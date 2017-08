Будет ли у России плазменная бомба

Когда выйдет этот номер газеты, возможно, уже вступят в силу изменения в Положении о Министерстве обороны РФ. Они ждут лишь утверждения указом президента РФ, проект которого разработан военным ведомством «в целях реализации основных принципов развития и функционирования системы военной науки и образования». Суть их – в расширении полномочий министра обороны. Глава ведомства хочет учреждать премии военным за лучшие работы в области науки и образования и высокие результаты, достигнутые в педагогической деятельности.Конечно, это не пробьет брешь в глухой бюрократической стене, которая отделяет ученых от производства и производство от госзаказчиков. Но хотя бы немного стимулирует энтузиастов на поиски решений в создании новых вооружений и военной техники. Ведь от частных предпринимателей инициативы не дождешься.На всех государственных уровнях давно говорят о необходимости развивать частно-государственное партнерство. Но пока оно успешно развивается только за рубежом. Самый яркий пример – создание космической техники для освоения Марса частной компанией Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX). Она основана канадско-американским инженером, предпринимателем, изобретателем и инвестором Илоном Маском. Он не только основатель, но и совладелец, генеральный директор и главный инженер компании, из чего можно заключить, что человек знает, что делать, как делать и как из сделанного извлекать прибыль.Другая частная компания из Сан-Диего, General Atomics (GA), 31 июля на своем сайте сообщила о готовности провести на военном полигоне Dugway Proving Ground испытания созданного ею полнофункционального прототипа рельсотрона мощностью 10 МДж.Многоцелевое электромагнитное орудие средней дальности (Multimission Medium Range Railgun Weapon System – MMRRWS) объединяет высокоэнергетический импульсный силовой контейнер, пусковую установку, гиперзвуковую гибридную ракету и технологию управления огнем. Дальность стрельбы – до 100 км, начальная скорость ракеты – свыше 6 тыс. км/час. Разработка MMRRWS ведется на средства компании, которая с 2007 года инвестировала в него около 50 млн долл. Помимо заявленных характеристик, которые лучше чем у традиционных артсистем, MMRRWS снизит затраты ВМС. По словам представителя General Atomics, одна ракета-перехватчик может стоить несколько миллионов долларов, тогда как ракета для рельсотрона обойдется в 25–50 тыс. долл. Иными словами, компания вложила десятки миллионов, а в случае успеха получит десятки миллиардов прибыли.В России нет миллиардеров, готовых вкладывать деньги в системы оружия, граничащие с фантастикой, или в разработку и строительство космических кораблей. Да и частника к этой тематике не подпустят на пушечный выстрел. Ему остается лишь придумывать пятое колесо к тележке, на которой перевозят ракету. Ученому тоже ничего не перепадает от такого сотрудничества. Даже если сильно повезет и он попадет в обойму лауреатов госпремии, то самое большее, на что он может рассчитывать, это 15-тысячная прибавка к пенсии по старости – за лауреатство, если, конечно, пенсионер не работает.Во главе некоторых российских ракетно-космических предприятий стоят миллионеры, но свои миллионы они получают за чиновничью работу, а не за конкретные разработки и их реализацию в серийном производстве, поэтому у них нет ни желания, ни смелости проявлять инициативу.Может быть, поэтому павильон Роскосмоса на прошедшем МАКС-2017 запомнился многим макетами недостроенного космодрома «Восточный», несуществующих космических ракет семейства «Ангара», советской станции «Луна-24», слетавшей к нашему ночному светилу более 40 лет назад, и отличной мягкой мебелью, занимавшей значительную часть павильона и предназначенной для удобства ведения деловых переговоров.Ровно год назад, 9 августа, в научно-популярном журнале New Scientist была опубликована статья «ВВС США хотят бомбардировать плазмой небо с помощью крошечных спутников» (US Air Force wants to plasma bomb the sky using tiny satellites). Американцев давно подозревали в испытаниях нового оружия, основанного на эффектах плазмы. Эти подозрения усилились в 2011 году, когда внезапно была потеряна российская космическая станция «Фабос-Грунт». Как сообщил «Интерфаксу» источник в космической отрасли, эксперты признали, что, вероятнее всего, авария произошла из-за воздействия на космический аппарат плазменного образования в магнитосфере Земли. Был даже подозреваемый в этой диверсии – американский радар. Тогдашний глава Роскосмоса Владимир Поповкин признал, что такую версию нельзя исключать. «Не хочется никого обвинять, но сегодня есть очень мощные средства воздействия на космические аппараты», – сказал Поповкин. И хотя в США категорически отвергли эти обвинения, участвовать в расследовании американцы отказались. Однако статья в New Scientist добавляет новые подозрения в отношении использования плазмы в борьбе с летательными аппаратами.Может ли Россия создать такое же оружие? Оказалось, что может. Соответствующее предложение поступало в научно-технический комитет (НТК) Военно-промышленной комиссии РФ. Более того, предлагаемое небольшое устройство уже было опробовано во времена Советского Союза. Оно способно создавать плазменные образования диаметром в сотни километров. Попадая в него, летательный аппарат выходит из строя, а баллистическая ракета – самоликвидируется из-за сбоя в работе электроники. Исследования проводились с целью изучения влияния солнечного ветра на летательные аппараты.Как отреагировали в НТК? Весьма оригинально – отказались рассматривать проект на том основании, что у автора нет клочка бумаги размером с восьмушку, на которой пишут номер и дату допуска к сведениям, составляющим гостайну. Нет, бумажка, конечно, не виновата в том, что великая российская стена бюрократии отделяет науку от прогресса.