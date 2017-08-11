СМИ Польши: Пакистан закупит 100 танков БМ «Оплот»
Как сообщает блог bmpd, польское интернет-издание «Gazeta Wyborcza» сообщает о скором заключении между Украиной и Пакистаном контракта, предусматривающего поставку 100 танков БМ «Оплот».
Указывается, что в целях поддержания производственного процесса Киев предполагает изыскать и инвестировать средства для модернизации мощностей ГП "Завод имени Малышева" и вложений в НИОКР.
В 1996 году Пакистан заключил соглашение с Украиной на закупку 320 танков Т-80УД общей стоимостью 650 млн. долл. В феврале 2017 года страны подписали меморандум, согласно которому Украина может поставить предназначенную для данных машин пробную партию танковых прицелов и провести их капитальный ремонт.
Как полагает блог, указанное сообщение вызывает большие сомнения. Скорее всего, указанная польскими СМИ информация является искаженной интерпретацией результатов недавней поездки на Украину на ГП "Завод имени Малышева" секретаря министерства обороны Пакистана генерал-лейтенанта Замер уль Хасан Шаха.
Указывается, что в целях поддержания производственного процесса Киев предполагает изыскать и инвестировать средства для модернизации мощностей ГП "Завод имени Малышева" и вложений в НИОКР.
В 1996 году Пакистан заключил соглашение с Украиной на закупку 320 танков Т-80УД общей стоимостью 650 млн. долл. В феврале 2017 года страны подписали меморандум, согласно которому Украина может поставить предназначенную для данных машин пробную партию танковых прицелов и провести их капитальный ремонт.
Как полагает блог, указанное сообщение вызывает большие сомнения. Скорее всего, указанная польскими СМИ информация является искаженной интерпретацией результатов недавней поездки на Украину на ГП "Завод имени Малышева" секретаря министерства обороны Пакистана генерал-лейтенанта Замер уль Хасан Шаха.
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