Сталинские ЗИС-2 в Сирии
Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», в ходе ведения боев в районе Дамаска правительственные силы активно применяют 57-мм пушку ЗИС-2.
Ранее она изредка наблюдалась на различных участках фронта. Например, год назад сирийские военные создали и применили самоходку, оснащенную данным орудием, на шасси вездехода ГАЗ-3308 "Садко".
ЗИС-2 характеризуется высокой точностью и мобильностью. Как полагают военные эксперты, сирийская армия обладает значительным арсеналом боеприпасов к указанным пушкам.
ЗИС-2 была принята на вооружение советской армии в начале 1941-го года под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1941 года». Массовое производство ЗИС-2 начали 1 июня 1941 года, а приостановлено оно было 1 декабря того же года. С появлением у немцев танков «Пантера» и «Тигр» срочно потребовались мощные ПТП. 15 июня 43-го года пушку ЗИС-2 вновь приняли на вооружение, однако, теперь под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года». Через несколько недель пушка начала поступать в войска.
Ранее она изредка наблюдалась на различных участках фронта. Например, год назад сирийские военные создали и применили самоходку, оснащенную данным орудием, на шасси вездехода ГАЗ-3308 "Садко".
ЗИС-2 характеризуется высокой точностью и мобильностью. Как полагают военные эксперты, сирийская армия обладает значительным арсеналом боеприпасов к указанным пушкам.
ЗИС-2 была принята на вооружение советской армии в начале 1941-го года под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1941 года». Массовое производство ЗИС-2 начали 1 июня 1941 года, а приостановлено оно было 1 декабря того же года. С появлением у немцев танков «Пантера» и «Тигр» срочно потребовались мощные ПТП. 15 июня 43-го года пушку ЗИС-2 вновь приняли на вооружение, однако, теперь под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года». Через несколько недель пушка начала поступать в войска.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20955.htm
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