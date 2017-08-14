13:15 14 августа

В США модернизировали систему управления самолетов B-2 Spirit

ВВС США завершили процесс модернизации парка стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, сообщает Warspot со ссылкой на портал scout.com.



Мы заменили процессоры в системах управления полетом самолетов B-2. Это обновление – квантовый скачок в сравнении с базовыми возможностями бомбардировщиков. Теперь система управления в 1000 раз быстрее справляется с обработкой данных,
цитирует ресурс руководителя программы Global Power генерал-майора Джона Нормана.


Первый B-2 Spirit, оснащенный новой компьютерной системой, был испытан в августе прошлого года, а недавно стало известно о том, что все 20 стелс-бомбардировщиков завершили прохождение модернизации.

Обновление процессоров позволило авионике, радиолокатору, датчикам и системам связи самолета работать значительно быстрее. Командование указывает на то, что «компьютерные системы разработанных в 80-е годы самолетов в последние годы работали на пределе своих возможностей, и это обновление позволит бомбардировщикам лучше идентифицировать и значительно точнее атаковать цели».

Сообщается, что за 1988-1999 годы был произведен 21самолет B-2 Spirit, и 20 из них сегодня состоят на вооружении ВВС США.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 12:20
    И что, все 20 процессоров встали на старую "материнку"? И даже куллера менять не пришлось? Термопасту хоть заменили? smile
    Тралл
    1. dik-nsk Сегодня, 12:22
      это обновление позволит бомбардировщикам лучше идентифицировать и значительно точнее атаковать цели
      может промахиваться "случайно" перестанут
      dik-nsk
      1. x.andvlad Сегодня, 12:25
        Цитата: dik-nsk
        может промахиваться "случайно" перестанут


        Дуракам умная техника мало поможет. Они думают, что за дурака машина все посчитает и сделает.
        x.andvlad
        1. cniza Сегодня, 12:30
          Цитата: Тралл
          И что, все 20 процессоров встали на старую "материнку"? И даже куллера менять не пришлось? Термопасту хоть заменили? smile


          Похоже только перекрасили , а один они потеряли в Югославии...
          cniza
          1. сорок восьмой Сегодня, 12:34
            Не теряли америкосы Спириты в Югославии. Только Найтхоки. Спирит они при взлете с авиабазы потеряли.
            сорок восьмой
            1. Shurik70 Сегодня, 13:11
              Цитата: dik-nsk
              может промахиваться "случайно" перестанут

              Так они "случайно" и не промахиваются.
              А вот "специально" - постоянно. То в больницу, то в электро-подстанцию. С завидной регулярностью уничтожают не живую силу и военные объекты "противника", а то, что в будущем, после войны, поможет подниматься стране.
              Shurik70
      2. dorz Сегодня, 12:26
        Цитата: Тралл
        И что, все 20 процессоров встали на старую "материнку":

        Просто переустановили и обновили Windows laughing
        dorz
    2. mvg Сегодня, 12:57
      А в чем собственно проблема перекомпилировать ПО под новое железо? Имея первоначальный код? На "Хищниках" тоже сначала стояли 20МГц процессоры.
      P.S.: Вот так вот, "втихоря" апгрейдили Б-2 Спирит, без громких слов об возобновлении производства НК-32, титановой сварке, новой авионике, увеличения мощностей Казанского завода и т.д.
      mvg
  2. Дедрусав Сегодня, 12:21
    "Квантовый скачок"? Насколько безграмотны генералы США, раз путают понятие "квантовый" и "качественный".
    Дедрусав
    1. dik-nsk Сегодня, 12:23
      laughing надо признаться у нас тоже хватает, пусть и не из военных, есть же один деятель с айфоном, которому к месту и нет "нанотехнологии" и "умные экономики" мерещатся)))
      dik-nsk
  3. 0255 Сегодня, 12:24
    Эксперты ВО, эта модернизация - распил или нет?
    0255
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:41
      Цитата: 0255
      Эксперты ВО, эта модернизация - распил или нет?

      Странное дело...если матрассы модернизируют свое вооружение,то это распил,а если мы,так это качественная модернизация...может хватит дуростью мается?
      На наших ТУ-160М1 думаете после модернизации стоят процессоры 80-х годов? Плановая и необходимая модернизация не более того. При чем тут распил?
      НЕКСУС
  4. лысова Сегодня, 12:39
    Дело совсем не в том(в слух не говорят). Лет пятнадцать назад - может быть - полковника ЧВВАКУША .Он авиацию нашу абделал - а он там лекции читал. Я электронщик и знаю что к чему, есть системы которые мы решили а они только задумались,правда Израиль в своём репертуаре Массад в своём духе - но наши лучше.
    лысова
    1. voyaka uh Сегодня, 12:42
      "полковника ЧВВАКУША .Он авиацию нашу абделал"////

      В каком смысле "абделал"? Надеюсь, не всю авиацию...
      voyaka uh
  5. Маз Сегодня, 13:02
    Воевать хотят снова не на своей территории, гаденько для великой державы
    Маз
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:12
      Цитата: Маз
      Воевать хотят снова не на своей территории, гаденько для великой державы

      Воюют в основном не американцы в Армии США,а наемники из бедных стран. Тут куда более тревожная инфа,что матрассы в Очакове базу строят...а это уже даже не подбрюшье наше,а у самого нашего носа.
      НЕКСУС
Картина дня