09:04 14 августа

Виноват не Путин. Русские просто не могут построить либеральную демократию

В США появилась новая точка зрения на политический процесс в России. Оказывается, причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой является не лично Путин, в Россия вообще. Винить надо не Путина, а всю Россию: русские в принципе неспособны построить либеральную демократию.


Фото: kremlin.ru


О неумении русских создать либеральную демократию поведал управляющий директор организации «Kissinger Associates» Томас Грэм (Thomas Graham) в журнале «Politico».


Сегодня в Вашингтоне в ухудшении российско-американских отношений принято винить президента В. Путина. Это неверно: между двумя государствами давно, с девятнадцатого века, существуют разногласия. Периоды же сотрудничества можно пересчитать пол пальцам. Журналист уверен, что налаживать отношения следует не с Путиным, а с Россией. И при этом надо учитывать: в ближайшее время эта страна не станет либеральной демократией. Почему? Да попросту не сумеет. Может, не сумеет никогда.

Разногласия между Вашингтоном и Москвой носят хронический характер и в коренном отношении мало зависят от перемен в технологиях. Ценности, сферы влияния, принципы миропорядка — здесь давно существуют основные расхождения. И даже во вмешательстве России «во внутренние дела США» автор не обнаружил ничего инновационного: когда в СССР правили коммунисты, эта угроза существовала вполне реально.

После распада СССР, правда, американцы сочли, что русские примут у себя либеральный демократический порядок и свободный рынок. Доводом было убеждение: ведь такой порядок сделал Запад процветающим. Но Россия пошла своим путём, «традиционным». Напряжённость между Белым домом и Кремлём при Путине снова вернулась. Оборачиваясь в прошлое, автор замечает: Россия, скорее всего, никогда не станет такой либеральной демократией, которая подстроится под западные модели.

Вместе с тем Россия не перестанет быть крупным игроком на международной арене. Поэтому у Вашингтона нет иного выбора, кроме сотрудничества с Россией. И здесь есть ряд сложностей: как наладить партнёрство с мощной страной, придерживающейся иных ценностей и конкурирующей за влияние?

Аналитик отмечает низкую эффективность санкций: Белый дом не в состоянии изолировать Россию. Лучше уж с Москвой прагматично «вести дела» в прагматическом ключе. Что касается геополитического соперничества, то здесь нужно постараться сократить риск полномасштабного конфликта до минимума. Жизненно важные интересы США будут отстаивать и дальше, однако следует проявить готовность пойти на компромисс по другим вопросам. Мир полон риска, и как Вашингтон, так и Москва должны понять, что нарастание глобального хаоса требует сбалансированных отношений. Это позволит в перспективе продвигать интересы обеих государств, делает вывод мистер Грэм.

Безусловно, автор стоит на позиции пацифизма и стремится предупредить войну, к которой явно скатываются противоборствующие державы с их кораблями, самолётами, танками, подлодками и ядерным оружием. Беда в дом, что «жизненно важные интересы» США раскинулись на полпланеты, и никто не ведает, какой «интерес» окажется приоритетным на следующей неделе. Обама замирился с Ираном — Трамп замирение отменил. Обама вёл себя относительно тихо в Сирии — Трамп долбанул по войскам Асада «Томагавками». На очереди — КНДР. Очевидно, все эти угрозы и удары есть признак либеральной демократии. Бомбы и ракеты — вот средства для её ускоренного строительства.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 20

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  1. Altona Сегодня, 07:58
    Либеральная демократия не будет работать в большой стране, имеющей больших и сильных врагов. Кроме того, это же в основном власть, которая передается болтунам и демагогам от олигархических кругов. В каком то плане у нас весьма либеральная демократия. У нас парламент, ни за что не отвечающий, у нас были выборные губернаторы и мэры, президент выборный. В США и других странах я лично уже не вижу либерализма какого то, построены вполне себе реакционные режимы с пропагандой, полицейщиной и прочими прелестями.На их фоне у нас многие вещи пока что получше, но тоже гайки поджимают.
    Altona
    1. Зяблицев Сегодня, 08:11
      Все что нужно знать о либеральной демократии...

      Зяблицев
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:25
        Виноват не Путин. Русские просто не могут построить либеральную демократию

        "... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!" (с) yes
        СРЦ П-15
        1. Джедай Сегодня, 08:54
          Да на шпинделе эту "либерастию" вертеть, и вся недолга! Пусть сами у себя разбираются, а нам их поучения - не нать! am Всякие навальные и так наваливают в чай.
          Джедай
      2. Alena Frolovna Сегодня, 08:47
        В одном из фильмов прозвучала такая фраза:

        «Бандиты – это глисты. А с глистами не договариваются, их травят».

        Точно так же можно сказать о либеральной демократии, о либералах и предателях, которых просто необходимо травить дустом и поболе.

