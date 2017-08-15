Двое американских военнослужащих погибли в Ираке

Американское военное ведомство подтвердило информацию о гибели двоих военнослужащих армии США в Ираке. Официальный представитель ведомства Роберт Мэннинг сообщает о том, что причиной гибели американских военных стал «ошибочный артиллерийский удар». Артиллерия вела обстрел позиций террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ), однако, как заявляют в американском военном ведомстве, произошла ошибка.В итоге помимо погибших есть ещё раненые. Это пятеро американских военнослужащих. О причинах «ошибки» пока не сообщается. Ведётся расследования с привлечением военного командования коалиционными силами в Ираке.Названы фамилии погибших в результате артиллерийского обстрела военнослужащих. Это сержанты Рошейн Брукс из штата Нью-Йорк и Аллен Стиглер (штат Техас). Оба сержанта, как пишут американские СМИ, входили в состав 82-й десантной дивизии армии США.Сообщается, что инцидент произошёл в Ираке в минувшее воскресенье.На данный момент американские войска участвуют в войсковой операции к западу от Мосула, который после нескольких месяцев боевых действий был наконец освобождён от террористов ИГИЛ (*). В результате операции коалиции в городе погибли и тысячи мирных жителей.