Додон: Молдова не вступит ни в НАТО, ни в другой военный блок
Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал заявления отдельных представителей кабинета министров страны о евроатлантическом курсе Республики Молдова. По словам Додона, вступление Молдавии в НАТО, как и в другие военные блоки, исключено. Додона цитирует информационное агентство «Интерфакс»:
Президент Молдовы:
Такие заявления президент сделал на фоне появления информации о строительстве блоком НАТО новых объектов инфраструктуры на молдавской территории. Минобороны РМ на днях сообщило, что речь якобы идёт не о строительстве натовских объектов, а о реализации гранта в рамках программы «по поддержанию мира».
Полигон в Бульбоаке, где и планируется строительство, посетил Додон, заявив, что на данный момент незаконной строительной активности там нет.
Молдавия не должна участвовать в военных действиях ни на западе, ни на востоке, мы не будем участвовать в НАТО или других военных блоках. Мы нейтральная страна. Молдавия не будет участвовать ни в каких военных действиях или региональных конфликтах.
По словам Додона, только у горячих голов могут зреть планы по развязыванию нового конфликта в Приднестровье.
По словам Додона, только у горячих голов могут зреть планы по развязыванию нового конфликта в Приднестровье.
Президент Молдовы:
Хочу сказать, что в настоящее время не существует никаких угроз для дестабилизации ситуации или развязывания конфликта. В качестве президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии я не допущу никаких действий, которые привели бы к дестабилизации ситуации. У меня есть достаточно полномочий, чтобы заблокировать любые действия, способные вести к дестабилизации.
Такие заявления президент сделал на фоне появления информации о строительстве блоком НАТО новых объектов инфраструктуры на молдавской территории. Минобороны РМ на днях сообщило, что речь якобы идёт не о строительстве натовских объектов, а о реализации гранта в рамках программы «по поддержанию мира».
Полигон в Бульбоаке, где и планируется строительство, посетил Додон, заявив, что на данный момент незаконной строительной активности там нет.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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