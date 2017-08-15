Война с памятниками распространяется по США

Массовые беспорядки продолжаются в США. Связаны они с действиями властей, санкционировавших демонтаж памятников американским военачальникам, командовавших войсками южан в ходе гражданской войны между штатами. Напомним, что беспорядки начались в городе Шарлотсвилль, где в итоге сошлись представители ультраправых активистов с антифашистами. Мэр города обвинил в столкновениях президента США Дональда Трампа. По словам мэра Шарлотсвилля, Трампа нужно считать виновным и в совершении наезда автомобилем радикала от ультраправой организации на представителей антифашистской акции.Столкновения продолжились уже в других городах США. Так, новой ареной противостояния между ультраправыми и представителями антифашистских и антирасистских организаций стал город Дарем (Durham) в Северной Каролине. Местный телеканал сообщает, что митингующие своими силами снесли памятник войскам Конфедерации. Памятник был снесён под возгласы «Нет Ку-Клукс-Клану и нет фашизму!»Сброшенный памятник молодые люди начали пинать ногами и плевать на него.Организатор акции Лон Трен заявил о том, что не понимает, как могут памятники поддержавшим расистские действия историческим персонам стоять у современных административных зданий. По словам организатора акции, «они сделают всё, чтобы снести эти пережитки расистского прошлого по всей Америке». А таких памятников в стране сотни.В результате столкновений в Дареме пострадали 8 человек. Трое наиболее ярых активистов были доставлены в полицию.Нужно констатировать, что война с памятниками и историей добралась и до США.