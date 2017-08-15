09:00 15 августа

Война с памятниками распространяется по США

Массовые беспорядки продолжаются в США. Связаны они с действиями властей, санкционировавших демонтаж памятников американским военачальникам, командовавших войсками южан в ходе гражданской войны между штатами. Напомним, что беспорядки начались в городе Шарлотсвилль, где в итоге сошлись представители ультраправых активистов с антифашистами. Мэр города обвинил в столкновениях президента США Дональда Трампа. По словам мэра Шарлотсвилля, Трампа нужно считать виновным и в совершении наезда автомобилем радикала от ультраправой организации на представителей антифашистской акции.

Столкновения продолжились уже в других городах США. Так, новой ареной противостояния между ультраправыми и представителями антифашистских и антирасистских организаций стал город Дарем (Durham) в Северной Каролине. Местный телеканал сообщает, что митингующие своими силами снесли памятник войскам Конфедерации. Памятник был снесён под возгласы «Нет Ку-Клукс-Клану и нет фашизму!»

Война с памятниками распространяется по США



Сброшенный памятник молодые люди начали пинать ногами и плевать на него.



Организатор акции Лон Трен заявил о том, что не понимает, как могут памятники поддержавшим расистские действия историческим персонам стоять у современных административных зданий. По словам организатора акции, «они сделают всё, чтобы снести эти пережитки расистского прошлого по всей Америке». А таких памятников в стране сотни.

В результате столкновений в Дареме пострадали 8 человек. Трое наиболее ярых активистов были доставлены в полицию.

Нужно констатировать, что война с памятниками и историей добралась и до США.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 28

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  1. Olegater Сегодня, 07:20
    Скакать когда начнут? Потом жечь их SWAT и на сладкое Сорос предложит трампу и его команде подписать соглашение с протестующими и благополучно прохерить его и захватить белый дом!!!! Потом по накатанной яценюк, яресько, турчин: в итоге ато с техасом и аляской вот это поворот истории!!!!!!! laughing
    И не забыть жирика с лепешками перед конгрессом!!!¡!!!! wassat
    Olegater
    1. Чёрный Сегодня, 07:22
      Очень на деюсь, что увижу цветную революцию в США....цветную - в смысле по цвету кожи laughing ....в штатах и так полно проблем между белыми и черными, которые старательно замалчиваются....демократия однако laughing , но когда-нибудь этотдолжно рвануть.
      Чёрный
      1. Алексей7777777 Сегодня, 07:26
        Очень надеюсь,что не доживу и не увижу у нас подобного,а на США мне параллельно с фиолетовым оттенком...
        Алексей7777777
      2. Olegater Сегодня, 07:27
        Многоуважаемый ЧЕРНЫЙ Вы говорите о цветной революции в смысле многорассовости, что там будут участвовать все цвета кожи? laughing laughing
        Спасибо Вам подняли настроение!!!! hi
        Olegater
      3. himRa Сегодня, 07:28
        Цитата: Чёрный
        Очень на деюсь, что увижу цветную революцию в США....

        вполне себе возможный вариант если учесть что цветных там подавляющее большинство...
        Не иначе как укараинцы покусали,вирус пересмотра истории до добра не доводит...
        himRa
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:01
        Чёрный
        Очень на деюсь, что увижу цветную революцию в США....цветную - в смысле по цвету кожи
        Всё может быть.Ибо в США нанавидят две вещи.Это нацизм и негров.Пожелаем удачи всем сторонам конфликта.
        Наблюдатель2014
        1. НасРать Сегодня, 09:00
          Снос памятников в США: чем и кому не угодила история

          http://www.vesti.ru/doc.html?id=2910477&utm_r
          eferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
          НасРать
  2. Hoc vince Сегодня, 07:24
    Эпидемия, что себе думает Всемирная организация здравоохранения.
    Hoc vince
  3. soroKING Сегодня, 07:24
    Цитата: Olegater
    Скакать когда начнут? Потом жечь их SWAT и на сладкое Сорос предложит трампу и его команде подписать соглашение с протестующими и благополучно прохерить его и захватить белый дом!!!! Потом по накатанной яценюк, яресько, турчин: в итоге ато с техасом и аляской вот это поворот истории!!!!!!! laughing
    И не забыть жирика с лепешками перед конгрессом!!!¡!!!! wassat

