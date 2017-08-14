Американские СМИ: Обаму предупреждали о планах Кремля «подорвать политическую систему США»

Вы даже не представляете, насколько обширны эти сети в Европе… и США, Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах.

Даже если русские и (президент РФ Владимир) Путин имели такие амбиции, то они (чиновники США) сомневались в их способности это осуществить,