Об американских санкциях без иллюзий

Во время посещения зоопарка г. Туниса в одноименной стране мне пришлось наблюдать любопытную сценку. Группа подростков, кривляясь, крича и подпрыгивая, забрасывала сидящих в клетке шимпанзе плодами кактусов. Обезьяны расселись в ряд, словно в ложе театра, и с интересом наблюдали за представлением. А остальные посетители – за всей этой перевернутой реальностью, где непонятно было, кто на свободе, а кто в клетке, кто люди, а кто, – обезьяны. Приматы с мудрыми глазами выглядели явно умнее и человечнее тех, кто считал их животными.Поведение Конгресса США при введении очередных антироссийских санкций напомнило мне тех самых арабских мальчишек, считающих себя венцом творения, на ужимки и прыжки которых с недоумением взирает весь остальной, по их мнению, животный мир.Закон с громким названием «О противодействии противникам Америки посредством санкций» стал ответом законодательной власти США на планы Д. Трампа оздоровить отношения с Россией. Примечательно, что голосование за этот одиозный правовой акт объединило демократическую и республиканскую партии, что сделало бессмысленным вето президента.Анализ более чем 100-страничного документа показывает: нового в нем не так уж и много. Прежде всего, он объединил так называемые крымские и донбасские санкции в один общий пакет. Еще одно принципиальное отличие новых санкций – их интегральный и безадресный характер. Репрессии Минфина США отныне смогут коснуться любого предприятия, сотрудничающего с РФ в указанных санкционным пакетом секторах. И наконец новый закон в нарушение Конституции США перераспределил полномочия исполнительной и законодательной ветвей власти страны, лишив президента возможности отменять или вводить санкции своими указами, как это было ранее. По сути, произошел тихий государственный переворот, который превратил США из президентской в парламентско-президентскую республику без внесения изменений в Основной закон.Если говорить о деталях, новый закон дает право вводить санкции против тех, кто инвестирует в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Отдельного упоминания заслуживает «Северный поток-2» по причине его якобы «пагубных последствий для энергетической безопасности EC, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине». Американским компаниям и физическим лицам отныне запрещается предоставлять российским банкам финансирование сроком более 14 дней, а энергетическим компаниям – более 30 дней. В свою очередь, Минфин CШA будет получать записи c банкоматов и о безналичных операциях, чтобы противодействовать «противоправной деятельности» российских олигархов. Минфин США и национальная разведка должны ежегодно представлять в конгресс доклад о каналах проникновения российских олигархов и «полугосударственных» организаций в ключевые сектора американской экономики – фондовый рынок, банковский капитал, недвижимость.Кроме того, закон открывает путь к введению секторальных санкций в энергетической, горнодобывающей и металлургической промышленности, железнодорожном транспорте.Односторонние и волюнтаристские действия конгресса вызвали значительное недовольство не только среди европейских союзников США, но и внутри самой страны. Наиболее резко выступили против самовольных шагов американского парламента Германия, Франция и Австрия, вложившиеся в «Северный поток-2». Как заявила министр экономики ФРГ Б. Циприс, «мы считаем, это попросту нарушает международное право. Вашингтон не может наказывать немецкие компании только из-за того, что они свой бизнес ведут в другой стране». В свою очередь, глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер проинформировал о готовности Европейского союза ввести ответные меры против США. Европейские союзники Вашингтона совершенно справедливо возмущены откровенно лоббистскими инициативами конгресса по продвижению на европейский рынок сжиженного газа и созданию незаконных конкурентных преимуществ своим компаниям в ущерб европейским.Впрочем, и у американских промышленных гигантов закон восторгов не вызвал. Против выступили Exxon, BP, General Electric, Boeing, Citigroup, Master Card, Visa, Ford, Dow Chemical, P&G, International Paper, Caterpillar и Cummins, нанявшие лоббистов для внесения изменений с учетом своих интересов.