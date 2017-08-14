Донецкие хроники за неделю 5-11 августа от военкора «Маг»

После обстрела Куйбышевского района Донецка

На этой неделе, как и на прошлой, продолжала стоять жаркая погода. ВСУ с помощью световых мин, да и просто в ручную, стали поджигать поля.Были в прошедшие года пожары, но это была случайность. Причем если огонь подходил к домам, то ВСУ огнем из стрелкового мешало тушению, обстреливая пожарных. Зачем это делается не понятно. Может, надеются таким образом выкурить защитников и мирных жителей Донбасса? Так могу ответить – мы не испугались самолетов и арт обстрелов и уж тем более не испугаемся дыма.По обстрелам обстановка остается напряженной, хотя уровень обстрелов средний, но были потери среди защитников и мирных жителей Донбасса.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.Утром было тихо.12:00 в районе Пески загорелась трава, возможно спланированный поджог. Так как боев и обстрелов не было.17:20 в районе Спартак ВСУ подожгли сухую траву, спустя 30 минут пожар приблизился к первой лини домов. Прибывшие пожарные расчеты МЧС ДНР не могли приступить к тушению пожара, так как военнослужащие ВСУ открыли беспорядочный огонь из АГС и стрелкового оружия в направлении населенного пункта и препятствовали спасению гражданских строений от пожара. Данные действия ВСУ можно расценивать как продолжающийся геноцид мирного населения Донбасса.20:00 в районе Вольво-центр – Аэропорт бой с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.22:20 севернее Горловки в районе Зайцево позиционный бой с применением минометов.23:10 в районе Донецка по всей линии фронта от Петровского района на западе и до Аэропорта – Спартака – ЯБП на севере идут локальные бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ЗУ, АГС, минометов и артиллерии.23:40 по линии фронта Калиново – Первомайска (ЛНР) позиционные бои без применения тяжелого вооружения.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения, из которого ВСУ обстреливают мирных жителей. Так, в районе населенного пункта- Николаевка (3 км от линии фронта), отмечено прибытие 10 танков.- Мариуполь, отмечено прибытие 30 иностранных специалистов с оборудованием образца стран НАТО, после развертывания которого, начались перебои в сотовой связи. Данные специалисты осуществляют свою деятельность с целью недопущения утечки информации от жителей Мариуполя, также осуществляется прослушивание всех телефонных переговоров и выявление недовольных граждан.- Курахово, на территории бывшего пионерского лагеря «Берёзка» под руководством иностранных инструкторов осуществляется подготовка диверсионных групп для заброски на территорию Республики с целью проведения террористических актов. Особое внимание в программе подготовке украинских террористов отведено минно-взрывному делу и изготовлению самодельных взрывных устройств.- Авдеевка, отмечен огневой взвод 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» на огневых позициях, из состава 2-го гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 72-й омбр.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 52 раза.На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 4 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, а также 42 мины калибром 82-мм и 105 мин калибром 120-мм. Наиболее интенсивно обстрелам со стороны ВСУ подверглись район аэропорта, Петровский и Куйбышевский районы Донецка и Ясиноватский район.В результате обстрелов со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка повреждения получили семь домов по улицам Энгельса, Вахрушева и Тимура.На Мариупольском направлении противник выпустил 50 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.На Горловском направлении противник осуществлял обстрелы из БМП и стрелкового оружия.00:10 в районе Аэропорта украинская артиллерия продолжает наносить беспорядочные удары. Есть несколько попадания в Куйбышевском районе.00:35 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой. С наступлением темноты подключились минометы и техника.Утром и до обеда было тихо.13:00 в районе Заможное с позиций 59-й омпбр ВСУ по боевикам террористической организации «Правый сектор» (запрещенной в РФ) находящимся в районе Пищевик на Мариупольском направлении, выпущено 40 реактивных снарядов. После этого, в течение часа артиллерия 59-й омпбр 12 снарядами калибром 152-мм осуществляла провокационные обстрелы по территории ДНР. В результате этих обстрелов в н.п. Запорожец, по улице Степной повреждены семь жилых домостроений, серьезные психологические травмы получили двое мирных жителей.17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои с применением 82-мм минометов. 18:50 Петровский район Донецка под обстрелом с к/к пулеметов и минометов 82-мм. Интенсивность низкая.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается бои с применением минометов, подключилась артиллерия и техника.20:40 на южном фронте в районе Широкино короткие перестрелки, периодически работает АГС и гранатометы. 21:20 на севере Горловки в районе Зайцево позиционные бои и обстрелы с АГС и минометов. 22:30на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился, работают минометы 120-мм и артиллерия.22:45 из района Мариуполь работает тяжёлая артиллерия ВСУ, сообщают местные жители. Направление исходящих поля полигон это между посёлком Ломакино и Калиновка. По звуку работают САУ, давно такой канонады уже не было. 23:30 на южном фронте бои продолжаются с применением минометов и артиллерии.