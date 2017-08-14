09:03 14 августа

Сталинские ЗИС-2 в Сирии

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», в ходе ведения боев в районе Дамаска правительственные силы активно применяют 57-мм пушку ЗИС-2.

Сталинские ЗИС-2 в Сирии


Ранее она изредка наблюдалась на различных участках фронта. Например, год назад сирийские военные создали и применили самоходку, оснащенную данным орудием, на шасси вездехода ГАЗ-3308 "Садко".




ЗИС-2 характеризуется высокой точностью и мобильностью. Как полагают военные эксперты, сирийская армия обладает значительным арсеналом боеприпасов к указанным пушкам.

ЗИС-2 была принята на вооружение советской армии в начале 1941-го года под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1941 года». Массовое производство ЗИС-2 начали 1 июня 1941 года, а приостановлено оно было 1 декабря того же года. С появлением у немцев танков «Пантера» и «Тигр» срочно потребовались мощные ПТП. 15 июня 43-го года пушку ЗИС-2 вновь приняли на вооружение, однако, теперь под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года». Через несколько недель пушка начала поступать в войска.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20955.htm
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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:25
    57-мм противотанковая пушка образца 1941 года ЗИС-2 — советская противотанковая пушка периода Великой Отечественной войны. Данное орудие, разработанное под непосредственным руководством В. Г. Грабина, в 1940 году, являлось, на момент начала серийного производства, самой мощной противотанковой пушкой в мире — настолько мощной, что в 1941 году орудие не имело достойных целей, что и привело к снятию её с производства («в связи с избыточной бронепробиваемостью» — цитата), в пользу более дешёвых и технологичных пушек. Однако, с появлением в 1942 году новых тяжелобронированных немецких танков «Тигр», производство орудия было возобновлено.
    Spartanez300
    1. Маз Сегодня, 08:10
      Я бы даже сказал , что больше чем сталинская - Советская пушка
      Маз
  2. Altona Сегодня, 07:30
    Сталин хорошо отзывался об орудиях Грабина, сам Грабин получил несколько сталинских премий еще в годы войны. Трофейные грабинские пушки поступали в части Роммеля в Африке, ими он гонял английские танки.
    Altona
  3. seregatara1969 Сегодня, 07:41
    хорошая и достойная - плохую никто и не вспомнил бы
    seregatara1969
  4. К0щей Сегодня, 08:16
    честно говоря просто выбешивало, когда читал про снятие этой пушки с производства «в связи с избыточной бронепробиваемостью». как болванка может иметь "избыточную пробиваемость"? это же не снаряд, который должен пробить броню и только потом рвануть внутри. а сколько наши проблем имели с 45-ми, с которыми приходилось воевать с танками "в упор".
    К0щей
    1. maxbaxg61 Сегодня, 08:30
      Недальновидность командования этим все сказано.А если бы т-34 не все конечно но пару тысяч были вооружены 57мм пушкой то глядишь вышла бы очень не плохая самоходка против танков.Но и те что были с 57мм пушками тоже вроде как не мало крови попили фашистам
      maxbaxg61
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