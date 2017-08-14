18:45 14 августа

Американские СМИ: Обаму предупреждали о планах Кремля «подорвать политическую систему США»

Администрация Барака Обамы в 2014-2016 гг. получала предупреждения от спецслужб о том, что Москва активизировала разведывательные операции, которые могли бы использоваться для подрыва политсистемы США, однако Белый дом в такую возможность не поверил, пишет газета Politico. Статью приводит РИА Новости.



По данным газеты, ссылающейся на ряд бывших и ныне действующих чиновников, «в 2014 году администрация получила отчет, цитировавший источник из РФ, который говорил о том, что Кремль работает над "дезинформационным оружием", которое может использоваться для вмешательства в западные демократии».


Как сообщил один из чиновников, в отчете приводилась следующая цитата источника из РФ:

Вы даже не представляете, насколько обширны эти сети в Европе… и США, Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах.


Документ был распространен среди разведывательных агентств, госдепа, Совета нацбезопасности США. При этом отмечается, что прямого предупреждения об угрозе для выборов в США не было.

По словам чиновника, «администрация очень быстро отвергла возможность того, что вторжения РФ могут достичь США.

Даже если русские и (президент РФ Владимир) Путин имели такие амбиции, то они (чиновники США) сомневались в их способности это осуществить,
сказал собеседник газеты.

Эту информацию подтвердили и другие чиновники администрации. Однако они не помнят о получении особых предупреждений о «российском вмешательстве в США». Все опрошенные газетой источники, отметил также, что, по их мнению, ни Белый дом, ни специальные службы «не хотели принимать решительных мер для борьбы с действиями России».

Вместе с тем бывший представитель Совета нацбезопасности США Нэд Прайс опроверг информацию о том, что администрация недостаточно прислушалась к данным предупреждениям.

Напомним, в настоящее время комиссия Конгресса США и ФБР ведут расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США в 2016 году. В СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими политиками, чиновниками и бизнесменами.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 20

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  1. Чёрный Сегодня, 17:18
    Американские СМИ: Обаму предупреждали о планах Кремля «подорвать политическую систему США»
    Это было его первое задание wassat...Алчные, голодные глаза сидящего на пальме существа , пожирающего неспелый банан заставили сотрудника СВР РФ остановить свой выбор на нём.....так Обама был завербован....прямо на пальме....wassat
    Чёрный
    1. Esoteric Сегодня, 17:24
      Администрация Барака Обамы в 2014-2016 гг. получала предупреждения от спецслужб о том, что Москва активизировала разведывательные операции, которые могли бы использоваться для подрыва политсистемы США...

      Если бы хотели подорвать, то действовали несколько иначе. Даже сейчас в союзе с КНР и некоторыми другими странами возможно развенчивание паразитической американской политсистемы, основанной на силовом принуждении к согласию. Дело времени, когда политическая и экономическая система США рухнет. Достаточно маленького камешка, чтобы перевесить чашу весов.
      Esoteric
      1. Подрезчик Сегодня, 17:46
        Даже если это правда, плохо одно-есть "источник из РФ"... bully
        Подрезчик
        1. Татьяна Сегодня, 18:10
          Администрация Барака Обамы в 2014-2016 гг. получала предупреждения от спецслужб о том, что Москва активизировала разведывательные операции, которые могли бы использоваться для подрыва политсистемы США, однако Белый дом в такую возможность не поверил
          А что тут Обаме верить, не верить?! request Подрывом политсистемы США занимаются абсолютно все страны и физические лица , кому США уж очень сильно насолили!!! feel
          Что Обама из своих штанов должен был в этом случае выпрыгнуть?! laughing Штанов не хватит ему на все случаи из них выпрыгивать! lol
          Татьяна
          1. cniza Сегодня, 18:34
            Вы даже не представляете, насколько обширны эти сети в Европе… и США, Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах.


            Что то не по детски их прет...
            cniza
    2. Монос Сегодня, 17:49
      Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах.

      Эти русские ! Они повсюду !
      smile
      "Анонимный источник сказал, что Россия финансирует российскую армию".
      Монос
  2. Tusv Сегодня, 17:20
    По словам чиновника, «администрация очень быстро отвергла возможность того, что вторжения РФ могут достичь США.

