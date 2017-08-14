Американские СМИ: «жесткая дипломатия» позволит улучшить отношения с Москвой
Созданная Москвой и Вашингтоном структура для контроля над вооружениями дает трещину из-за неправильного поведения российской стороны вкупе с пренебрежительным отношением Америки, пишет The Washington Post.
«Ситуацию усугубляет тот факт, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне. Причиной тому стали вмешательство России в президентские выборы в США, интервенция Москвы на Украину, а также ужесточение санкций и ухудшение дипломатических отношений между двумя странами», – приводит статью канал RT.
Специалисты по контролю за вооружениями призывают администрацию Трампа, пока не стало поздно, работать вместе с Россией над решением крупных проблем в сфере двустороннего сотрудничества. Однако некоторые конгрессмены хотят выступить против РФ в вопросах контроля вооружений, усилить ответные меры Вашингтона и даже настаивают на выходе страны из подобных соглашений.
«Но прежде чем отказываться от них, Трампу следует тщательно изучить выгоды, которые можно извлечь из этих договорённостей», – убежден обозреватель.
Об одном из таких проблемных договоров на прошлой неделе активно писали СМИ, когда «невооруженные боевые самолеты России пролетели над Пентагоном, ЦРУ и другими важными объектами национальной безопасности». Многие американцы были встревожены. «Даже в Вашингтоне многие не знакомы с Договором по открытому небу, согласно которому США, Россия и еще 32 страны совершают полеты над территориями друг друга с 2002 года», отмечает автор.
Госдеп, Пентагон и сенат утверждают, что «Москва в течение уже нескольких лет нарушает это соглашение, не позволяя, например, осуществлять полёты над ключевыми областями своей территории, и некоторые представители американского конгресса хотят, чтобы правительство США ввело ответные ограничения на полеты российских самолетов», говорится в статье.
Кроме того, в конгрессе также планирует предпринять против России действия в связи Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Правительство США считает, что Москва на протяжении нескольких лет нарушает это соглашение, разрабатывая и развертывая новые крылатые ракеты в нарушение существующих договоренностей.
«Ситуацию усугубляет тот факт, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне. Причиной тому стали вмешательство России в президентские выборы в США, интервенция Москвы на Украину, а также ужесточение санкций и ухудшение дипломатических отношений между двумя странами», – приводит статью канал RT.
Специалисты по контролю за вооружениями призывают администрацию Трампа, пока не стало поздно, работать вместе с Россией над решением крупных проблем в сфере двустороннего сотрудничества. Однако некоторые конгрессмены хотят выступить против РФ в вопросах контроля вооружений, усилить ответные меры Вашингтона и даже настаивают на выходе страны из подобных соглашений.
«Но прежде чем отказываться от них, Трампу следует тщательно изучить выгоды, которые можно извлечь из этих договорённостей», – убежден обозреватель.
Текущие напряженные отношения с Москвой увеличили риск того, что архитектура по контролю над вооружениями и ядерным оружием, выстроенная Бушем, Рейганом и Обамой, может рухнуть. Мы должны быть осторожны, чтобы из-за нашего недовольства Россией не причинить вред себе, желая досадить другому,цитирует он исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла.
Об одном из таких проблемных договоров на прошлой неделе активно писали СМИ, когда «невооруженные боевые самолеты России пролетели над Пентагоном, ЦРУ и другими важными объектами национальной безопасности». Многие американцы были встревожены. «Даже в Вашингтоне многие не знакомы с Договором по открытому небу, согласно которому США, Россия и еще 32 страны совершают полеты над территориями друг друга с 2002 года», отмечает автор.
Госдеп, Пентагон и сенат утверждают, что «Москва в течение уже нескольких лет нарушает это соглашение, не позволяя, например, осуществлять полёты над ключевыми областями своей территории, и некоторые представители американского конгресса хотят, чтобы правительство США ввело ответные ограничения на полеты российских самолетов», говорится в статье.
Кроме того, в конгрессе также планирует предпринять против России действия в связи Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Правительство США считает, что Москва на протяжении нескольких лет нарушает это соглашение, разрабатывая и развертывая новые крылатые ракеты в нарушение существующих договоренностей.
Текущий низкий уровень отношений был вызван не плохим поведением России в области контроля над вооружениями, а ее вмешательством в нашу демократию. Но если решать вопросы контроля над вооружениями, используя вместе с нашими союзниками жесткую дипломатию, то это предоставит Трампу способ получить то, чего, по его словам, он желает больше всего, а именно – путь к улучшению отношений. А в процессе он может также избежать ещё одной гонки вооружений,заключает обозреватель газеты.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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