17:28 11 августа

ФОМ: 48% россиян высказались против продажи С-400 Турции

Фонд «Общественное мнение» приводит результаты опроса, посвящённого недавнему заявлению президента Турции Эрдогана о «скорых поставках» Анкаре ЗРК С-400. Напомним, что ранее о возможности таких поставок высказывались и отдельные представители военно-технической сферы Российской Федерации.

В общей сложности в опросе ФОМ приняли участие 1,5 тыс. человек. 39% опрошенных заявили, что в курсе того, что Эрдоган объявлял о «скорых поставках» С-400 в Турцию.

ФОМ: 48% россиян высказались против продажи С-400 Турции



Обращает на себя внимание, что лишь каждый четвёртый опрошенный допустил продажу зенитно-ракетного комплекса натовской Турции. 48% принявших участие в опросе заявили, что продажа зенитно-ракетных комплексов С-400 недопустима. Остальные по разным причинам (включая и причину и полной неосведомлённости о том, что такое С-400...) однозначно ответить затруднились.

Все, кто высказался в пользу продажи ЗРК С-400 туркам, отметили, что «это экономически выгодно для РФ».

Кроме вопроса С-400, респондентам был задан вопрос и о взаимоотношениях России и Турции. 41% опрошенных считают, что двусторонние отношения носят позитивный характер, 18% считают российско-турецкие отношения негативными. При этом 36% респондентов ФОМ отметили, что за последний год отношения между Москвой и Анкарой становились только лучше.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 40

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 15:02
    ФОМ: 48% россиян высказались против продажи С-400 Турции
    А остальные 52% в доле что ли? what
    андрей юрьевич
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:13
      Цитата: андрей юрьевич
      А остальные 52% в доле что ли?

      А остальным до фени! yes
      СРЦ П-15
      1. maxim947 Сегодня, 15:19
        Зачем опрашивать и брать в расчет не осведомленных?
        maxim947
    2. KondratKo Сегодня, 15:14
      "ФОМ: 48% россиян высказались"
      Снова журналюги пользуются подменой терминов, нужно писать не "48% россиян", а "48% опрошенных". Возможно я пропустил референдум по этому вопросу? Как задолбали уже заголовки типа "учёныи фшоке".
      KondratKo
      1. Logall Сегодня, 15:30
        Всегда, и ещё раз спрашиваю: кого они опрашивают? По работам ходят?
        Опять бездельников опросили. Наверное самых компетентных! Такими вопросами должны заниматься в МО и сов.безе РФ. И только там! Если и там возникнут вопросы– тогда спросить МЕНЯ!!!
        bully bully hi
        Logall
    3. лесовозник Сегодня, 15:49
      Да не будет никакой продажи. Эрдогашка просто опять затеял какую то авантюру со своими "союзниками" по НАТО.
      лесовозник
    4. Маз Сегодня, 16:03
      А не чего туда ездить , на то крым есть
      Маз
    5. Muvka Сегодня, 16:17
      Цитата: андрей юрьевич
      ФОМ: 48% россиян высказались против продажи С-400 Турции
      А остальные 52% в доле что ли? what

      Читайте новости полностью. За высказались 25%.
      Muvka
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:28
        Цитата: Muvka
        За высказались 25%.

        Я тоже за! Чисто по жлобски жалко , у сами сколько дыр в небе ..Но здесь геополитика главенствует и Путин явно решение принял не просто так , а долго обдумывал ! Судя по тому как Россия поднялась в мировом сообществе на уровень мировой державы, советники у него неплохие аналитики и практики..Поживем увидим ! Если продаем . значит с Турцией воевать не будем, а будем отрывать ее от США ! Удачи тебе Путин..Надеюсь оправдаешь наше доверие! soldier
        ОТДЕЛ
  2. gukoyan Сегодня, 15:05
    Не вижу смысла натовской стране продавать такую технологию.
    gukoyan
    1. svp67 Сегодня, 15:07
      Цитата: gukoyan
      Не вижу смысла натовской стране продавать такую технологию.

