Американские СМИ: «жесткая дипломатия» позволит улучшить отношения с Москвой

Текущие напряженные отношения с Москвой увеличили риск того, что архитектура по контролю над вооружениями и ядерным оружием, выстроенная Бушем, Рейганом и Обамой, может рухнуть. Мы должны быть осторожны, чтобы из-за нашего недовольства Россией не причинить вред себе, желая досадить другому,

Текущий низкий уровень отношений был вызван не плохим поведением России в области контроля над вооружениями, а ее вмешательством в нашу демократию. Но если решать вопросы контроля над вооружениями, используя вместе с нашими союзниками жесткую дипломатию, то это предоставит Трампу способ получить то, чего, по его словам, он желает больше всего, а именно – путь к улучшению отношений. А в процессе он может также избежать ещё одной гонки вооружений,