В ВВО истребители Су-30СМ прикрыли аэродром от авиаудара «противника»
В Забайкалье прошло учение, в ходе которого пилоты истребителей Су-30СМ прикрыли аэродром от авиации условного противника, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.
«По сигналу учебной тревоги летный и технический составы соединения выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для выполнения задач по предназначению. Помимо этого были отработаны вопросы по проведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению воздушного судна условного противника с целью не допустить нанесения им авиационного удара по инфраструктуре аэродрома базирования», – говорится в релизе.
Отмечается, что «летчики решали задачи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника».
Также пилоты отработали «элементы воздушного боя, в том числе на малых высотах в условиях ограниченного пространства с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах».
«Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на разных высотах», – добавили в пресс-службе.
«По сигналу учебной тревоги летный и технический составы соединения выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для выполнения задач по предназначению. Помимо этого были отработаны вопросы по проведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению воздушного судна условного противника с целью не допустить нанесения им авиационного удара по инфраструктуре аэродрома базирования», – говорится в релизе.
Отмечается, что «летчики решали задачи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника».
Также пилоты отработали «элементы воздушного боя, в том числе на малых высотах в условиях ограниченного пространства с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах».
«Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на разных высотах», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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