      Почему? Греции, то же на минутку стране НАТО, в свое время С-300 продали и что, вся наша система ПВО рухнула? Продается ведь системы в ЭКСПОРТНОМ исполнении...
      svp67
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:10
        Если с нашими "закладками" на отключение в нужный момент, почему бы и не продать! yes Но сдаётся мне, что это всё игра на публику.
        СРЦ П-15
        1. svp67 Сегодня, 15:13
          Цитата: СРЦ П-15
          Но сдаётся мне, что это всё игра на публику.

          Мне то же. Да же скажу больше, Турция "троллит" США...
          svp67
        2. Громобой Сегодня, 15:28
          Цитата: svp67
          Греции, то же на минутку стране НАТО, в свое время С-300 продали и что, вся наша система ПВО рухнула?

          Причём,тут интересный момент был в этой греческой сделке,т.к. нам Греция никогда военно-политически не угрожала и продали ей для защиты от...(та-дам!!!)...турецких ВВС(чтобы какой-никакой паритет сохранялся и в регионе была стабильность).
          Громобой
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:45
      Цитата: gukoyan
      Не вижу смысла натовской стране продавать такую технологию.

      Вы видимо не видите разницы между продажей технологии и готовым изделием...впрочем,видимо,как и эти 48%
      НЕКСУС
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:07
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: gukoyan
        Не вижу смысла натовской стране продавать такую технологию.

        Вы видимо не видите разницы между продажей технологии и готовым изделием...впрочем,видимо,как и эти 48%

        Андрей,всё непросто,и как мне думается,"новости" впереди паровоза, я бы туркам только С-125 продавал.
        андрей юрьевич
  3. atakan Сегодня, 15:05
    Ээ , я как то тоже против.
    Но там сидят такие которые на другой планете живут ,
    так что граждане пацаки и четлане махните рукой.
    atakan
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:10
      Цитата: atakan
      Ээ , я как то тоже против.
      Но там сидят такие которые на другой планете живут ,
      так что граждане пацаки и четлане махните рукой.

      у вас ярко выражено отклонение от "цветовой дифференциации штанов"... lol
      андрей юрьевич
  4. Громобой Сегодня, 15:20
    Решение ВГК продавать или не продавать туркам комплексы,повесомее будет 48% ,60 и даже 100 %(его слово последнее и в подчинении у него целый ГШ,аналитики из СВР,Совет Безопасности России и прочие всякие там комиссии по ВТС).Поэтому,к чему разводить на этот счёт спекуляции?В Кремле всяко виднее.
    Ещё референдум по этому вопросу осталось провести,ну смешно же,честное слово.)))
    Громобой
  5. prosto_rgb Сегодня, 15:25
    52% врагов народа?
    prosto_rgb
    1. Muvka Сегодня, 16:19
      Слабо прочитать новость полностью?
      Muvka
    2. андрей юрьевич Сегодня, 17:11
      Цитата: prosto_rgb
      52% врагов народа?

      в масштабах офиса где проходил опрос-нормально... yes
      андрей юрьевич
  6. К-50 Сегодня, 15:27
    Зачем продавать суперсовременное оружие на сторону, когда его для своей армии не хватает?
    Тем более в страну противостоящего агрессивного блока? Ладно Греции в своё время продали С-300, но тогда действительно валюты в стране не хватало. Нужно было и кредиты свои обслуживать и прочие траты. Но сейчас то с чего такой ажиотаж? request
    К-50
    1. gukoyan Сегодня, 15:35
      Да и сейчас страна как бы в опе... Ничего не поменялось...
      gukoyan
    2. Горный стрелок Сегодня, 15:40
      Для того, чтобы свое оружие вышло ДЕШЕВЛЕ для нас же...
      Горный стрелок
    3. андрей юрьевич Сегодня, 17:14
      Цитата: К-50
      Зачем продавать суперсовременное оружие на сторону, когда его для своей армии не хватает?

      вопрос законный. "прикрыты" только "значимые" объекты,на случай форс мажора,территория России огромна..."деревни" с населением тыщь 150-200 прикрывать не будут.
      андрей юрьевич
  7. win9090 Сегодня, 15:27
    Менее 1% Россиян со своими халуями не будут слушать остальные 99%)
    win9090
  8. Макаров Сегодня, 15:37
    Не понимаю почему против? технологии не продают, это не самая передовая версия комплекса...Одновременно с тем есть возможность вбить клин между союзниками в стане врага. Турция покупает этот комплекс чтобы быть уверенной в том что они смогут сбить самолет США и при этом никакого неожиданного "сбоя системы" не произойдет...в чем проблема?
    Макаров
    1. alexmach Сегодня, 16:26
      Ещё один важный момент о котором писали пару недель назад во время обсуждения этого вопроса - Турция фактически не контролирует или частично контролирует свое собственное воздушное пространство. Во-первых у них дислоцируются НАТОвские самолеты, а во вторых наземные комплексы ПВО - петриоты к ним завозят другие страны в ротационном порядке. Сейчас к примеру у них дижурят немецкие Патриоты. Понятно кому они подчиняются.

      Купив собственные системы ПВО турки смогут хоть частично контролировать свое ВП. И да, это вобьет клинышек между Турцией и руководством НАТО.

      Но... сам факт продажи С-400 стране недавно сбившей Росийский самолет равнозначно тому что бы переступить через труп пилота.....
      alexmach
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:20
        Цитата: alexmach
        Сейчас к примеру у них дижурят немецкие Патриоты.

        как я стар...я думал что "Пэтриот" чисто американское изделие....
        Цитата: alexmach
        Купив собственные системы ПВО турки смогут хоть частично контролировать свое ВП.

        простите..."собственные" ??? у меня сбой what в голове..
        Цитата: alexmach
        Но... сам факт продажи С-400 стране недавно сбившей Росийский самолет равнозначно тому что бы переступить через труп пилота.....

        а вот тут... моральная сторона вопроса,и я с вами абсолютно согласен.(пепел Клааса,стучит в моё сердце)
        андрей юрьевич
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:38
    С-400 по нам НЕ ВЫСТРЕЛЯТ! Посему можно продавать хоть украинцам laughing Шучу, конечно, эти сразу все пассажирские самолеты посбивают...
    Горный стрелок
    1. alexmach Сегодня, 16:27
      С-400 по нам НЕ ВЫСТРЕЛЯТ!

      А вот это - глупость.
      alexmach
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:26
        Цитата: alexmach
        С-400 по нам НЕ ВЫСТРЕЛЯТ!

        А вот это - глупость.

        уверен,что до "закладок" у нас не дошло...возможно занижение характеристик незначительное(не купят иначе),но в электронике,мы отстаём,чего скрывать,чтоб "закладку" сделать,нужна своя прочная элементная база. а у нас "шлифуют" проверяя не "закладки" всяких левых производителей.тайны нет,есть только Надежда...сколько ей отмерено...?
        андрей юрьевич
  10. Großer Feldherr Сегодня, 15:44
    Очень жаль, что тут на ВО к статьям не прикрепляют всякого рода опросы, а ведь сделать подобную функцию проще простого.
    Großer Feldherr
  11. MadCat Сегодня, 15:56
    пока покупают нужно продавать, это потом выяснится что оно не стреляет. lol
    MadCat
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:28
      Цитата: MadCat
      пока покупают нужно продавать, это потом выяснится что оно не стреляет. lol

      в автосалон сходите,и купите корыто, которое умрёт через пару тысяч пробега...и тогда вы поймёте суть вещей...
      андрей юрьевич
  12. воттак Сегодня, 16:11
    48 проц. просто не понимают, что туркам для выигрыша приза западных зрительских симпатий надо еще сбить су 30, су 34, су 35. а соседям надо помогать
    воттак
  13. APASUS Сегодня, 16:27
    Очень похоже что принятое решение о продаже С-400 турками скорее политическое.Путин помог Эрдогану с переворотом и поможет с системой ПВО ,игра противоречий внутри блока НАТО.Насколько удачно идет игра сказать трудно.На Востоке некоторые жесты значат больше слов..............
    APASUS
  14. Atlant-1164 Сегодня, 16:33
    делаем ставки господа.. я уверен что турки его не купят. и это будет в последний момент,когда СШАшки сделают убедительное предложение..от которого не откажется Эрдоган.
    Atlant-1164
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 17:07
    Где проводился опрос?Не слышал.Я то-же ПРОТИВ! Туретчине доверять нельзя.Себя уже полностью обеспечили этими комплексами?Продайте им С-200 с просроченными зарядами и уменьшенной дальностью перехвата.Нельзя потенциальному давать мощное оружие.
    ВЕРЕСК
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