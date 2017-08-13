14:43 13 августа

Дамаск за последние месяцы увеличил подконтрольную территорию в 2,5 раза

Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», глава военного ведомства РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе интервью телеканалу "Россия 24" сообщил о существенных успехах Дамаска в борьбе с джихадистами, в том числе благодаря высвобождению сил, ранее сражавшихся с оппозицией.

За два последних месяца территории, подконтрольные Дамаску, увеличились в 2,5 раза. На момент появления там по приказу нашего президента наших Воздушно-космических сил (ВКС), наших спецов – назовем их так одним словом, шло фактически параллельно две войны. Одна война с террористами, вторая война гражданская, война оппозиции с властью.





Отделение террористов от оппозиции стало возможным при создании зон деэскалации.

Когда мы сказали – вот это зона деэскалации, там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов. А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться. По периметру становится наша военная полиция. Она уже в трех зонах деэскалации встала. Осталась четвертая. И это и есть разделение. Такое разделение позволило нам выделить очень серьезные силы для того, чтобы воевать действительно с террористами. И отсюда, естественно, пошли успехи.


С его слов, одной из ключевых точек в настоящее время является Дейр-эз-Зор.

Я бы сказал – в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не один год. Они мужественно сопротивляются. Туда регулярно – два, три, бывает четыре раза в неделю десантируется продовольствие, медикаменты, боеприпасы. Это – основная точка на Евфрате, которая будет во многом – если не во всем – говорить о завершении борьбы с ИГИЛ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 12:55
    В последнее время сообщения из Сирии радуют. Похоже , чтотперелом наступил, хотя до окончания войны ещё далеко и крови прольется не мало.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 13:02
      Дай Бог , что бы там все быстрее закончилось , устали все...
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:27
        За кем правда , за теми и сила! Где русские там и правда..! Мочили чертей и будем мочить...
        ОТДЕЛ
        1. maxim947 Сегодня, 13:42
          Карту бы показали для наглядности. И как только с бандюками разберутся, тут же "проснется" западный мир с одной целью - поделить Сирию на части - курдам, кусок туркам, кусок себе - по типу Косово, у Израиля тоже слюни текут...
          maxim947
      2. Partyzan Сегодня, 13:49
        устали все...
        пока есть матрасы, долго будем запыхавшиеся, Виктор hi
        Partyzan
    2. poquello Сегодня, 13:32
      Цитата: Чёрный
      до окончания войны ещё далеко и крови прольется не мало.

      не соглашусь, недалеко
      poquello
    3. Logall Сегодня, 13:44
      Цитата: Чёрный
      В последнее время сообщения из Сирии радуют. Похоже , чтотперелом наступил, хотя до окончания войны ещё далеко и крови прольется не мало.

      Вся борьба ещё, как раз, в переди! Не с ИГ, но с США. На раздел территории Сирии, штаты бросят все силы. Целостность страны их не интересует. Даже наоборот, в разделе САР заинтересован Израиль, который продолжает финансирование Ан-нусры, для дальнейшего присутствия в регионе, и оказания давления на Дамаск.
      Logall
  2. Маз Сегодня, 13:12
    Арону и вояке на зависть, нам на радость. До Дамаска от Израиля 140 километров, не так ли? Вот там С-400 и надо ставить.
    Маз
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:32
      Цитата: Маз
      Арону и вояке на зависть, нам на радость. До Дамаска от Израиля 140 километров, не так ли? Вот там С-400 и надо ставить.

      Там получше поставим ..Израиль яо имеет в шахтах ! Вот и поставим соответствующие ракетки....Маз даваай дальше жги на злобу дня..! fellow
      ОТДЕЛ
      1. Partyzan Сегодня, 13:51
        Там получше поставим ..
        готовится к выпуску новый продукт - С-500 hi
        Partyzan
  3. v1tz Сегодня, 13:17
    да, если б не эта ср*ная оппозиция (иррегулярная армия Сшу), пошло б намного быстрей...
    v1tz
  4. ваняватный Сегодня, 13:26
    и еще раз хотелось бы напомнить всепропальщикам : утираем нос всему псевдоцивилизованному миру , с сша во главе , а сил используем меньше чем на параде 9 мая ( утрирую , конечно ) кто бы еще внутри страны хоть тень подобной эффективности явил...
    ваняватный
  5. Masya Masya Сегодня, 13:33
    Лиха беда начало...в данном случае, продолжение... Уверенно и верно!
    Masya Masya
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:33
    Дейр-эз-Зор не иначе, как сирийский Сталинград. Столько лет держится, вообще удивительно.
    Горный стрелок
    1. GradusHuK Сегодня, 13:47
      Дейр-эз-Зор город Герой! Это точно.Достойные люди его защищают!
      GradusHuK
    2. Stas157 Сегодня, 14:25
      Цитата: Горный стрелок
      Дейр-эз-Зор не иначе, как сирийский Сталинград.

      Не надо преуменьшать значение нашего Сталинграда, приравнивать его сирийскому Дейр-эз-Зору, с населением(на данный момент) не больше 100 тыс. человек. В крупнейшей и кровопролитнейшей битве во Второй мировой войне, в Сталинградской погибло с обеих сторон около двух миллионов человек. Так что эти вялотекущие бои в арабской стране, не идут ни в какое сравнение что было в Сталинграде. Ни по объему, ни по накалу.
      Stas157
  7. gabonskijfront Сегодня, 13:58
    Фрагментировать Сирию будут однозначно,зоны деэскалации это первый шаг в этом направлении.Будет примерно, как в Ираке, отношения курдов с Багдадом,якобы федерация ,а на самом деле отдельные образования.
    gabonskijfront
  8. iliitchitch Сегодня, 14:01
    Хвост шайтанам подприщемили , вот и фсё . Пищите , нахрен , и бегите к канадской границе ....
    Ну и норм. Отстреливать сволочей , и что б без потомства ... Развелося тут , понимаешь , плодовитых ... И вовсе я не кровожадный , козлов просто не люблю ...
    iliitchitch
  9. Кокос Сегодня, 14:01
    дайте русским автоматы ...и игиловцы исчезнут am
    Кокос
  10. Ураган70 Сегодня, 14:19
    Молодцы! Но как они любят позировать...везде и повсюду... Еще в центр Отдела на нанодиване и все!!! Угроза империализму!!!
    Ураган70
  11. APASUS Сегодня, 14:30
    Война в Сирии потихоньку переходит из восточного густонаселенного района в сторону запада страны,пустынной части страны.С этим и связаны большой захват земель,а вернее пустынь и полупустынь,где вся жизнь идет вдоль дорог.
    APASUS
  12. 16112014nk Сегодня, 14:43
    Цитата: APASUS
    Война в Сирии потихоньку переходит из восточного густонаселенного района в сторону запада страны,пустынной части страны.

    Восток Сирии - это граница с Ираком, пустынная территория. Запад Сирии - Средиземное побережье, где и живёт основная часть населения. Военные действия как раз идут в сторону востока.
    16112014nk
Картина дня