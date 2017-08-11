14:37 11 августа

СМИ Польши: Пакистан закупит 100 танков БМ «Оплот»

Как сообщает блог bmpd, польское интернет-издание «Gazeta Wyborcza» сообщает о скором заключении между Украиной и Пакистаном контракта, предусматривающего поставку 100 танков БМ «Оплот».

Указывается, что в целях поддержания производственного процесса Киев предполагает изыскать и инвестировать средства для модернизации мощностей ГП "Завод имени Малышева" и вложений в НИОКР.

СМИ Польши: Пакистан закупит 100 танков БМ «Оплот»



В 1996 году Пакистан заключил соглашение с Украиной на закупку 320 танков Т-80УД общей стоимостью 650 млн. долл. В феврале 2017 года страны подписали меморандум, согласно которому Украина может поставить предназначенную для данных машин пробную партию танковых прицелов и провести их капитальный ремонт.

Как полагает блог, указанное сообщение вызывает большие сомнения. Скорее всего, указанная польскими СМИ информация является искаженной интерпретацией результатов недавней поездки на Украину на ГП "Завод имени Малышева" секретаря министерства обороны Пакистана генерал-лейтенанта Замер уль Хасан Шаха.


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Комментарии 17

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  1. gukoyan Сегодня, 13:35
    Та ну вы что такие цифры. Утка по-любому. Если они 5 танков два года отправляют... Это ни есть хорошим показателем или рекламой.
    gukoyan
    1. RBLip Сегодня, 13:44
      Цитата: gukoyan
      Та ну вы что такие цифры. Утка по-любому

      утка по тайски.... вот в Таиланде наверное офигели по полной...
      RBLip
      1. Тралл Сегодня, 13:49
        В любом случае, шансы 50 на 50. Или закупят, или не закупят smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 13:58
          Цитата: Тралл
          В любом случае, шансы 50 на 50. Или закупят, или не закупят smile

          Тут другое...Украна больше думает о том ,дадут денеХ по предоплате или нет.... laughing ...а танки...ну зачем пакистану танки...как нибудь по тороим laughing
          Чёрный
    2. Фракийский воин Сегодня, 13:54
      Пакистанцам хочу посоветовать: деньги в аванс не давать!
      Фракийский воин
      1. Смог Сегодня, 13:59
        Цитата: Фракийский воин
        хочу посоветовать: деньги в аванс не давать!

        Экий Вы хитрый. Кто ж так с украиной торгует. Ей же весь мир должен, а Вы????? Аванс понимаете не давать. Деньги вперед....., ну а там......., как получится. Но деньги вперед!!!!!!!!!!
        Смог
  2. Logall Сегодня, 13:35
    Пакистан? Оплот? А как же Китай?
    Что вообще в мире происходит? Я в другое измерение попал?
    Logall
    1. Смог Сегодня, 13:42
      Цитата: Logall
      Я в другое измерение попал?

      Ну да, поляки с каклами на другом глобусе живут.
      Смог
      1. RBLip Сегодня, 13:47
        Цитата: Смог
        на другом глобусе живут.

        он?
        RBLip
        1. Смог Сегодня, 13:52
          Цитата: RBLip
          он?

          Интерпретации разные, суть одна laughing
          Смог
          1. Инструктор ИТЗО Сегодня, 14:23
            Вместо Крыма - кусок жопы ? Юмористы вы...
            Инструктор ИТЗО
        2. Logall Сегодня, 13:54
          Упаси Господь, в том измерении оказаться!
          Туда кто, грешные души славян попадают? Укропреисподняя!!!
          Logall
          1. Смог Сегодня, 14:02
            Цитата: Logall
            Туда кто, грешные души славян попадают?

            Только рагулей.
            Смог
  3. Ниточкин Сегодня, 13:52
    Главное каклам денег вперед не давать. По принципу: "утром стулья, вечером деньги"
    Ниточкин
  4. Сергей-8848 Сегодня, 13:56
    Самое интересное, что почему-то поляки с этой новостью вперёд выперлись, а не самая наидревнейшая нация во Вселенной. Уж украинские СМИ не упомянули бы об очередной "зраде" в пику зловредному Кремлю. Так что это - полнейшая шляпа. А уж если и не так - то вперёд, граждане пакистанцы, грабли предыдущих контрактов уже разложены.
    Сергей-8848
  5. Романенко Сегодня, 13:56
    Пакистан идет непростым путем... С китайскими танками у них не сложилось, показались уж больно ширпотребскими, теперь сунулись на украину, наверное надо было по оплотам предварительно проконсультироваться в Тайланде, а то еще и 100 штук, боюсь до конца текущего столетия не получат.
    Романенко
  6. volodya Сегодня, 14:01
    Украина просит оружие у полосатых, а своё продаёт, странно? Так они и то что америка пришлет продадут, правда америка им пообещала РПГ-7 ,а у них должно быть и своих навалом! Неужели уже всё продали?
    volodya
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