Американские СМИ: Обаму предупреждали о планах Кремля «подорвать политическую систему США»
Администрация Барака Обамы в 2014-2016 гг. получала предупреждения от спецслужб о том, что Москва активизировала разведывательные операции, которые могли бы использоваться для подрыва политсистемы США, однако Белый дом в такую возможность не поверил, пишет газета Politico. Статью приводит РИА Новости.
По данным газеты, ссылающейся на ряд бывших и ныне действующих чиновников, «в 2014 году администрация получила отчет, цитировавший источник из РФ, который говорил о том, что Кремль работает над "дезинформационным оружием", которое может использоваться для вмешательства в западные демократии».
Как сообщил один из чиновников, в отчете приводилась следующая цитата источника из РФ:
Документ был распространен среди разведывательных агентств, госдепа, Совета нацбезопасности США. При этом отмечается, что прямого предупреждения об угрозе для выборов в США не было.
По словам чиновника, «администрация очень быстро отвергла возможность того, что вторжения РФ могут достичь США.
Эту информацию подтвердили и другие чиновники администрации. Однако они не помнят о получении особых предупреждений о «российском вмешательстве в США». Все опрошенные газетой источники, отметил также, что, по их мнению, ни Белый дом, ни специальные службы «не хотели принимать решительных мер для борьбы с действиями России».
Вместе с тем бывший представитель Совета нацбезопасности США Нэд Прайс опроверг информацию о том, что администрация недостаточно прислушалась к данным предупреждениям.
Напомним, в настоящее время комиссия Конгресса США и ФБР ведут расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США в 2016 году. В СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими политиками, чиновниками и бизнесменами.
По данным газеты, ссылающейся на ряд бывших и ныне действующих чиновников, «в 2014 году администрация получила отчет, цитировавший источник из РФ, который говорил о том, что Кремль работает над "дезинформационным оружием", которое может использоваться для вмешательства в западные демократии».
Как сообщил один из чиновников, в отчете приводилась следующая цитата источника из РФ:
Вы даже не представляете, насколько обширны эти сети в Европе… и США, Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах.
Документ был распространен среди разведывательных агентств, госдепа, Совета нацбезопасности США. При этом отмечается, что прямого предупреждения об угрозе для выборов в США не было.
По словам чиновника, «администрация очень быстро отвергла возможность того, что вторжения РФ могут достичь США.
Даже если русские и (президент РФ Владимир) Путин имели такие амбиции, то они (чиновники США) сомневались в их способности это осуществить,сказал собеседник газеты.
Эту информацию подтвердили и другие чиновники администрации. Однако они не помнят о получении особых предупреждений о «российском вмешательстве в США». Все опрошенные газетой источники, отметил также, что, по их мнению, ни Белый дом, ни специальные службы «не хотели принимать решительных мер для борьбы с действиями России».
Вместе с тем бывший представитель Совета нацбезопасности США Нэд Прайс опроверг информацию о том, что администрация недостаточно прислушалась к данным предупреждениям.
Напомним, в настоящее время комиссия Конгресса США и ФБР ведут расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США в 2016 году. В СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими политиками, чиновниками и бизнесменами.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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