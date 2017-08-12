Четверо военнослужащих арабской коалиции погибли при крушении вертолёта в Йемене

Информагентства сообщают о крушении вертолёта в Йемене. По последним данным, вертолёт принадлежал одной из стран так называемой арабской антихуситской коалиции – ОАЭ. Крушение произошло в йеменской провинции (мухафазе) Шабва.Арабские СМИ первоначально сообщили о незначительных повреждениях, полученных самим вертолётом «при посадке», и небольших травмах экипажа. Но теперь выясняется, что никакой посадки на самом деле не было, и вертолёт упал в пустынной местности. В результате падения четверо военнослужащих погибли. О причинах крушения вертолёта официально не сообщается. Между тем, на сайтах, контролируемых представителями йеменских вооружённых формирований, заявлено, что вертолёт был сбит с земли.Напомним, что ранее власти ОАЭ сообщали о том, что сворачивают своё участие в операции на территории Йемена. Однако на фоне сближения позиций с Саудовской Аравии по поводу «катарского вопроса», власти Объединённых Арабских Эмиратов приняли решение продолжить оказывать саудитам поддержку на йеменском ТВД.На этом фоне сообщается, что саудовские пограничники сталкиваются с участившимися попытками прорыва госграницы йеменскими вооружёнными группировками. Не так давно одна из таких попыток для йеменцев увенчалась успехом – дело дошло до боёв с саудовскими войсками на территории южных саудовских провинций. На данный момент, как утверждает Эр-Рияд, ситуация стабилизировалась.