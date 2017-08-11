ФОМ: 48% россиян высказались против продажи С-400 Турции
Фонд «Общественное мнение» приводит результаты опроса, посвящённого недавнему заявлению президента Турции Эрдогана о «скорых поставках» Анкаре ЗРК С-400. Напомним, что ранее о возможности таких поставок высказывались и отдельные представители военно-технической сферы Российской Федерации.
В общей сложности в опросе ФОМ приняли участие 1,5 тыс. человек. 39% опрошенных заявили, что в курсе того, что Эрдоган объявлял о «скорых поставках» С-400 в Турцию.
Обращает на себя внимание, что лишь каждый четвёртый опрошенный допустил продажу зенитно-ракетного комплекса натовской Турции. 48% принявших участие в опросе заявили, что продажа зенитно-ракетных комплексов С-400 недопустима. Остальные по разным причинам (включая и причину и полной неосведомлённости о том, что такое С-400...) однозначно ответить затруднились.
Все, кто высказался в пользу продажи ЗРК С-400 туркам, отметили, что «это экономически выгодно для РФ».
Кроме вопроса С-400, респондентам был задан вопрос и о взаимоотношениях России и Турции. 41% опрошенных считают, что двусторонние отношения носят позитивный характер, 18% считают российско-турецкие отношения негативными. При этом 36% респондентов ФОМ отметили, что за последний год отношения между Москвой и Анкарой становились только лучше.
В общей сложности в опросе ФОМ приняли участие 1,5 тыс. человек. 39% опрошенных заявили, что в курсе того, что Эрдоган объявлял о «скорых поставках» С-400 в Турцию.
Обращает на себя внимание, что лишь каждый четвёртый опрошенный допустил продажу зенитно-ракетного комплекса натовской Турции. 48% принявших участие в опросе заявили, что продажа зенитно-ракетных комплексов С-400 недопустима. Остальные по разным причинам (включая и причину и полной неосведомлённости о том, что такое С-400...) однозначно ответить затруднились.
Все, кто высказался в пользу продажи ЗРК С-400 туркам, отметили, что «это экономически выгодно для РФ».
Кроме вопроса С-400, респондентам был задан вопрос и о взаимоотношениях России и Турции. 41% опрошенных считают, что двусторонние отношения носят позитивный характер, 18% считают российско-турецкие отношения негативными. При этом 36% респондентов ФОМ отметили, что за последний год отношения между Москвой и Анкарой становились только лучше.
Использованы фотографии: function.mil.ru
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