        Вместо "не можем", мы потихоньку занимаемся дезинфекцией, поэтому и "не хотим" "строить" эту самую глистоподобную демонократию.
        Alena Frolovna
    2. сибиралт Сегодня, 08:26
      Пусть они либеральную демократию сделают у своих друзей в Катаре или Саудовской Аравии. laughing
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 09:00
      Россия не сможет построить либерастническую демократию, а либеральная демократия у нас уже есть. И была всегда. потому что у нас страна многонациональная.
      Венд
  2. Маз Сегодня, 08:00
    Хватит с нас либералов, это синоним воров и предателей Отечества на данный момент
    Маз
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:01
    Россия, скорее всего, никогда не станет такой либеральной демократией, которая подстроится под западные модели.


    Привыкайте...уникальность РОССИИ в том что ее судьба всегда зависит от воли одного человека стоящего наверху в вертикале власти...так сложилось исторически ...потому что в условиях жесточайшего кризиса(войны,революций...хе хе перестройки ...либеральных реформ) требуется тот кто берет на себя всю полноту ответственности за происходящее и в тоже время получающий историческую оценку народа на все времена.
    Царь ИВАН IV ...ГРОЗНЫЙ
    ...
    ...
    М.С.ГОРБАЧЕВ меченный...
    ЕЛЬЦИН Б.Н....алк...ш
    Медведев Д...хе хе ДИМ...н
    ну и наш В.В.П. smile альфа-самец...
    Тот же ЛЕХА
    1. Стропорез Сегодня, 08:08
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      требуется тот кто берет на себя всю полноту ответственности

      Вот полнота чана с дерьмом,кажется не будет переполнена их ответственностью what
      Стропорез
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:14
        Вот полнота чана с дерьмом,кажется не будет переполнена их ответственностью

        Иногда РОССИИ не везет в этом плане и чан с дерьмом управляет страной воняя как в свинарнике.
        Тот же ЛЕХА
        1. Pancir026 Сегодня, 08:17
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Иногда РОССИИ не везет в этом плане и чан с дерьмом управляет страной воняя как в свинарнике.

          Поэтому периодически,совершается переворот того чана,с выливом протухшего на помойку..
          Но тут опять таки ,нужен тот,кто это дело осилит.Роль личности в истории.
          И вы верно подметили,кому какое прозвище дает История..Грозный,Сталин и..меченый,алкаш,айфон...
          Pancir026
        2. Стропорез Сегодня, 08:19
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          чан с дерьмом управляет страной воняя как в свинарнике.

          Повторяться не хочется,клип Шевчука я на др.ветке выложил,если не смазали исчё)))
          Так то воняет у нас,а у них дезодоранты импошные,что простому рассеянину-имперцу недоступно.
          Терпеть надыть и пояски тянуть на вдохе sad
          Стропорез
  4. Александр 3 Сегодня, 08:01
    Да такие мы не умеем либеральничать,хотя либерастов хватает и гей парадов у нас не будет и интересы у нас по всему миру.
    Александр 3
  5. ИмПерц Сегодня, 08:03
    Лучше уж с Москвой прагматично «вести дела» в прагматическом ключе. Что касается геополитического соперничества, то здесь нужно постараться сократить риск полномасштабного конфликта до минимума.

    Здравая мысль, реальная возможность.
    Но просто так это признать не могут, поэтому
    а всю Россию: русские в принципе неспособны построить либеральную демократию

    Всё в русле того, какие плохе русские, что мы вынуждены закрывать глаза на их недостатки ради мира на земле.
    ИмПерц
  6. василий50 Сегодня, 08:06
    В многословном определении *демократия* и в ещё более многословных толкований различных *демократий* топится то что только КОЛОНИАЛЬНЫЕ и МОНАРХИЧЕСКИЕ страны признают себя *основой демократии*. Остальные страны рассматриваются только как *заражённые* демократией или как подконтрольные *демократиям*. Как пример Германия, которая до сих пор оккупирована и следовательно *следует демократическим курсом*.
    василий50
  7. Masya Masya Сегодня, 08:09
    Русские просто не могут построить либеральную демократию

    "Не могут" и "не хотят" большая разница....
    Masya Masya
  8. Мур Сегодня, 08:21
    Если "либеральная демократия" для России в американском понятии означает:
    - готовность быть ограбленным;
    - разоружиться в смысле ЯО и отправлять войска туда, куда прикажет "старший брат";
    - сократить население до планируемого тем же "старшим братом" минимума для обслуги трубы,
    - то нах такую демократию.
    В "золотой миллиард" мы не попадаем уже в силу того, что для "общечеловеков" всегда являлись унтерменшами. Иногда полезными, но обычно возмутительно несговорчивыми, когда те приходили пограбить.
    Так что, к негодованию местных либертарианцев, все "демократизаторы" идут лесом.
    Мур
    1. Сергей-svs Сегодня, 08:43
      Хорошо написал! good От себя добавлю ещё, что сказал 70-ят лет назад, тов. Сталин: "Я всегда думал что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа".
      Сергей-svs
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:46
    О неумении русских создать либеральную демократию поведал управляющий директор организации «Kissinger Associates» Томас Грэм

    ... а оно нам надо, спросить бы этого грэма, пиши и запишись о своей мерикатосии, а мы уж как то сами - без указок и нравоучений ... angry
    a.s.zzz888
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