    "тебе бы книги писать, начальник" "Место встечи изменить нельзя" laughing
    soroKING
    1. vkl.47 Сегодня, 08:11
      С лепёшками коровьими?
      vkl.47
  4. Гюйс Сегодня, 07:26
    Это говорит о том, что напряжение в обществе большое, сейчас сорвали злобу на памятниках, так сказать размялись, теперь ждём продолжения....
    Гюйс
  5. Антианглосакс Сегодня, 07:32
    Майдаун - болезнь заразная. Вирус поразивший жителей окраины оказался небезопасным и для своих создателей! Что ж, отличные новости! Ждём динамичного продолжения и, надеюсь, более масштабного! good
    Антианглосакс
  6. Гардамир Сегодня, 07:35
    Про Украину рассказали, про Америку начали. А то что в России ленинопад, молчок
    Гардамир
    1. Olegater Сегодня, 07:39
      Уважаемый гардамир если можно, то подробно осветите пожалуйста!
      Olegater
      1. Гардамир Сегодня, 07:57
        http://burckina-new.livejournal.com/772448.html
        Сносят не как на Украине, без шума и пыли, не все сразу и замечают.
        Гардамир
  7. inkass_98 Сегодня, 07:37
    Наконец-то американцы научились чему-то у древнейшей нации. Так и надо - молодые должны учиться у старших.
    С нетерпением жду информации о копке рвов на границе с Мексикой и строительстве Великой канадской стены.
    inkass_98
  8. Altona Сегодня, 07:48
    Сорос и глобалисты видимо решили поджечь всё, что горит. В том числе и родную избушку-Соединенные Штаты. Флаг Конфедерации в США давно объявлен вне закона, о нем стараются не упоминать и не вывешивать, якобы он наносит душевные травмы цветной части населения. Наглая пропагандистская ложь уже обрушилась на собственную историю и на южан, как участников войны с Севером. Якобы была жуткая эксплуатация и все такое. При том, что Юг США, благодаря хорошим урожаям в то время процветал как никогда. И я не думаю, что даже при эксплуатации негров их плохо кормили. Еды то было завались. И негры стояли в одних рядах с белыми во время войны, со своими хозяевами.
    Altona
  9. zivXP Сегодня, 07:50
    Вали все подряд, там разберемся. laughing
    zivXP
  10. Satum Сегодня, 07:51
    Уже с жиру бесяться .
    Satum
  11. sgazeev Сегодня, 08:03
    Вот и пришла "Эбола" drinks откуда ни ждали.
    sgazeev
  12. pvv113 Сегодня, 08:17
    война с памятниками и историей добралась и до США

    Верно говорят - не рой яму другому! США инициировали снос памятников в других странах, и вот оно к ним и вернулось. Успехов вам, янки wink
    pvv113
  13. 3vs Сегодня, 08:22
    Джоны, не помнящие родства!
    Современный тренд, однако...
    3vs
  14. Мур Сегодня, 08:24
    Организатор акции Лон Трен заявил о том, что не понимает, как могут памятники поддержавшим расистские действия историческим персонам стоять у современных административных зданий

    Или очередная жертва амерского образования, или убежденный провокатор.
    Не знать в Америке, где ещё в детсаде учат пресловутую Декларацию, что Генерал Ли освободил своих рабов в отличие от Линкольна, а гражданская война велась совсем не ради прав негров - это диагноз.
    Поэтому скорее всего спланированная провокация.
    Мур
  15. notingem Сегодня, 08:24
    Сначала снести памятники. Забыть и переписать историю. А потом к власти приходят мерзавцы. Прям мировая тенденция
    notingem
  16. afrikanez Сегодня, 08:29
    Пинать памятник ногами-это "сильно", чисто по американски! Д.Б. fool
    afrikanez
  17. МВГ Сегодня, 08:38
    Кастрюльки на головы не одевают пока, нет? Скоро оденут. Лиха беда начало )))
    МВГ
  18. Велобосс Сегодня, 08:41
    Обана, янки окунулись в свою историю, грязь то лезет наружу, вся демократия ее проявляется. Все мы равные, но некоторые ровнее. Давай очередную гражданскую войну. soldier
    Велобосс
  19. notingem Сегодня, 08:45
    Посмотрите на хронику как нацисты жгли книги. И на этих борцов с памятниками. Теже звериные фанатичные морды. Неужели этого не замечают
    notingem
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