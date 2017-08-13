21:31 13 августа

Директор ЦРУ : ядерной войны не будет

Директор ЦРУ Майк Помпео на фоне обострения ситуации вокруг КНДР заявил, что имеющиеся в его распоряжении данные разведки исключают вероятность скорого начала ядерной войны.

Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны
— заявил он в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости

Директор ЦРУ : ядерной войны не будет



Помпео подчеркнул, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что "США больше не будут терпеть, как раньше".

На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись громкими заявлениями. Сначала Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если с ее стороны будет исходить реальная опасность для США. В Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские базы — авиационная Андерсен и военно-морская Апра-Харбор. Трамп, в свою очередь, пригрозил, что если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем американский лидер добавил, что у США уже полностью готовы военные решения на случай, если КНДР будет неразумно себя вести.


Использованы фотографии: © AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Комментарии 12

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  1. Proton Сегодня, 20:57
    Интересно,он эти данные на фейсбуке почерпнул или на википедии? laughing
    Своего ж президегтал сдал,что он тоько болоболит,а воевать не будет
    Proton
    1. Владимирец Сегодня, 20:58
      Цитата: Proton
      Интересно,он эти данные на фейсбуке почерпнул или на википедии?

      Ему сказал аналитик по истории Мозамбика. yes
      Владимирец
      1. Пользователь Сегодня, 21:13
        Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны

        А я никогда не видел КНДР, значит ее нет.
        Чтобы делать какие-нибудь заявления нужно располагать доказательствами этого чего-то, а отсутствие фактов не доказывает обратного, отсутствие фактов не значит ровным счетом ничего.
        Пользователь
        1. Подрезчик Сегодня, 21:19
          Лишнее подтверждение, что никакой агрессии со стороны амеров не будет..."Самому" заявить не с руки, разведка сглаживает острые углы...
          Подрезчик
        2. Zibelew Сегодня, 21:21
          - Какие Ваши доказательства?
          -Кокаинум!

          Яков Кедми прокомментировал, что если что - Сеул с окрестностями перестанет существовать за пару часов. А от 20 до 60 ядерных боезарядов доставят некоторое беспокойство Японии...
          Zibelew
    2. 210окв Сегодня, 21:14
      По моему этот чел больше в ЦРУ работать не будет wassat Язык не умеет держать..Впрочем как и его патрон..
      Цитата: Proton
      Интересно,он эти данные на фейсбуке почерпнул или на википедии? laughing
      Своего ж президегтал сдал,что он тоько болоболит,а воевать не будет
      210окв
  2. кг пв Сегодня, 20:57
    Да-да,но будет такая борьба за мир,что камня на камне не останется. laughing
    кг пв
  3. Черный_Ватник Сегодня, 20:58
    Фуф, отлегло, а то я уже бункер на даче копать начал...
    Черный_Ватник
    1. Logall Сегодня, 21:02
      У Вас есть дача в КНДР? Или на Гуаме?
      Logall
    2. Владимирец Сегодня, 21:02
      Цитата: Черный_Ватник
      а то я уже бункер на даче копать начал...

      Не бросай, картоху на зиму заложишь. yes
      Владимирец
  4. Masya Masya Сегодня, 21:02
    Вот спасибо! Облагодействовал... можно спать спокойно... wink love
    Masya Masya
  5. soroKING Сегодня, 21:31
    Трамп сказал, что покажет Ыну Джонкину Мать wassat
    soroKING
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