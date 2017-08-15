09:00 15 августа

Двое американских военнослужащих погибли в Ираке

Американское военное ведомство подтвердило информацию о гибели двоих военнослужащих армии США в Ираке. Официальный представитель ведомства Роберт Мэннинг сообщает о том, что причиной гибели американских военных стал «ошибочный артиллерийский удар». Артиллерия вела обстрел позиций террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ), однако, как заявляют в американском военном ведомстве, произошла ошибка.

В итоге помимо погибших есть ещё раненые. Это пятеро американских военнослужащих. О причинах «ошибки» пока не сообщается. Ведётся расследования с привлечением военного командования коалиционными силами в Ираке.

Названы фамилии погибших в результате артиллерийского обстрела военнослужащих. Это сержанты Рошейн Брукс из штата Нью-Йорк и Аллен Стиглер (штат Техас). Оба сержанта, как пишут американские СМИ, входили в состав 82-й десантной дивизии армии США.


Двое американских военнослужащих погибли в Ираке


Сообщается, что инцидент произошёл в Ираке в минувшее воскресенье.

На данный момент американские войска участвуют в войсковой операции к западу от Мосула, который после нескольких месяцев боевых действий был наконец освобождён от террористов ИГИЛ (*). В результате операции коалиции в городе погибли и тысячи мирных жителей.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 14

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  1. Olegater Сегодня, 06:53
    И что? Нам т.е всей России плакать? Не надо было туда влезать!
    Olegater
    1. 210окв Сегодня, 07:05
      Эта новость уже была..Просто конкретики больше и фото..Коренных американцев-потомков рабов..
      Цитата: Olegater
      И что? Нам т.е всей России плакать? Не надо было туда влезать!
      210окв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:59
    Америка вообще страна -ошибка, или точнее, терреториальное недорозумение.
    Изгоняющий либероидов
  3. СМС Сегодня, 07:08
    "Чёрный парень умирает первым".
    СМС
  4. Satum Сегодня, 07:15
    Да и хрен сними. Наверное и здесь будет виноват Путин.
    Satum
    1. Logall Сегодня, 07:54
      Конечно! Он же огонь корректировал!
      Logall
    2. Александр Абдрахманов Сегодня, 07:54
      Россия у Американцев всегда будит виновата , раз с террористами там воюет . Туда Сирийское правительство Американцев не приглашала , они сами туда забрались . Пускай американское правительство за них отвечает.
      Александр Абдрахманов
  5. Александр Абдрахманов Сегодня, 07:49
    Что то белых невидно , они наверно воюют в штабе . Темные для них как второй сорт , можно загнать куда хочешь. Маккейн наверно своих оберегает , чтобы те в тылу поправились .
    Александр Абдрахманов
  6. Навигатор 1 Сегодня, 07:50
    Войны затевают политики, а не солдаты! Вечная память всем павшим войнам. И земля пухом.
    Навигатор 1
  7. Житель Мордора Сегодня, 07:58
    Земля им стекловатой.
    Житель Мордора
    1. Навигатор 1 Сегодня, 08:35
      О мертвыхили хорошо или не чего.
      Навигатор 1
  8. pvv113 Сегодня, 08:14
    причиной гибели американских военных стал «ошибочный артиллерийский удар».

    Школы, больницы, союзники... Теперь вот по своим лупанули. Эти вояки хоть что-нибудь без ошибок могут сделать?
    pvv113
  9. irazum Сегодня, 08:14
    А просто выразить соболезнования нельзя? Признали-молодцы! Наши наплели бы семь вёрст до небес, а признали бы ошибку очень не скоро, если вообще бы признали...
    irazum
  10. GABALIS Сегодня, 08:16
    Побратимы "Молот" подогнали wassat
    GABALIS
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