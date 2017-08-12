17:59 12 августа

F-18 ВМС США совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна

Американский истребитель F-18 совершил жесткую посадку в международном аэропорту Бахрейна из-за проблем с двигателем, пилот в результате инцидента не пострадал, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ВМС США.

Как сообщил представитель американских ВМС Билл Урбан, самолет вылетел с борта авианосца "Нимиц" в Персидском заливе. По его словам, после возникновения проблем с двигателем пилот пытался перенаправить воздушное судно на авиабазу Шейх-Иса, но не смог этого сделать и вынужден был посадить его в коммерческом аэропорту.

F-18 ВМС США совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна



Из-за неисправности воздушное судно невозможно было остановить на взлетно-посадочной полосе, пилот эвакуировался, когда самолет выкатился за пределы полосы
— сказал Урбан, передает РИА Новости.

Представители ВМС США начали расследование инцидента. По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. ded100 Сегодня, 17:24
    По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.

    И тут нагадили! От американских военных польза хоть гдето вообще есть?
    ded100
    1. cniza Сегодня, 17:28
      Они считают , что мир вращается вокруг США...
      cniza
    2. древний Сегодня, 17:33
      Цитата: ded100
      По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.


      Потому что сошёл с ВПП на грунт и на ВПП есть обломки.

      древний
      1. Trevis Сегодня, 17:46
        Ребяты Биатлон уже начался? Написано в 17 00 а вместо трансляции всякая хрень.
        Trevis
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:55
        Древний!Вы точно не шпиён нашь? wassatСамолёт упал-через час-уже фото!
        ВЕРЕСК
  2. Комментарий был удален.
  3. svp67 Сегодня, 17:25
    Надеюсь, что самолет восстановлению не подлежит...
    svp67
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 17:26
    feel Летают там всякие.
    ВЕРЕСК
    1. древний Сегодня, 17:40
      Цитата: ВЕРЕСК
      Летают там всякие.


      А вы хотели что бы было как у нас с Миг-29К? feel
      древний
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:45
        это Сарказм был.Иногда я немного вкидываю правильно. hiИ-вообще!С ПРАЗДНИКОМ,коллега!
        ВЕРЕСК
      2. сибиралт Сегодня, 17:50
        Этот хоть как-то приземлится и не ушел на дно морское.
        сибиралт
  5. iliitchitch Сегодня, 17:48
    Не смог затормозить .Ну ни хрена себе у шершня пробег . Без "резинки" никак ?
    Взрослая погремушка . Да-а . Привет от понтярщиков ..
    Плин , видюху даже в лом смотреть , как этот чел свою амердрагоценную попку самоспасалси . автохэлп .
    iliitchitch
  6. san4es Сегодня, 17:58
    F-18 ВМС США совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна


    wink soldier
    san4es
  7. APASUS Сегодня, 17:58
    Реально пилот Ф-18 герой,пусть даже и американец. Смог посадить машину на проблеме с двиглом. Недооценка противника есть прямая причина проигрыша , мы слишком увлеклись уже баснями ,а у них реально учат пилотов и это показатель мастерства , никогда не забывать с кем имеем дело !
    APASUS
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