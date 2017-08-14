Мария Захарова предостерегает США от силового вмешательства в ситуацию с КНДР

Затронуты будут все страны региона и не только региона… Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдёт так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для канала «Россия 1» международный накал страстей вокруг ситуации на Корейском полуострове. Основная мысль Марии Захаровой была такой: сторонам необходимо отказаться от воинственной риторики и перейти к переговорам. При этом Мария Захарова предостерегла Вашингтон от силового варианта разрешения конфликта.В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ заявила:Мария Захарова добавила, что на данный момент ситуация на Корейском полуострове подошла близко к потенциальной возможности вооружённого конфликта.На фоне нарастания агрессии во взаимной риторике властей США и Северной Кореи Пхеньян принял решение созвать своих послов для проведения совещания по поводу складывающейся обстановки. В совещании принимают участие послы КНДР в России, Китае, а также постпред КНДР в ООН. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Рёнхап, добавляя, что подобная практика «по сверке часов» для Северной Кореи не является редкостью.