Ирак в скором времени получит первые Т-90
Россия в ближайшее время приступит к поставкам в Ирак танков Т-90, передает РИА Новости сообщение российского посла в Багдаде Максима Максимова.
Новые совместные с Багдадом проекты будут обсуждены на очередном заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Он сообщил также, что помимо поставок продукции военного назначения, Россия «оказывает Ираку содействие в обучении иракских военных кадров, а также обслуживании российской техники».
Ранее президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин сообщал, что с Ираком заключен контракт на поставку российских танков Т-90, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии. Согласно данным «Уралвагонзавода», первая партия насчитывает 73 машины.
В скором времени в соответствии с ранее подписанным контрактом начнутся поставки в Ирак танков Т-90. Продолжаются переговоры по другим направлениям военно-технического сотрудничества,сказал Максимов агентству.
Новые совместные с Багдадом проекты будут обсуждены на очередном заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
С 2013 года действует российско-иракская межправительственная комиссия в сфере ВТС, очередное заседание которой должно в скором времени состояться в Багдаде. Думаю, что на нем нам удастся договориться о новых совместных с иракцами проектах в данной области,рассказал дипломат.
Он сообщил также, что помимо поставок продукции военного назначения, Россия «оказывает Ираку содействие в обучении иракских военных кадров, а также обслуживании российской техники».
Ранее президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин сообщал, что с Ираком заключен контракт на поставку российских танков Т-90, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии. Согласно данным «Уралвагонзавода», первая партия насчитывает 73 машины.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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