18:44 14 августа

Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную операцию

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков "Исламского государства"*

Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников — генерал Сухел Хасан.

Как ранее сообщалось, в ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ* в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо, передает РИА Новости


Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную операцию


Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.

В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.
Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль Сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.

Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) огня позволили правительственным войскам Сирии овладеть Эль-Кдером без потерь, сообщили в Минобороны России.


Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 8

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  1. Logall Сегодня, 18:32
    Ну ни шагу без "папки" ступить не могут! Путин за Асада ещё и править будет. Как двое из ларца, но хорошо...
    Logall
    1. cniza Сегодня, 18:37
      Мы всегда их обучали и помогали , может будет толк.
      cniza
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:44
      Вот в северной части крышки котла они высадились. Тем самым на 21 км ближе стали к южной крышке котла.
      Владыка Ситх
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:33
    Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.

    Маргелова школа в действии! Молодцы парни! soldier
    ОТДЕЛ
  3. alkor Сегодня, 18:34
    У сирийской армии появляется уверенность в своих силах. Уверенность рождает смелость на поле боя и неожиданность в тактических решениях!
    alkor
  4. АлексКП Сегодня, 18:34
    А помогли то чем?
    АлексКП
  5. Андрюха Г Сегодня, 18:37
    Символично - август, десант, победа.
    Андрюха Г
  6. Masya Masya Сегодня, 18:42
    вот что значит хороший учитель! good
    Masya Masya
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