Позор" -а с предоплатой? laughing Белгийцьi думаю не такие уж лохи, все равно ихние бабки за океана отлетят.
        Фракийский воин
    3. Alexey RA Сегодня, 14:06
      Прикольно будет, если конкурс на новый CLV выиграет опять "Ивеко" с чем-нибудь типа Panther Command and Liaison Vehicle (CLV).
      Alexey RA
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