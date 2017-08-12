F-18 ВМС США совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна
Американский истребитель F-18 совершил жесткую посадку в международном аэропорту Бахрейна из-за проблем с двигателем, пилот в результате инцидента не пострадал, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ВМС США.
Как сообщил представитель американских ВМС Билл Урбан, самолет вылетел с борта авианосца "Нимиц" в Персидском заливе. По его словам, после возникновения проблем с двигателем пилот пытался перенаправить воздушное судно на авиабазу Шейх-Иса, но не смог этого сделать и вынужден был посадить его в коммерческом аэропорту.
Представители ВМС США начали расследование инцидента. По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.
Как сообщил представитель американских ВМС Билл Урбан, самолет вылетел с борта авианосца "Нимиц" в Персидском заливе. По его словам, после возникновения проблем с двигателем пилот пытался перенаправить воздушное судно на авиабазу Шейх-Иса, но не смог этого сделать и вынужден был посадить его в коммерческом аэропорту.
Из-за неисправности воздушное судно невозможно было остановить на взлетно-посадочной полосе, пилот эвакуировался, когда самолет выкатился за пределы полосы— сказал Урбан, передает РИА Новости.
Представители ВМС США начали расследование инцидента. По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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