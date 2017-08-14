16:59 14 августа

Ирак в скором времени получит первые Т-90

Россия в ближайшее время приступит к поставкам в Ирак танков Т-90, передает РИА Новости сообщение российского посла в Багдаде Максима Максимова.



В скором времени в соответствии с ранее подписанным контрактом начнутся поставки в Ирак танков Т-90. Продолжаются переговоры по другим направлениям военно-технического сотрудничества,
сказал Максимов агентству.


Новые совместные с Багдадом проекты будут обсуждены на очередном заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

С 2013 года действует российско-иракская межправительственная комиссия в сфере ВТС, очередное заседание которой должно в скором времени состояться в Багдаде. Думаю, что на нем нам удастся договориться о новых совместных с иракцами проектах в данной области,
рассказал дипломат.

Он сообщил также, что помимо поставок продукции военного назначения, Россия «оказывает Ираку содействие в обучении иракских военных кадров, а также обслуживании российской техники».

Ранее президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин сообщал, что с Ираком заключен контракт на поставку российских танков Т-90, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии. Согласно данным «Уралвагонзавода», первая партия насчитывает 73 машины.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:20
    73.Нехило.Абрамсы уже не в моде.А наши -тихим сапом гнут свою линию.Как пресс железо.
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 16:24
      Дим, приветствую! Как после юбилея? Я вот не знаю, как к этой новости относиться...Был бы в Багдаде Саддам-всё понятно, но щас там вроде янки руководят...
      sabakina
      1. cniza Сегодня, 16:42
        Пусть покупают , а на США они уже давно косо посматривают...
        cniza
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:56
        Здорово,Слава!Нормалёк всё.Ужираться до невменяимости-это не для меня.А по поводу новости-это к нашим политикам и МО.Ребята работают.И хорошо!
        ВЕРЕСК
    2. The Lancet Сегодня, 16:26
      73.Нехило.Абрамсы уже не в моде

      А зачем Ираку нужны танки?Давить бородатых людей из группировки ISIS(Игил)?Надо закупить нечто более подходящее под такой тип боевых действий?Хотя бы ПТРК
      Абрамсы уже не в моде

      Эти танки не выпускают больше.Модернизируют, улучшают оставшиеся.Поэтому купить их не получится
      The Lancet
      1. sabakina Сегодня, 16:29
        А зачем Америке авианосцы с топорами?
        sabakina
    3. Logall Сегодня, 16:33
      Привет hi !
      Янки могут и провокацию намутить. Подставить всё так, что покажутся наши танки не в лучшем свете.
      [/quote]
      73.Нехило.Абрамсы уже не в моде[quote]
      Logall
  2. Вольный Казак Сегодня, 16:22
    "Абрамсы" Иракскими военными уже опробованы, что то они им не приглянулись.
    Вольный Казак
  3. Dashout Сегодня, 16:24
    А вот какой вопрос: почему на игры АРМИЯ 2017 не выставили Т-90? Ведь представлены были Т-72(с индексом)
    Dashout
    1. Deadушка Сегодня, 16:38
      Цитата: Dashout
      А вот какой вопрос: почему на игры АРМИЯ 2017 не выставили Т-90? Ведь представлены были Т-72(с индексом)

      а зачем? winked
      Deadушка
      1. Dashout Сегодня, 16:51
        Ну это же реклама надежного российского оружия
        Dashout
  4. А. Привалов Сегодня, 16:37
    Интересно, будут ли в этих экспортных моделях установлены кондиционеры?
    А. Привалов
    1. The Lancet Сегодня, 16:56
      Конечно, предприятие же их не для своей армии производит.Для иракских танкистов- все что пожелаете и даже больше
      The Lancet
Картина дня