    Я усогу'бли или усы'гублю.Штаты захватываются на раз, только на фиг надо
    Tusv
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:21
    Я когда читаю такие новости о влиянии России в выборах США ...Такая гордость распирает за страну! Как обама обозвал нас "региональная держава"? хе хе..
    Даже во времена СССР нас в этом не обвиняли..Ростем!
    ОТДЕЛ
    1. Скифотавр Сегодня, 17:32
      Кремль вездесущь и всемогущь! laughing
      Скифотавр
      1. Logall Сегодня, 17:44
        Благодаря всеобъемлющей длани "Темнейшего"!!!
        Logall
    2. Tusv Сегодня, 17:49
      Цитата: Отдел
      Я когда читаю такие новости о влиянии России в выборах США ...Такая гордость распирает за страну

      Не ну никакого уважения. Трампуша оборзел. Хакеры теперь выбирают Рекса
      Tusv
  4. Anarchist Сегодня, 17:24
    Новость из серии:
    Иногда они возвращаются или ''оно вонять не перестало''!
    Anarchist
  5. НесНосНый Сегодня, 17:33
    Интервенция после революции 1917г. В начале 1990-х представители от США лезли во властные структуры России. Всё это действительно было. Чтобы Россия повлияло на выборы в США, это бред. Столько местных финансов вливалось в выборы , контроль американских спецслужб, влияние ихних СМИ. У России пока таких денег нет и возможностей, чтобы переломить такой образовавшийся устой в США. А вообще-то там всё "решает народ", а не Россия.
    НесНосНый
  6. a.sirin Сегодня, 17:34
    Если эта дичь о вмешательстве в выборы все же правда, то большего идиотизма авторов сего дела уже не представить - любая администрация США будет в руках конгресса рыбкой золотой
    a.sirin
    1. Azim77 Сегодня, 17:48
      Цитата: a.sirin
      Если эта дичь о вмешательстве в выборы все же правда

      Вероятнее всего, что это подстроенное будущее "алиби" для широкого и открытого вмешательства в предстоящие выборы в РФ. Типа "мы всего лишь в ответ и имеем на то право".
      Azim77
  7. К-50 Сегодня, 17:38
    У вас подрывать ничего и не надо, сами развалитесь. Если раньше трудности могли только сплотить страну, то теперь едва наступят трудности, с тем же огромнейшим госдолгом, побежите с криками в разные стороны: " я не я и лошадь (долги) не моя!" yes
    К-50
    1. Anglorussian Сегодня, 18:19
      А взыскивать этот долг кто будет? Его просто всем простят американцы и все будет как всегда.
      Anglorussian
  8. SCHMEL Сегодня, 17:43
    Белый дом в такую возможность не поверил

    ...не хватило воображения поверить wink - не было сил противостоять smile
    SCHMEL
  9. Ziksura Сегодня, 18:17
    Если всё это подготовка к большим внутри американским разборкам, то это становится интресным. Ведь при таком положении дел ярлык "агента влияния Кремля" можно приклеить к любому действующему политику. Систему страдающую шпиономанией начнёт лихорадить, что в условиях глобальной конкуренции (или, чего греха таить, холодной войны) для нас неплохо. А какой простор для нас. Нужно устранить неудобного для России политика - "запалить" его как нашего агента и всё. Какой простор открывается для монепуляций и РЕАЛЬНОГО влияния на политическую систему США.
    Ziksura
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:41
      Цитата: Ziksura
      А какой простор для нас. Нужно устранить неудобного для России политика - "запалить" его как нашего агента и всё. Какой простор открывается для монепуляций и РЕАЛЬНОГО влияния на политическую систему США.

      В правильном направлении мыслите товарищ Андрей! КГБ бессмертно и набирает силу и влияние в мире..Русские идут -это мировой брэнд уже! Мне даже в зеркало страшно на себя смотреть .. laughing Какой я хитрый и коварный и меня все боятся в мире.. crying
      ОТДЕЛ
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