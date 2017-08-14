Российский военнослужащий утонул в озере Севан (Армения)
Из Армении приходят трагические новости, связанные с судьбой одного из военнослужащих базы ВС РФ в городе Гюмри. Информационная служба News.am сообщает о том, что военнослужащего постиг несчастный случай во время купания в озере Севан. Со ссылкой на Следственный комитет Армении сообщается, что 20-летний Радмир Филиппов, проходивший службу по контракту, утонул во время отдыха с двумя своими сослуживцами на озере.
Тело российского военнослужащего было извлечено из воды сотрудниками местного спасательного отряда. Об этом сообщила замначальника отдела управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.
Трагедия, как сообщается, произошла накануне около 18:00 по местному времени.
Начато расследование причин трагедии. К расследованию подключены офицеры российской военной базы, дислоцированной на территории Армении. Проверяется версия о том, что военнослужащие, решившие отдохнуть на берегу озера, употребляли спиртные напитки. Официального подтверждения этой информации, озвучиваемой в социальных сетях, на данный момент нет.
Тело российского военнослужащего было извлечено из воды сотрудниками местного спасательного отряда. Об этом сообщила замначальника отдела управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.
Трагедия, как сообщается, произошла накануне около 18:00 по местному времени.
Начато расследование причин трагедии. К расследованию подключены офицеры российской военной базы, дислоцированной на территории Армении. Проверяется версия о том, что военнослужащие, решившие отдохнуть на берегу озера, употребляли спиртные напитки. Официального подтверждения этой информации, озвучиваемой в социальных сетях, на данный момент нет.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти