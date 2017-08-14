13:14 14 августа

Российский военнослужащий утонул в озере Севан (Армения)

Из Армении приходят трагические новости, связанные с судьбой одного из военнослужащих базы ВС РФ в городе Гюмри. Информационная служба News.am сообщает о том, что военнослужащего постиг несчастный случай во время купания в озере Севан. Со ссылкой на Следственный комитет Армении сообщается, что 20-летний Радмир Филиппов, проходивший службу по контракту, утонул во время отдыха с двумя своими сослуживцами на озере.

Тело российского военнослужащего было извлечено из воды сотрудниками местного спасательного отряда. Об этом сообщила замначальника отдела управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

Трагедия, как сообщается, произошла накануне около 18:00 по местному времени.


Российский военнослужащий утонул в озере Севан (Армения)


Начато расследование причин трагедии. К расследованию подключены офицеры российской военной базы, дислоцированной на территории Армении. Проверяется версия о том, что военнослужащие, решившие отдохнуть на берегу озера, употребляли спиртные напитки. Официального подтверждения этой информации, озвучиваемой в социальных сетях, на данный момент нет.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. x.andvlad Сегодня, 12:39
    Утопленник "по-пьяни" - сколько их было во все времена.
    Контрактники - люди взрослые, самостоятельные. Всех не проконтролируешь во время выходного дня. Вот только политику не надо сюда приплетать.
    x.andvlad
    1. OML Сегодня, 13:13
      Для чего на этом сайте такие новости?? Гибнут немало и случайно, и суициды, и убийства и др.
      OML
  2. Logall Сегодня, 12:39
    Глупости на службе– трагичны!
    Для родителей не найти слов утешения.
    Помните сыны: ваша глупость– наши слёзы!!!
    Logall
  3. ИмПерц Сегодня, 12:39
    Жаль, что такое происходит. Неприятно читать.
    ИмПерц
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:45
    20 лет - в поле ветер, в ж... дым! Ну ведь слов нет - пьяный в воду... Всегда и во все времена кончалось одинаково.
    Горный стрелок
  5. gukoyan Сегодня, 12:48
    Ну что бывает...
    Судороги прихватили ногу или ещё чего. А может бухлишко дало о себе знать.
    gukoyan
  6. garnik Сегодня, 12:55
    Неприятная новость.Гибель гражданина России в Армении это вдвойне неприятно.В любом случае жаль. Огорми.
    garnik
  7. Маз Сегодня, 13:03
    Пить надо меньше, и больше спортивных праздников по выходным делать - командирский прокол.
    Маз
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