Как отмечает издание National Interest, «те, кто налагает санкции, фактически выводят себя из игры, оставляя соперникам возможности для накопления дополнительного богатства и силы. Китай это знает, Россия это знает. Так что Путин, пожалуй, должен благодарить конгресс». Его точку зрения разделяет и профессор Джорджтаунского университета Э. Стент, заявившая, что «в своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты». В свою очередь, The American Conservative подчеркивает, что «экономические санкции обладают сомнительным сочетанием малой действенности и провокативности. Последнее их применение с высокой долей вероятности приведёт к серьёзным проблемам для США в различных областях. Законотворцам следует отказаться от своего пристрастия к санкциям, пока оно не привело к глубокой трагедии».Резко против нового пакета антироссийских санкций высказался и Китай, заявивший, что «урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога». Поднебесная также сталкивается с подобным экономическим давлением США, в частности перспективами введения пошлин на поставки металлургической продукции. Кроме того, Пекин не может не видеть того, что «вшитые» в американский санкционный закон возможности для введения секторальных санкций могут повлиять на реализацию проектов в рамках Шелкового пути. Впрочем, об этом отдельно.Если условно разделить реакцию на санкции в политическом и экспертном сообществе, то вырисовывается два основных подхода: шапкозакидательский и панический. Как обычно, истина где-то посередине.Энергетические санкции США теоретически могут коснуться всех трубопроводных проектов, осуществляемых РФ. Всего у России 90 трубопроводов, они идут в 13 стран мира. В частности, сайт Eur Activ обнародовал список из восьми совместных российско-европейских проектов, которым угрожают новые санкции: Балтийский завод по производству сниженного газа в Ленинградской области («Газпром» и Schell), «Голубой поток» (Eni и «Газпром»), Каспийский трубопроводный консорциум (Schell, Eni и «Роснефть»), «Северный поток-1», «Ceвepный поток-2», расширение «Caxaлин-2» (Shell и «Газпром»), «Шax-Дeниз» и «Южно-Кавказский трубопровод» (BP и «Лукойл»), нефтяное месторождение Зoxp (BP, ENI и «Роснефть»). Под санкции может попасть и реализация проектов «Турецкий поток», российско-китайская «Сила Сибири» и т.д. В то же время в документе сказано, что для введения ограничений на эти проекты санкции должны быть согласованы с «местными экономическими партнерами». Дадут ли они согласие, вопрос риторический.Кроме того, ужесточатся ограничения на передачу РФ американских технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях при участии российских компаний с долей государства от 33%. В то же время, по словам директора программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги А. Мовчана, сланцевую и глубоководную нефть российские компании почти не добывают. Загадочным образом из окончательного текста санкционного закона «исчезло» и слово «судоходство», что вывело из-под удара «Совкомфлот», специализирующийся на перевозках нефти и нефтепродуктов и обслуживающий, в частности, нефтегазовые проекты на российском шельфе. А «Роснефть» и норвежская Statoil, которые являются партнерами по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти в Самарской области, уже нашли способ обойти санкции, всего лишь заменив в договоре «запасы сланцевой нефти» на «доманиковые отложения известняковой породы», которые под санкции не подпадают.Что касается приватизации, то, по мнению главного экономиста банка «Уралсиб» А. Девятова, шансов на новую большую программу приватизации в стране немного, а сама постановка в законе вопроса о «выгоде российских чиновников» непонятна. Не планирует Россия и масштабных внешних заимствований, а российским коммерческим банкам за годы санкций удалось значительно сократить внешнюю задолженность. Настоящей неприятностью для России могла бы стать конфискация Стабфонда и Фонда национального благосостояния, но об этом в законе речи не идет.Значительная угроза существует лишь для российских «патриотов», предпочитающих хранить и использовать свои капиталы не на родине, а за океаном. Президент РФ В. Путин дважды предлагал отечественным любителям офшоров вернуть деньги в Россию. Возможно, несколько показательных конфискаций и штрафов все же сделает отечественных олигархов более отзывчивыми к интересам своей страны. Собственно, в этом отношении Вашингтон поставил вопрос ребром: либо олигархи переходят на сторону США, либо остаются гражданами России. И определиться им придется. Для Российского государства и народа от этого только польза. В условиях войны крайне полезно знать, кто с нами, а кто против нас. Со всеми вытекающими из этого последствиями.