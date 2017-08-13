Директор ЦРУ : ядерной войны не будет

Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны

Директор ЦРУ Майк Помпео на фоне обострения ситуации вокруг КНДР заявил, что имеющиеся в его распоряжении данные разведки исключают вероятность скорого начала ядерной войны.— заявил он в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости Помпео подчеркнул, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что "США больше не будут терпеть, как раньше".На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись громкими заявлениями. Сначала Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если с ее стороны будет исходить реальная опасность для США. В Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские базы — авиационная Андерсен и военно-морская Апра-Харбор. Трамп, в свою очередь, пригрозил, что если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем американский лидер добавил, что у США уже полностью готовы военные решения на случай, если КНДР будет неразумно себя вести.