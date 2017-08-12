Американские военные наблюдают за конкурсом "Суворовский натиск"
Управление связи и информации Минобороны России сообщает о том, что международный конкурс «Суворовский натиск», проводящийся в этом году на территории Китая в рамках «АРМИ-2017», посетили наблюдатели из стран Латинской Америки и НАТО. В самом конкурсе натовские страны принимать участие отказались, зато понаблюдать за его ходом решили непосредственно с трибун.
Заявлено, что в Китае побывали представители военного ведомства США. Информация подтверждается и пресс-службой Пентагона.
Возглавляющего американскую делегацию, понаблюдавшую за «Суворовским натиском» в КНР, Криса ди Чикко цитирует информационная служба ТАСС:
Международные «игры» США, действительно, сводятся в основном к вооружённой агрессии против других стран. Россия в курсе...
Известно, что российские команды в рамках конкурса выступает на БМП-2. При этом в конкурсе принимают участие два курсантских экипажа из России – из ДВОКУ.
Фото с официального сайта "Армейских игр"
Сам конкурс стартовал 29 июля и завершается сегодня – 12 августа. Итоговый этап проходит в Баянгол-Монгольском автономном округе КНР (полигон Корла - НОАК). В соревнования приняли участие команды не только из России и Китая, но также из Ирана, Венесуэлы, Анголы и Зимбабве.
Заявлено, что в Китае побывали представители военного ведомства США. Информация подтверждается и пресс-службой Пентагона.
Возглавляющего американскую делегацию, понаблюдавшую за «Суворовским натиском» в КНР, Криса ди Чикко цитирует информационная служба ТАСС:
В США нет международных игр, но мы тоже определяем лучшие экипажи.
Международные «игры» США, действительно, сводятся в основном к вооружённой агрессии против других стран. Россия в курсе...
Известно, что российские команды в рамках конкурса выступает на БМП-2. При этом в конкурсе принимают участие два курсантских экипажа из России – из ДВОКУ.
Фото с официального сайта "Армейских игр"
Сам конкурс стартовал 29 июля и завершается сегодня – 12 августа. Итоговый этап проходит в Баянгол-Монгольском автономном округе КНР (полигон Корла - НОАК). В соревнования приняли участие команды не только из России и Китая, но также из Ирана, Венесуэлы, Анголы и Зимбабве.
Использованы фотографии: http://armygames2017.mil.ru/suvorov_attack_media_ru#rec15291371
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