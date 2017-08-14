09:04 14 августа

Мария Захарова предостерегает США от силового вмешательства в ситуацию с КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для канала «Россия 1» международный накал страстей вокруг ситуации на Корейском полуострове. Основная мысль Марии Захаровой была такой: сторонам необходимо отказаться от воинственной риторики и перейти к переговорам. При этом Мария Захарова предостерегла Вашингтон от силового варианта разрешения конфликта.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ заявила:
Затронуты будут все страны региона и не только региона… Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдёт так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной.


Мария Захарова предостерегает США от силового вмешательства в ситуацию с КНДР



Мария Захарова добавила, что на данный момент ситуация на Корейском полуострове подошла близко к потенциальной возможности вооружённого конфликта.

На фоне нарастания агрессии во взаимной риторике властей США и Северной Кореи Пхеньян принял решение созвать своих послов для проведения совещания по поводу складывающейся обстановки. В совещании принимают участие послы КНДР в России, Китае, а также постпред КНДР в ООН. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Рёнхап, добавляя, что подобная практика «по сверке часов» для Северной Кореи не является редкостью.

Использованы фотографии: ©Abaca/East News
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    Мария Захарова добавила, что на данный момент ситуация на Корейском полуострове подошла близко к потенциальной возможности вооружённого конфликта.

    Тут и комментировать особо нечего, ясно что дело плохо. А Мане, не надо морщить лоб, старит и ей не идёт...
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
      При этом Мария Захарова предостерегла Вашингтон от силового варианта разрешения конфликта.


      А то что???
      Вашингтон в случае чего отсидится за лужей...
      пострадают в первую очередь после ядерной стычки сами корейцы,японцы,китайцы и наш ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

      Опять американцы разожгут пожар войны а погибать будут невинные люди ...нехорошо ...очень нехорошо.
      Тот же ЛЕХА
      1. DEZINTO Сегодня, 06:55
        Опять американцы разожгут пожар войны а погибать будут невинные люди


        Согласен. Капец как грустно всё это. Я имею виду безнаказанность преступника убигащего за угол когда разбесил всю толпу!

        А ведь американцы не любят особо заморачиваться с новыми планами. Поднимут старые архивы. И наверняка уже папки 1939 -х годов лежат поближе к столу президента. Ну и по тем же лекалам разжигают свежее........но. В надежде на выход из кризиса, и бонусы, бонусы....
        DEZINTO
      2. igorj 51 Сегодня, 07:24
        Вашингтон в случае чего отсидится за лужей...

        Уже не получится...
        Доклад ЦРУ об особенностях испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14», проведенного 28 июля, свидетельствует, что ракета могла бы поразить континентальную часть США, если бы ей была задана соответствующая траектория полета.

        В документе, который удалось изучить изданию, отмечается, что боеголовка испытанной баллистической ракеты не смогла войти в плотные слои атмосферы, кроме того, из-за заданной ей навесной траектории, в результате которой возникли также значительные структурные и температурные нагрузки, боеголовка разрушилась и упала в Японское море.

        Тем не менее, из доклада разведки следует, что производство боеголовок в КНДР достаточно технически развито и эффективно. Этот вывод был сделан на основе анализа данных средств наблюдения и обнаружения Национальным военно-воздушным и космическим разведывательным центром США.

        источник вот тут:
        https://rns.online/military/The-Diplomat-raketi-K
        NDR-mogut-dostich-kontinentalnoi-chasti-SSHa-2017
        -08-14/
        Именно поэтому такая истерика и у Трампа у американского генералитета.. Вы только представьте.. Какая то маленькая бедная страна и сможет в случае чего шарахнуть аж по самим штатам из за океана..!
        igorj 51
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:20
      Ситуация и впрямь критическая но обе стороны не хотят никого слушать . США не слушают потому что они считают себя всегда правыми , КНДР же нужно отстаивать свою независимость хочешь не хочешь а отбиваться надо , если тем более все против тебя .
      Spartanez300
      1. Logall Сегодня, 07:42
        Да простит меня Опарышев, но Ыну нужно оказать поддержку. Янки окромя нас ни кого не боятся. Нам не нужен ЧАЭС на востоке. Нужно дать ответ штатам...
        Logall
    3. Маз Сегодня, 08:15
      Хороша Маша , хорошо что наша! wink
      Маз
  2. Монархист Сегодня, 07:32
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    При этом Мария Захарова предостерегла Вашингтон от силового варианта разрешения конфликта.


    А то что???
    Вашингтон в случае чего отсидится за лужей...
    пострадают в первую очередь после ядерной стычки сами корейцы,японцы,китайцы и наш ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

    Опять американцы разожгут пожар войны а погибать будут невинные люди ...нехорошо ...очень нехорошо.

    Леха, Ын и Дональд уже друг друга провоцируют. Уже высказывал свое мнение и еще раз повторю: Дональд и Ын уже всех достали.
    Пока был Ир было и спокойствие:он не выкрикивал по десять раз угрозы и революционные лозунги,а седел себе спокойно и "строгал"дубину. При нём даже начался межкорейский диалог,а пришел Ын все поменялось: ему скучно "строгать" дубину её надо показывать и себя за одно. А Дональд это расценил как угрозу себе и пошло.
    Если бы " жил с Ыном в одно доме" то меньше бы дразнит Ына,а то на соседней улице .
    Монархист
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:09
      Пока был Ир было и спокойствие:



      В том то и дело что был ИР...
      был САДАМ ХУССЕЙН...его повесили
      был КАДАФФИ...ему проткнули кинжалом зад а потом пристрелили
      был МИЛОШЕВИЧ...его отравили

      был ЯНУКОВИЧ....этому повезло больше всех
      АСАД еще держится из последних сил и то с помощью РОССИИ
      теперь ЫН смотрит на всех этих бывших и понимает что его тоже съедят крокодилы из ВАШИНГТОНА...а жить то хочется...
      значит надо иметь такую же ядренную дубинку как у дяди СЭМА чтоб отбиваться от крокодилов...
      так что я его очень хорошо понимаю и сочувствую
      Тот же ЛЕХА
  3. Монархист Сегодня, 07:38
    Сейчас такое положение,не будем разбираться кто прав,а кто виноват,что почти нет рычагов давления на Ына,чтоб посадить за стол переговоров
    Монархист
    1. Anarchist Сегодня, 08:02
      На кого? На Ына давить нужно? Он на США напасть собирается? Вам нужно менять приоритеты...
      Anarchist
  4. Masya Masya Сегодня, 07:58
    Опять американцы разожгут пожар войны а погибать будут невинные люди ...нехорошо ...очень нехорошо.

    Вы помните Хиросиму
    и Нагасаки? Всегда!
    Что ждать от тупого детины.
    С дубиной, зелёной тогда?
    Тектоника плит котелковых.
    Ему не страшна, ясно вам.
    В пустом котелке не здоровом.
    Есть Алчность,от банковских схем...
    Плюс , избранность от идиота .
    Та что вскормлена, библией сей.
    И смерть, от тупого койота.
    Известна земле нашей , всей....
    Masya Masya
Картина дня