За сутки при защите Республики погиб один военнослужащий ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 74 раза.На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 4 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, а также 145 мин калибром 82-мм и 120-мм. Наиболее интенсивно обстрелам со стороны ВСУ подвергся пос. Октябрьский города Донецка, в результате чего повреждены шесть домов, в одном из которых прямым попаданием разрушена кровля. Также подразделения ВСУ осуществляли интенсивные обстрелы Ясиноватского района.На Мариупольском направлении по десяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам противник выпустил 43 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 12 калибром 152-мм, 155 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие.На Горловском направлении подразделения ВСУ осуществляли обстрелы районов четырех населенных пунктов с применением 4 артиллерийских снарядов калибром 122-мм.00:00 трасса Бахмутка (ЛНР) бои с применением минометов.00:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и изредка минометы.00:30 в районе Попасная (ЛНР) по ул Парусовка и вплоть до н.п. Новоалександровка возникли пожары. Как сообщают местные жители, пожарные н.п. Попасная не стали выезжать в Новоалександровку, хотя поселок находится на территории подконтрольной ВСУ. Пожарные расчеты с Первомайска не имеют возможности приехать на помощь.Утром и в обед до позднего вечера было затишье.19:10 на линии фронта Вольво-центр – Аэропорт – Спартак бой с применением минометов. 23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) снова бой и минометный обстрел. Также работает БМП. Минометный обстрел по позициями ВС ЛНР в районе н.п. Фрунзе – Донецкий - Кировск.За сутки при защите Республики погиб один военнослужащий ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз.На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию и минометы. По одиннадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 11 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, а также 109 мин калибром 82-мм и 120-мм.В результате обстрелов со стороны ВСУ частичные повреждения получило Ясиноватское железнодорожное депо.На Мариупольском направлении противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.Утром и в обед было тихо.18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением всех видов стрелкового вооружения, минометов, артиллерии и техники.19:20 на южном фронте в районе Широкино завязался бой с применением ВОГов, АГС, минометов и техники.20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновился бой с применением минометов и артиллерии.20:40 Киевский район Донецка горят поля и посадка.21:10 севернее Горловки в районе Зайцево работает танк.21:30 в районе Первомайска (ЛНР) бой с применением минометов.22:10 на линии фронта Калиново – Первомайск (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, ВОГов, минометов и техники.23:00 ЯБП под сильным обстрелом минометов и артиллерии.За сутки при защите Республики один военнослужащий ВС ДНР получил ранения и один погиб.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 48 раз.На Донецком направлении противник вел огонь крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов. По пятнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 23 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 37 танковых снарядов, а также 132 мины калибром 82-мм и 120-мм.В результате продолжительного обстрела из танков 72-омбр под командованием Соколова н.п. Спартак, по ул. Молодежная № 2 разрушено частное домовладение.В ходе минометного обстрела Петровского района Донецка н.п. Александровка поврежден один жилой дом.На Мариупольском и Горловском направлениях 59-я, 128-я и 53-я бригады под командованием Вольского, Собко и Грузевича применяли минометы калибром 82-мм и 120-мм, выпустив 69 мин, а также гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам. Причем продолжается использование боеприпасов, поставленных Украине из Польши и Болгарии.Мы продолжаем фиксировать случаи применения подразделениями ВСУ осветительных мин калибром 82-мм и 120-мм по принципу зажигательных боеприпасов. За прошедшие сутки таким способом украинские военные целенаправленно подожгли и уничтожили два жилых дома в н.п. Дзержинское и Коминтерново. Также с помощью осветительных мин с позиций 59-й омпбр осуществлен умышленный поджег полей в районе н.п. Новая Таврия и Коминтерново.Удостовериться в том, что украинская сторона все активнее применяет именно осветительные мины, представители ОБСЕ во главе с А.Хугом могли лично в ходе своей вчерашней работы в н.п. Красный Партизан в районе 20 часов вечера. В это же время с позиций 72-й омбр, в районе Авдеевки по окраине Ясиноватой было выпущено 15 осветительных мин.Кроме того, при обстреле из стрелкового оружия с позиций той же бригады ВСУ была повреждена камера дневного мониторинга, установленная наблюдателями ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции.00:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов 82-мм и 120-мм и техники.00:25 в районе ЯБП и вся трасс до Горловки под обстрелом минометов и артиллерии.04:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов и снарядов. Во время арт обстрела, одно из украинских орудий разорвало. Из-за чего двое военнослужащих ВСУ погибли и пятеро были ранены.05:28 Красногоровка с позиций ВСУ работают минометы 120-мм и артиллерия 122-мм.07:10 Красногоровка с позиций ВСУ одиночный запуск реактивного снаряда.09:00 в районе Красногоровки наши пытаются подавить позиции минометов и артиллерии.10:00 в ходе мониторинга наблюдателями ОБСЕ обстановки в районе н.