Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную операцию
Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков "Исламского государства"*
Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников — генерал Сухел Хасан.
Как ранее сообщалось, в ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ* в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо, передает РИА Новости
Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.
В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.
Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль Сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) огня позволили правительственным войскам Сирии овладеть Эль-Кдером без потерь, сообщили в Минобороны России.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.
Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников — генерал Сухел Хасан.
Как ранее сообщалось, в ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ* в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо, передает РИА Новости
Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.
В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.
Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль Сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) огня позволили правительственным войскам Сирии овладеть Эль-Кдером без потерь, сообщили в Минобороны России.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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