Мирное решение венесуэльского кризиса возможно
Вице-президент США Майк Пенс полагает, что мирное урегулирование кризиса в Венесуэле возможно, передает РИА Новости.
По словам Пенса, «Венесуэла находится на пути к диктатуре, но, тем не менее, мирное решение кризиса в стране возможно». Он заявил, что Вашингтон не примет появление диктатора, и вскоре могут последовать новые санкции против режима Николаса Мадуро.
Напомним, в пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Инициатором созыва этого органа стал президент Николас Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что учредительное собрание может быть созвано только по результатам референдума. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
По словам Пенса, «Венесуэла находится на пути к диктатуре, но, тем не менее, мирное решение кризиса в стране возможно». Он заявил, что Вашингтон не примет появление диктатора, и вскоре могут последовать новые санкции против режима Николаса Мадуро.
Напомним, в пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Инициатором созыва этого органа стал президент Николас Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что учредительное собрание может быть созвано только по результатам референдума. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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