Сирийские военные призывают боевиков сложить оружие в Восточной Гуте
Сирийские военные через громкоговоритель, установленный на БТР, призывают вооруженную оппозицию и группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в пригородах Дамаска сложить оружие и сдаться правительственным войскам, передает Интерфакс-АВН.
«В некоторых районах пригорода Дамаска, где почти месяц действует зона деэскалации "Восточная Гута", ситуация по-прежнему остается напряженной. Боевики так называемой умеренной оппозиции и "ан-Нусры", которые находятся по ту сторону линии разграничения, активных боевых действий не ведут, но каждый день угрожают мирному населению», – говорится в сообщении.
В этих районах сирийские военные сбрасывают информационные листы, в которых призывают вооруженные формирования к перемирию. Листовки раздаются и мирным жителям, направляющимся в Восточную Гуту через российские КПП. Предполагается, что некоторые из них сумеют отговорить своих родственников от дальнейшего сопротивления правительственных войскам.
Теперь к средствам агитации добавился и БТР с мобильной звуковещательной станцией, а также интернет. По словам сирийских военных специалистов, агитация часто оказывается эффективнее боевых действий.
«В некоторых районах пригорода Дамаска, где почти месяц действует зона деэскалации "Восточная Гута", ситуация по-прежнему остается напряженной. Боевики так называемой умеренной оппозиции и "ан-Нусры", которые находятся по ту сторону линии разграничения, активных боевых действий не ведут, но каждый день угрожают мирному населению», – говорится в сообщении.
В этих районах сирийские военные сбрасывают информационные листы, в которых призывают вооруженные формирования к перемирию. Листовки раздаются и мирным жителям, направляющимся в Восточную Гуту через российские КПП. Предполагается, что некоторые из них сумеют отговорить своих родственников от дальнейшего сопротивления правительственных войскам.
Теперь к средствам агитации добавился и БТР с мобильной звуковещательной станцией, а также интернет. По словам сирийских военных специалистов, агитация часто оказывается эффективнее боевых действий.
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/Мухаммед Хейр
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