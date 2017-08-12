11:45 12 августа

Четверо военнослужащих арабской коалиции погибли при крушении вертолёта в Йемене

Информагентства сообщают о крушении вертолёта в Йемене. По последним данным, вертолёт принадлежал одной из стран так называемой арабской антихуситской коалиции – ОАЭ. Крушение произошло в йеменской провинции (мухафазе) Шабва.

Четверо военнослужащих арабской коалиции погибли при крушении вертолёта в Йемене


Арабские СМИ первоначально сообщили о незначительных повреждениях, полученных самим вертолётом «при посадке», и небольших травмах экипажа. Но теперь выясняется, что никакой посадки на самом деле не было, и вертолёт упал в пустынной местности. В результате падения четверо военнослужащих погибли. О причинах крушения вертолёта официально не сообщается. Между тем, на сайтах, контролируемых представителями йеменских вооружённых формирований, заявлено, что вертолёт был сбит с земли.


Напомним, что ранее власти ОАЭ сообщали о том, что сворачивают своё участие в операции на территории Йемена. Однако на фоне сближения позиций с Саудовской Аравии по поводу «катарского вопроса», власти Объединённых Арабских Эмиратов приняли решение продолжить оказывать саудитам поддержку на йеменском ТВД.

На этом фоне сообщается, что саудовские пограничники сталкиваются с участившимися попытками прорыва госграницы йеменскими вооружёнными группировками. Не так давно одна из таких попыток для йеменцев увенчалась успехом – дело дошло до боёв с саудовскими войсками на территории южных саудовских провинций. На данный момент, как утверждает Эр-Рияд, ситуация стабилизировалась.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 09:45
    Спасибо за информацию,вычеркну из блокнотика.
    п-к Опарышев
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
      Цитата: п-к Опарышев
      Спасибо за информацию,вычеркну из блокнотика.

      Этих можешь не вычеркивать , вот если верблюд погибнет вот это потеря для ОАЭ! laughing
      У них менталитет такой и им пофиг ...
      ОТДЕЛ
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:47
        Какое чудо! belay
        п-к Опарышев
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:45
    Минус один..! Ну для них это так ,игрушка сломалась и ладно...
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 10:04
      Чем напряжённей там обстановка, тем дороже нефть!
      Калибры сбоя точно не дают? А то может залетит случайно, да по скважинам! СЛУЧАААААЙНО
      Logall
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:06
        Где скважины,там шииты живут.
        п-к Опарышев
    2. хрыч Сегодня, 10:07
      Цитата: ОТДЕЛ
      Минус один..! Ну для них это так ,игрушка сломалась и ладно...

      Потеря дорогостоящей боевой единицы, потеря подготовленного-квалифицированного экипажа, это стоит дорого даже для богатых государств. А еще появляется страх погибнуть у остальных. Блицкриг не удался, а значит моральный дух воинства пал...
      хрыч
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:38
        Цитата: хрыч
        Потеря дорогостоящей боевой единицы, потеря подготовленного-квалифицированного экипажа, это стоит дорого даже для богатых государств.

        Они на США надеются и поэтому такое разгильдяйство ..Понакупили игрушек у США , а пилотов профи нет Их можно понять, заставляют их эти дорогие штучки закупать и кого то бомбить..А им не хочется, вот и гибнут!
        ОТДЕЛ
        1. Partyzan Сегодня, 11:38
          заставляют их эти дорогие штучки закупать и кого то бомбить..А им не хочется, вот и гибнут!

          Partyzan
  3. Перейра Сегодня, 10:10
    Неизвестно кто потерял неизвестно что. А так потерьнет.
    Перейра
  4. APASUS Сегодня, 10:10
    Вот после этого видео я собственно не удивлен что эти босоногие воины сбили вертолет,суадиты по видео еще те воины ,бардака не меньше чем у ВСУ
    APASUS
    1. Серый брат Сегодня, 11:39
      Цитата: APASUS
      босоногие воины

      В начале оно так и было, но теперь это армия.
      Всё-таки костяк там состоит из военных и подготовкой они не пренебрегают.
      Серый брат
  5. Серый брат Сегодня, 10:17
    Ну да "сам упал", ага.
    А тут базу свою разгромили сами по пьянке)))
    Серый брат
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:56
      На подбитую вражескую ВТ можно смотреть вечно
      DOCTOR ZLO
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