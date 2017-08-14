Додон: Молдова не вступит ни в НАТО, ни в другой военный блок

Молдавия не должна участвовать в военных действиях ни на западе, ни на востоке, мы не будем участвовать в НАТО или других военных блоках. Мы нейтральная страна. Молдавия не будет участвовать ни в каких военных действиях или региональных конфликтах.

По словам Додона, только у горячих голов могут зреть планы по развязыванию нового конфликта в Приднестровье.

Хочу сказать, что в настоящее время не существует никаких угроз для дестабилизации ситуации или развязывания конфликта. В качестве президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии я не допущу никаких действий, которые привели бы к дестабилизации ситуации. У меня есть достаточно полномочий, чтобы заблокировать любые действия, способные вести к дестабилизации.