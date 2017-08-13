Дамаск за последние месяцы увеличил подконтрольную территорию в 2,5 раза

За два последних месяца территории, подконтрольные Дамаску, увеличились в 2,5 раза. На момент появления там по приказу нашего президента наших Воздушно-космических сил (ВКС), наших спецов – назовем их так одним словом, шло фактически параллельно две войны. Одна война с террористами, вторая война гражданская, война оппозиции с властью.

Когда мы сказали – вот это зона деэскалации, там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов. А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться. По периметру становится наша военная полиция. Она уже в трех зонах деэскалации встала. Осталась четвертая. И это и есть разделение. Такое разделение позволило нам выделить очень серьезные силы для того, чтобы воевать действительно с террористами. И отсюда, естественно, пошли успехи.

Я бы сказал – в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не один год. Они мужественно сопротивляются. Туда регулярно – два, три, бывает четыре раза в неделю десантируется продовольствие, медикаменты, боеприпасы. Это – основная точка на Евфрате, которая будет во многом – если не во всем – говорить о завершении борьбы с ИГИЛ.