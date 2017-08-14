13:14 14 августа

В ВВО истребители Су-30СМ прикрыли аэродром от авиаудара «противника»

В Забайкалье прошло учение, в ходе которого пилоты истребителей Су-30СМ прикрыли аэродром от авиации условного противника, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.



«По сигналу учебной тревоги летный и технический составы соединения выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для выполнения задач по предназначению. Помимо этого были отработаны вопросы по проведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению воздушного судна условного противника с целью не допустить нанесения им авиационного удара по инфраструктуре аэродрома базирования», – говорится в релизе.


Отмечается, что «летчики решали задачи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника».

Также пилоты отработали «элементы воздушного боя, в том числе на малых высотах в условиях ограниченного пространства с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах».

«Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на разных высотах», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 1

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  1. Tusv Сегодня, 11:46
    Не ну. В Восточном Небе Наши Пилоты ждут вероятного противника страшным образом. Не ну нападайте на С. Корею. Нам вроде бы не жарко не холодно. Но можно два флота США уничтожить под это дело hi
    Tusv
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