Мария Захарова предостерегает США от силового вмешательства в ситуацию с КНДР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для канала «Россия 1» международный накал страстей вокруг ситуации на Корейском полуострове. Основная мысль Марии Захаровой была такой: сторонам необходимо отказаться от воинственной риторики и перейти к переговорам. При этом Мария Захарова предостерегла Вашингтон от силового варианта разрешения конфликта.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ заявила:
Мария Захарова добавила, что на данный момент ситуация на Корейском полуострове подошла близко к потенциальной возможности вооружённого конфликта.
На фоне нарастания агрессии во взаимной риторике властей США и Северной Кореи Пхеньян принял решение созвать своих послов для проведения совещания по поводу складывающейся обстановки. В совещании принимают участие послы КНДР в России, Китае, а также постпред КНДР в ООН. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Рёнхап, добавляя, что подобная практика «по сверке часов» для Северной Кореи не является редкостью.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ заявила:
Затронуты будут все страны региона и не только региона… Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдёт так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной.
Мария Захарова добавила, что на данный момент ситуация на Корейском полуострове подошла близко к потенциальной возможности вооружённого конфликта.
На фоне нарастания агрессии во взаимной риторике властей США и Северной Кореи Пхеньян принял решение созвать своих послов для проведения совещания по поводу складывающейся обстановки. В совещании принимают участие послы КНДР в России, Китае, а также постпред КНДР в ООН. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Рёнхап, добавляя, что подобная практика «по сверке часов» для Северной Кореи не является редкостью.
Использованы фотографии: ©Abaca/East News
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