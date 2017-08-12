09:22 12 августа

Американские военные наблюдают за конкурсом "Суворовский натиск"

Управление связи и информации Минобороны России сообщает о том, что международный конкурс «Суворовский натиск», проводящийся в этом году на территории Китая в рамках «АРМИ-2017», посетили наблюдатели из стран Латинской Америки и НАТО. В самом конкурсе натовские страны принимать участие отказались, зато понаблюдать за его ходом решили непосредственно с трибун.

Заявлено, что в Китае побывали представители военного ведомства США. Информация подтверждается и пресс-службой Пентагона.

Возглавляющего американскую делегацию, понаблюдавшую за «Суворовским натиском» в КНР, Криса ди Чикко цитирует информационная служба ТАСС:
В США нет международных игр, но мы тоже определяем лучшие экипажи.



Международные «игры» США, действительно, сводятся в основном к вооружённой агрессии против других стран. Россия в курсе...

Известно, что российские команды в рамках конкурса выступает на БМП-2. При этом в конкурсе принимают участие два курсантских экипажа из России – из ДВОКУ.


Фото с официального сайта "Армейских игр"

Сам конкурс стартовал 29 июля и завершается сегодня – 12 августа. Итоговый этап проходит в Баянгол-Монгольском автономном округе КНР (полигон Корла - НОАК). В соревнования приняли участие команды не только из России и Китая, но также из Ирана, Венесуэлы, Анголы и Зимбабве.

Использованы фотографии: http://armygames2017.mil.ru/suvorov_attack_media_ru#rec15291371
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Комментарии 11

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:19
    "На играх в Китае побывали представители военного ведомства США". Теперь с умным видом начнут рассуждать о "недостатках" военнослужащих и вооружения. Что, впрочем, не удивляет.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 07:27
      В США нет международных игр, но мы тоже определяем лучшие экипажи.

      Не, ну куда же без них?
      Нужно бочку с "каками" продырявить. По любому свой нос засунут! winked
      Logall
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:45
      Самим то поучаствовать кишка тонка , боятся опозориться .
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 07:20
    Тут удивляться не чему ,посмотреть,подсмотреть,главное ни проиграть.
    Teberii
  3. soroKING Сегодня, 07:23
    они хоть знают, кто такой Суворов? recourse
    soroKING
    1. kebeskin Сегодня, 08:11
      Да по их мнению это какой-то мужик гонял европейцев в свое время, пока доблестные граждане США боролись за независимость.
      kebeskin
      1. Logall Сегодня, 09:18
        Цитата: kebeskin
        Да по их мнению это какой-то мужик гонял европейцев в свое время, пока доблестные граждане США боролись за независимость.

        А в Европе, до сих пор Василичу мемориалы открывают. В основном за переход через "чёртов мост".
        Единственный непобедимый ПОЛКОВОДЕЦ!
        Logall
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
    Посмотрят, и будут вопить о том какие Русские агрессивные fool , нужен оборонный бюджет в триллион фантиков crying , или ханаамериканскимполимерам wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:34
    "Суворовский натиск"

    Кстати, газета с таким названием издается в Хабаровске и пользовалась спросом среди в/сл как в советские времена, так и в нынешние. И освещает военную информацию всегда объективно.
    rotmistr60
    1. 1vlad19 Сегодня, 08:05
      Цитата: rotmistr60
      Кстати, газета с таким названием издается в Хабаровске

      Ерунду не говорите, "Суворовский натиск" выпускается как приложение к "Красной звезде". Года три или четыре.
      1vlad19
  6. Smac111 Сегодня, 08:14
    Мы мирные люди но наш бронепоезд..... Мотайте на ус, заклятые друзья.
    Smac111
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