Виноват не Путин. Русские просто не могут построить либеральную демократию
В США появилась новая точка зрения на политический процесс в России. Оказывается, причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой является не лично Путин, в Россия вообще. Винить надо не Путина, а всю Россию: русские в принципе неспособны построить либеральную демократию.
О неумении русских создать либеральную демократию поведал управляющий директор организации «Kissinger Associates» Томас Грэм (Thomas Graham) в журнале «Politico».
Сегодня в Вашингтоне в ухудшении российско-американских отношений принято винить президента В. Путина. Это неверно: между двумя государствами давно, с девятнадцатого века, существуют разногласия. Периоды же сотрудничества можно пересчитать пол пальцам. Журналист уверен, что налаживать отношения следует не с Путиным, а с Россией. И при этом надо учитывать: в ближайшее время эта страна не станет либеральной демократией. Почему? Да попросту не сумеет. Может, не сумеет никогда.
Разногласия между Вашингтоном и Москвой носят хронический характер и в коренном отношении мало зависят от перемен в технологиях. Ценности, сферы влияния, принципы миропорядка — здесь давно существуют основные расхождения. И даже во вмешательстве России «во внутренние дела США» автор не обнаружил ничего инновационного: когда в СССР правили коммунисты, эта угроза существовала вполне реально.
После распада СССР, правда, американцы сочли, что русские примут у себя либеральный демократический порядок и свободный рынок. Доводом было убеждение: ведь такой порядок сделал Запад процветающим. Но Россия пошла своим путём, «традиционным». Напряжённость между Белым домом и Кремлём при Путине снова вернулась. Оборачиваясь в прошлое, автор замечает: Россия, скорее всего, никогда не станет такой либеральной демократией, которая подстроится под западные модели.
Вместе с тем Россия не перестанет быть крупным игроком на международной арене. Поэтому у Вашингтона нет иного выбора, кроме сотрудничества с Россией. И здесь есть ряд сложностей: как наладить партнёрство с мощной страной, придерживающейся иных ценностей и конкурирующей за влияние?
Аналитик отмечает низкую эффективность санкций: Белый дом не в состоянии изолировать Россию. Лучше уж с Москвой прагматично «вести дела» в прагматическом ключе. Что касается геополитического соперничества, то здесь нужно постараться сократить риск полномасштабного конфликта до минимума. Жизненно важные интересы США будут отстаивать и дальше, однако следует проявить готовность пойти на компромисс по другим вопросам. Мир полон риска, и как Вашингтон, так и Москва должны понять, что нарастание глобального хаоса требует сбалансированных отношений. Это позволит в перспективе продвигать интересы обеих государств, делает вывод мистер Грэм.
Безусловно, автор стоит на позиции пацифизма и стремится предупредить войну, к которой явно скатываются противоборствующие державы с их кораблями, самолётами, танками, подлодками и ядерным оружием. Беда в дом, что «жизненно важные интересы» США раскинулись на полпланеты, и никто не ведает, какой «интерес» окажется приоритетным на следующей неделе. Обама замирился с Ираном — Трамп замирение отменил. Обама вёл себя относительно тихо в Сирии — Трамп долбанул по войскам Асада «Томагавками». На очереди — КНДР. Очевидно, все эти угрозы и удары есть признак либеральной демократии. Бомбы и ракеты — вот средства для её ускоренного строительства.
Фото: kremlin.ru
О неумении русских создать либеральную демократию поведал управляющий директор организации «Kissinger Associates» Томас Грэм (Thomas Graham) в журнале «Politico».
Сегодня в Вашингтоне в ухудшении российско-американских отношений принято винить президента В. Путина. Это неверно: между двумя государствами давно, с девятнадцатого века, существуют разногласия. Периоды же сотрудничества можно пересчитать пол пальцам. Журналист уверен, что налаживать отношения следует не с Путиным, а с Россией. И при этом надо учитывать: в ближайшее время эта страна не станет либеральной демократией. Почему? Да попросту не сумеет. Может, не сумеет никогда.
Разногласия между Вашингтоном и Москвой носят хронический характер и в коренном отношении мало зависят от перемен в технологиях. Ценности, сферы влияния, принципы миропорядка — здесь давно существуют основные расхождения. И даже во вмешательстве России «во внутренние дела США» автор не обнаружил ничего инновационного: когда в СССР правили коммунисты, эта угроза существовала вполне реально.
После распада СССР, правда, американцы сочли, что русские примут у себя либеральный демократический порядок и свободный рынок. Доводом было убеждение: ведь такой порядок сделал Запад процветающим. Но Россия пошла своим путём, «традиционным». Напряжённость между Белым домом и Кремлём при Путине снова вернулась. Оборачиваясь в прошлое, автор замечает: Россия, скорее всего, никогда не станет такой либеральной демократией, которая подстроится под западные модели.
Вместе с тем Россия не перестанет быть крупным игроком на международной арене. Поэтому у Вашингтона нет иного выбора, кроме сотрудничества с Россией. И здесь есть ряд сложностей: как наладить партнёрство с мощной страной, придерживающейся иных ценностей и конкурирующей за влияние?
Аналитик отмечает низкую эффективность санкций: Белый дом не в состоянии изолировать Россию. Лучше уж с Москвой прагматично «вести дела» в прагматическом ключе. Что касается геополитического соперничества, то здесь нужно постараться сократить риск полномасштабного конфликта до минимума. Жизненно важные интересы США будут отстаивать и дальше, однако следует проявить готовность пойти на компромисс по другим вопросам. Мир полон риска, и как Вашингтон, так и Москва должны понять, что нарастание глобального хаоса требует сбалансированных отношений. Это позволит в перспективе продвигать интересы обеих государств, делает вывод мистер Грэм.
Безусловно, автор стоит на позиции пацифизма и стремится предупредить войну, к которой явно скатываются противоборствующие державы с их кораблями, самолётами, танками, подлодками и ядерным оружием. Беда в дом, что «жизненно важные интересы» США раскинулись на полпланеты, и никто не ведает, какой «интерес» окажется приоритетным на следующей неделе. Обама замирился с Ираном — Трамп замирение отменил. Обама вёл себя относительно тихо в Сирии — Трамп долбанул по войскам Асада «Томагавками». На очереди — КНДР. Очевидно, все эти угрозы и удары есть признак либеральной демократии. Бомбы и ракеты — вот средства для её ускоренного строительства.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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