Как прокомментировал решение Конгресса США премьер-министр РФ Д. Медведев, «подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США… Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона–Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента… В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции – в целом – бессмысленны. Мы справимся».Действительно, поскольку санкционное давление на Россию началось далеко не вчера, некоторые меры уже предприняты или предпринимаются. Так, более 300 российских банков перешли на альтернативу SWIFT – так называемую систему SPFS. В рамках БРИКС создается финансовая система, независимая от доллара, кредитование в перспективе смогут обеспечить банки ШОС, Евразийский банк развития, Азиатский банк развития и фонд «Шелковый путь». Россия и Китай ввели взаиморасчеты в юанях, а Центральный банк России открыл свой первый иностранный филиал в Пекине. Было бы наивным предполагать и остановку строительства российских газопроводов. США в 1970-е гг. уже ложились костьми, чтобы не допустить строительство трубопроводов из СССР в Европу. Результаты известны. Еще менее будут слушать окрики из Вашингтона в Китае, Индии и других странах Азии.В некоторой степени приспособилась к санкционному режиму и внутренняя экономика РФ, которая начала демонстрировать рост. В мае 2017 г. была утверждена «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», гораздо более мобилизационная по характеру, нежели ее либеральные предшественницы.Если приглядеться, санкции США уничтожают в первую очередь те сегменты экономики, которые под их же давлением были созданы после распада СССР в 1991 г. Это и зависимость банковского сектора от западных кредитов, и технологическая зависимость, и «импортная» игла. Все, что создано Западом для привязки России к трансатлантическому сообществу, конгресс почему-то решил обрубить.Естественно, такое положение вещей потребует значительных усилий от российской стороны как в направлении усиления автаркии национальной экономики и разработки собственных технологий, так и в поиске новых партнеров по сотрудничеству.Глубинные причины санкционной истерики Конгресса США гораздо шире его внутриполитических сражений с командой Д. Трампа и даже российско-американских отношений. Вашингтонский истеблишмент прекрасно информирован о долгосрочных тенденциях мирового экономического развития, которые говорят о том, что к 2050 г. на долю стран БРИКС будет приходиться уже более 40% мирового ВВП, США уступят Китаю место мирового лидера, а коллективный Запад из ведущего мирового игрока переместится в рядовые.США привычно избрали путь войны, задачей которой является если не полное уничтожение конкурентов, то их значительное ослабление и замедление процесса смены мировых лидеров. Россия в качестве основного противника в данном случае избрана в связи с тем, что ее, в отличие от Китая, не связывает с США значительный объем экономического сотрудничества. В то же время ослабление России наносит ущерб как Европе, так и БРИКС, ШОС и другим евразийским проектам.Кроме того, РФ – единственная, кто обладает сопоставимой с США военной мощью и способностью в случае войны гарантированного уничтожения Северной Америки. А это уже говорит о том, что планы Вашингтона не ограничиваются лишь экономической войной, которая в принципе невозможна без «политики канонерок». Угрозы о применении ядерного оружия уже звучат.Критичность ситуации доказывает и тот факт, что в стремлении сохранить мировое господство США наплевали даже на своих союзников по НАТО, фактически начав на их территории энергетическую войну. Это явно демонстрирует, что Америка не остановится ни перед чем. Таким образом, США на данный момент становятся угрозой для всего мира. Как подчеркнул американский ученый-международник Р. Швеллер в Валдайской записке «Rising Powers and Revisionismin Emerging International Orders», слабеющий гегемон является более ревизионистским и опасным для международной стабильности игроком, чем поднимающиеся державы.Между тем, как и любой кризис, «слет с катушек» США дает миру новый источник для развития в направлении перехода к многополярному миру, формированию новых союзов, интеграционных проектов, форм глобализации и систем международной безопасности. Более того, Вашингтон своими руками может ускорить то, чего больше всего боится.Что же касается России, она переживет и эту мировую войну, естественно, не без периодов турбулентности, глубокой трансформации и неизбежных трудностей возврата себе экономического суверенитета. Нам не привыкать: за последние полвека Россия жила без санкций всего месяц.