Бельгия заменяет бронемашины Iveco LMV Lynx
Как сообщает интернет-портал «Forces Operations», 7 августа военное ведомство Бельгии запросило предложения на замену 437 бронированных автомобилей Iveco LMV Lynx, приобретенных в Италии в 2007 году.
Вместо них планируется закупка примерно 440 машин управления и связи (CLV) с их последующим обслуживанием поставщиком. Его выбор предполагается сделать до конца 2018 года. Первые отгрузки должны состояться с 2021 по 2026 годы.
На приобретение машин выделяется 125,05 млн. евро сухопутным войскам и 16,24 млн. евро ВВС и медицинской службе.
Если бронемашины Lynx были поставлены только со 120 комплектами дополнительной защиты, будущие CLV должны изначально соответствовать стандарту НАТО 2а/2b. Около 80 единиц техники планируется оборудовать дистанционно управляемым боевым модулем с 7,62-мм пулеметом из наличия бельгийской армии. Со складов бельгийской армии будут также поставлены системы связи и управления. Бронеавтомобили должны быть транспортабельны на самолетах C-130 или будущих бельгийских А400М.
Вместо них планируется закупка примерно 440 машин управления и связи (CLV) с их последующим обслуживанием поставщиком. Его выбор предполагается сделать до конца 2018 года. Первые отгрузки должны состояться с 2021 по 2026 годы.
На приобретение машин выделяется 125,05 млн. евро сухопутным войскам и 16,24 млн. евро ВВС и медицинской службе.
Если бронемашины Lynx были поставлены только со 120 комплектами дополнительной защиты, будущие CLV должны изначально соответствовать стандарту НАТО 2а/2b. Около 80 единиц техники планируется оборудовать дистанционно управляемым боевым модулем с 7,62-мм пулеметом из наличия бельгийской армии. Со складов бельгийской армии будут также поставлены системы связи и управления. Бронеавтомобили должны быть транспортабельны на самолетах C-130 или будущих бельгийских А400М.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/49876-vooruzhennye-sily-stran-benilyuksa.html
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