11:14 14 августа

Мирное решение венесуэльского кризиса возможно

Вице-президент США Майк Пенс полагает, что мирное урегулирование кризиса в Венесуэле возможно, передает РИА Новости.



По словам Пенса, «Венесуэла находится на пути к диктатуре, но, тем не менее, мирное решение кризиса в стране возможно». Он заявил, что Вашингтон не примет появление диктатора, и вскоре могут последовать новые санкции против режима Николаса Мадуро.


Напомним, в пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Инициатором созыва этого органа стал президент Николас Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что учредительное собрание может быть созвано только по результатам референдума. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 30

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  1. Венд Сегодня, 09:15
    Без вас там разберутся. Не лезьте в Венесуэлу и будет там мир.
    Венд
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:21
      Когда в США говорят "возможно мирное решение" то жди беды...
      DIVAN SOLDIER
      1. Басарев Сегодня, 10:21
        И всё же весь бардак в Венесуэле возможно решить миром. Просто Самодуро должен наконец уйти с поста. А лучше - признать все обвинения и добровольно явиться в суд, чтобы за них ответить. Просто не стоило в годы благоденствия во всём полагаться на нефть. Умные люди понимают, что нефть это обычный товар, вполне подверженный изменениям цен - и не всегда в сторону роста. Плохо только, что даже на ВО полно тёмных фанатиков, которые тотчас кинутся защищать Самодуро просто потому что он что-то однажды говорил против США, вселенского абсолютного зла.
        Басарев
  2. dorz Сегодня, 09:15
    В последнее время Америка больше напоминает гитлеровскую Германию. sad
    dorz
    1. лысова Сегодня, 09:32
      Так оно так и есть - ещё с завоевания индейцев.
      лысова
    2. iliitchitch Сегодня, 09:41
      Цитата: dorz
      В последнее время Америка больше напоминает гитлеровскую Германию.


      Вонючки тухлые . Типа , везде чемпионы . Копнёшь поглубжее - так ой .
      iliitchitch
  3. krops777 Сегодня, 09:15
    Вице-президент США Майк Пенс полагает, что мирное урегулирование кризиса в Венесуэле возможно, передает


    Одна и та же песня США что и всегда про то что они белые и пушистые "гаранты демократии".
    krops777
    1. mkop Сегодня, 09:18
      Ему надо было коррекнее выражаться: "мирное урегулирование кризиса в Венесуэле возможно, но мы - США, этого не допустим."
      mkop
  4. ИмПерц Сегодня, 09:16
    Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Инициатором созыва этого органа стал президент Николас Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что учредительное собрание может быть созвано только по результатам референдума.

    А что референдум изменит расклад?
    Или просто даст время и возможность подготовиться к митингам тщательнее?
    ИмПерц
  5. pvv113 Сегодня, 09:17
    США рассматривают все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

    Венесуэла - не Северная Корея, грозить штатам ей особенно не чем
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 09:25
      Цитата: pvv113
      Венесуэла - не Северная Корея, грозить штатам ей особенно не чем

      Вот потому слова пенсюка воспринимаются как сценарий действий для США.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 09:28
        Вот в такие страны штатам вторгаться привычно. Тем более, что в Венесуэле есть нефть hi
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 09:33
          Да, именно так. Потому не будет удивительным факт скорого появления американских нефтяников.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:41
            У меня товарищ сейчас в Каракасе в командировке. Говорит, что ситуация разворачивается по тому же сценарию, как на Украине. Единственное отличие, что Мадуро не будет тормозить полицию
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:50
              На то и надежда, если честно. Хоть многие его и недолюбливают (да и я считаю, что далековато ему до Уго), но тем не менее верю, что Николас не окажется янукоовощем и не поведётся на обещалки.
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:55
                Да, Уго Чавес был великий человек. Мадуро может со временем достигнет его уровня
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 10:04
                  Без поддержки - вряд ли. Слопают его матрасы без кетчупа.
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 10:11
                    Россия и Белоруссия имеют интересы в Венесуэле. А вот полезут ли с поддержкой - еще вопрос
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 10:16
                      Беларусь точно ничего сделать не сможет - матрасы вмиг рога нашим поотшибают. А вот России стоило бы пободаться, как я думаю.
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 10:36
                        Если бы еще РБ и РФ в ООН единым фронтом выступали
                        pvv113
      2. Logall Сегодня, 09:28
        Привет Макс hi ! Тут даже помочь нечем. Можно самим так вляпаться!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 09:37
          Здравствуй, Саша! hi Можно, но не потакать же этим "исключительным". Матрасам у нас под носом всякие "майдауны" стряпать позволительно? Так ведь Венесуэла это не 404-ая, да и про Кубу забывать не стоит.
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 09:45
            На счёт Кубы согласен. Народность одна, ценности одни. Нужно действовать через них!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 09:53
              Это и внушает надежду, Саша. Куба не стала матрасной подстилкой, как того хотели в США. Не стоит оставлять такую державу за бортом.
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 09:56
                Базу радио борьбы вернули. Нужно наращивать!!!
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 10:03
                  Точно так, и никак иначе! good
                  Джедай
  6. Dashout Сегодня, 09:22
    Открыть на Венесуэле российскую военную базу! В противовес санкциям (1) и в поддержку законной власти (2)
    Dashout
    1. Ныробский Сегодня, 10:31
      Цитата: Dashout
      Открыть на Венесуэле российскую военную базу! В противовес санкциям (1) и в поддержку законной власти (2)

      Можно было бы ещё и законтрактовать объёмы добываемой венесуэльской нефти по текущей цене, миллиардов на пять. Мадуро бабки, нам нефть, а продавали бы мы её сами и на своё усмотрение. Так сказать "санкционный привет" для США. Матрасы от такого "подарка" сожрали бы подмётки от своих ботинок.
      Ныробский
  7. Flinky Сегодня, 09:28
    Т.е. Пиночет и Сомоса были своими в доску демократами?
    Лицемерие давно взорвало все приборы...
    Flinky
    1. pvv113 Сегодня, 09:42
      Это были два самых демократичных демократора wink
      pvv113
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