п. Васильевка, с позиций 72-й омбр осуществлен обстрел из стрелкового оружия по беспилотному летательному аппарату Миссии.19:10 на южном фронте в районе Коминтерново и Безыменное обстрел наших позиций минометами, артиллерией.19:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак сильный обстрел минометами и артиллерией. 20:50 в районе Александровки начался минометный обстрел наших позиций.22:00 с окраин Сартана работает тяжёлая артиллерия ВСУ. Исходящие одиночные, направление бугор между Ломакино и Калиновкой22:00 интенсивному обстрелу из минометов и танков подвергся населенный пункт Безыменное. В районе обстрела оказался наблюдательный пост СЦКК. Наблюдатели российской и украинской сторон Совместного центра, попав под обстрел, вынуждены были временно прекратить наблюдение и укрыться в безопасном месте. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.22:40 в районе ЯБП минометная дуэль.Отмечено увеличение небоевых потерь в 72-й омбр в районе Авдеевки. 9 августа один из военнослужащих данной бригады, находясь на позициях, случайно нажал на спусковой механизм подствольного гранатомета. В результате чего ранения получили трое украинских военных. Поскольку подобные случаи небрежного обращения с оружием в этом подразделении 72 бригады далеко не единичны, командованием батальона принято решение изъять у подчиненных все гранаты, как ручные, так и для подствольных гранатометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, танки и минометы. По четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, 4 танковых снаряда, а также 90 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском и Горловском направлениях противник применял артиллерию, минометы калибром 82-мм и 120-мм, выпустив 25 снарядов калибром 122-мм, 13 танковых снарядов, 77 мин калибром 82-мм и 84 мины калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам16:30 в дачном кооперативе Чудновского города Докучаевск, при покосе травы, на растяжке, установленной украинской диверсионной группой, подорвался гражданин Янковский Александр Андреевич 1951 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.18:00 Петровский район Донецка подвергается обстрелу. Националисты из 46-го батальона «Донбасс-Украина», начали обстрел, целью которого было разрушение гражданской инфраструктуры. После открытия огня и возгораний в жилом секторе, украинскими боевиками был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулемёты, по прибывшей на место пожарной машине. Целью данных действий было усиление ущерба от обстрела, за счёт дальнейшего распространения пламени, а также запугивание сотрудников МЧС и мирных жителей.19:50 Петровский район Донецка продолжает страдать от обстрелов к/к пулеметов и мин.20:30 в районе Аэропорта позиционные перестрелки без применения тяжелого вооружения.За сутки погиб гражданин Янковский Александр Андреевич 1951 года рождения.За сутки при защите Республики один военнослужащий ВС ДНР получил ранения и один погиб.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 33 раза.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённым пунктам Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. По территории Республики противник выпустил 3 танковых снаряда и 109 мин калибром 82-мм и 120-мм. В результате обстрелов со стороны ВСУ: Петровского района повреждения получили 4 домостроения по улицам Мамина-Сибиряка 57 повреждена кровля; Мамина-Сибиряка 27 повреждена кровля; Чехова 9 повреждена хоз.постройка; Лукьяненко 44 повреждена хоз.постройка.03:00 в районе Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением минометов..08:50 утром, как и в четверг, работал боевой БПЛА ВСУ на Донецком направлении. Работает на бензине, слышно с воздуха звук работающего двигателя (слабо). Скинул, как и вчера мину по позициям ВС ДНР. Данный аппарат был завезен США, мины же производят в Болгарии.11:45 Горловка два сильных разрыва в районе шахты Гагарина. Поднимается черный дым.18:00 на южном фронте восточнее стороне Мариуполя горят поля за Талаковкой, подожгли стерню.19:00 трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом минометов 120-мм.За сутки при защите Республики один военнослужащий ВС ДНР получил ранения и один погиб.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 53 раза.На Донецком направлении противник применял артиллерию, танки и минометы. По одиннадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 3 танковых снаряда, а также 91 мину калибром 82-мм и 55 мин калибром 120-мм.На Мариупольском и Горловском направлениях противник выпустил 9 танковых снарядов, 42 мины калибром 82-мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие по восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам.По н.п. Саханка с позиций 11-го мотопехотного батальона 59-й омпбр вновь зафиксировано применение осветительных мин, по принципу зажигательных боеприпасов. Вчера в результате такого обстрела по улице Бабенко, произошло возгорание и частичное разрушение жилого дома.В результате обстрелов со стороны ВСУ один мирный житель получил ранения и один погиб.Двое военнослужащих ВС ДНР получили ранения и пятеро погибли.ВСУ обстреляли нас 342 раза, и применил по территории Республики 1692 артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати трем населённых пунктов Республики, в семи из них повреждено и разрушено двадцать одно домостроение.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Кировский районы Донецка, а также город Докучаенвск.Всем терпения и здоровья!