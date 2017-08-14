В США модернизировали систему управления самолетов B-2 Spirit

Мы заменили процессоры в системах управления полетом самолетов B-2. Это обновление – квантовый скачок в сравнении с базовыми возможностями бомбардировщиков. Теперь система управления в 1000 раз быстрее справляется с обработкой данных,

ВВС США завершили процесс модернизации парка стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, сообщает Warspot со ссылкой на портал scout.com.цитирует ресурс руководителя программы Global Power генерал-майора Джона Нормана.Первый B-2 Spirit, оснащенный новой компьютерной системой, был испытан в августе прошлого года, а недавно стало известно о том, что все 20 стелс-бомбардировщиков завершили прохождение модернизации.Обновление процессоров позволило авионике, радиолокатору, датчикам и системам связи самолета работать значительно быстрее. Командование указывает на то, что «компьютерные системы разработанных в 80-е годы самолетов в последние годы работали на пределе своих возможностей, и это обновление позволит бомбардировщикам лучше идентифицировать и значительно точнее атаковать цели».Сообщается, что за 1988-1999 годы был произведен 21самолет B-2 Spirit, и 20 из них сегодня состоят на вооружении ВВС США.