15:08 14 августа

Додон: Молдова не вступит ни в НАТО, ни в другой военный блок

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал заявления отдельных представителей кабинета министров страны о евроатлантическом курсе Республики Молдова. По словам Додона, вступление Молдавии в НАТО, как и в другие военные блоки, исключено. Додона цитирует информационное агентство «Интерфакс»:
Молдавия не должна участвовать в военных действиях ни на западе, ни на востоке, мы не будем участвовать в НАТО или других военных блоках. Мы нейтральная страна. Молдавия не будет участвовать ни в каких военных действиях или региональных конфликтах.
По словам Додона, только у горячих голов могут зреть планы по развязыванию нового конфликта в Приднестровье.


Додон: Молдова не вступит ни в НАТО, ни в другой военный блок



Президент Молдовы:
Хочу сказать, что в настоящее время не существует никаких угроз для дестабилизации ситуации или развязывания конфликта. В качестве президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии я не допущу никаких действий, которые привели бы к дестабилизации ситуации. У меня есть достаточно полномочий, чтобы заблокировать любые действия, способные вести к дестабилизации.


Такие заявления президент сделал на фоне появления информации о строительстве блоком НАТО новых объектов инфраструктуры на молдавской территории. Минобороны РМ на днях сообщило, что речь якобы идёт не о строительстве натовских объектов, а о реализации гранта в рамках программы «по поддержанию мира».

Полигон в Бульбоаке, где и планируется строительство, посетил Додон, заявив, что на данный момент незаконной строительной активности там нет.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Подрезчик Сегодня, 14:04
    Тяжело тебе будет, Додон, бороться с либеральными парламентариями прорумынской партии...Успехов! good
    Подрезчик
    1. Прогрессор Сегодня, 14:11
      Надо учиться выстраивать власть у "демократии". Какой человек не придет к власти, а самой власти-то и нет ...
      Прогрессор
      1. cniza Сегодня, 14:39
        Цитата: Подрезчик
        Тяжело тебе будет, Додон, бороться с либеральными парламентариями прорумынской партии...Успехов! good


        Тревожно за него , эти ребята на все способны.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 15:01
          Цитата: cniza
          Цитата: Подрезчик
          Тяжело тебе будет, Додон, бороться с либеральными парламентариями прорумынской партии...Успехов! good


          Тревожно за него , эти ребята на все способны.

          Да уж, Виктор, эти будут тянуть Молдову туда, куда укажет заморский босс, и подогревать конфликт в Приднестровье...
          Подрезчик
      2. xetai9977 Сегодня, 14:45
        Каждый день читаем- "Додон что-то сказал....." Додон там ничего не решает! Надо договариватся и искать компромисс с теми, кто имеет реальную власть, а не с "говорящей головой" , как Додон
        xetai9977
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:15
      Похоже у правительства Молдовы другой взгляд на эту тему , далеко не схожий с мнением президента .
      "Правительство Молдавии одобрило намерение США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака."
      Spartanez300
    3. Фракийский воин Сегодня, 14:24
      А бьiло время здесь Додона проруским звали, а вот обьявилась стройка базьi амерские... laughing
      Фракийский воин
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:58
        Цитата: Фракийский воин
        А бьiло время здесь Додона проруским звали, а вот обьявилась стройка базьi амерские... laughing

        Вам это кажется смешным? В18 году будут парламентские выборы. И поверьте,на них большинство будет у социалистов. Вот тогда и посмеемся вместе,как эти все стройки натовские накроются медным тазом.
        НЕКСУС
    4. сибиралт Сегодня, 14:29
      Признает Додон ЛДНР и будет ему обеспечена полная поддержка Одессы и ПМР.
      сибиралт
  2. Фракийский воин Сегодня, 14:07
    Капец! Поход на Москву пропал.
    Фракийский воин
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:08
    Эх, а ведь всю эту хрень в Молдове замутил КОММУНИСТ Воронин.
    Горный стрелок
  4. Прогрессор Сегодня, 14:10
    Увы, Дадонов не имеет власти...
    Прогрессор
    1. Фракийский воин Сегодня, 14:21
      Как нет? Он Главком все таки. smile
      Фракийский воин
  5. x.andvlad Сегодня, 14:12
    По словам Додона, только у горячих голов могут зреть планы по развязыванию нового конфликта в Приднестровье.
    Вот и главная задача у тов. Додона: выявить и удалить эти "головы" из управления страной. Будет трудно, но просто так они не уйдут и не сдадутся. Удачи ему в этом благородном деле, и остаться целым и невредимым!
    x.andvlad
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