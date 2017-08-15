Русские боятся санкций. Ручей инвестиций вот-вот иссякнет
Экономика России в последнее время демонстрирует неплохой рост. И новые санкции едва ли помешают этому росту. Но это верно лишь в краткосрочной перспективе. Для продолжения роста нужны дополнительные внешние инвестиции. И вот их-то и не будет: новые санкции как раз ударят по долгосрочным капиталовложениям в российскую экономику.
Экономика РФ страшится новых санкций. Запретительные меры, которые одобрил президент Трамп, угрожают притоку иностранных инвестиций в страну, уверена Кэтрин Хилле, автор статьи в «Financial Times».
Как сами иностранные инвесторы, так и российский бизнес пока не поняли точно, к каким последствиям приведут новые ограничения. Пока они боятся — боятся долгосрочного негативного эффекта на экономику, которая начала показывать некоторые признаки восстановления после 2-летней рецессии. Есть мнение, что западные капиталисты пересмотрят российские проекты.
Крис Уифер, партнёр консалтинговой компании «Macro Advisory» (Москва), имеет и оптимистичный, и пессимистичный взгляд на поток инвестиций в РФ. Он убеждён, что российская экономика восстанавливается и приспособилась к санкциям. Однако для продолжения роста требуется более мощный приток инвестиций из-за границы. И вот явились новые санкции от США — и они ставят этот приток под угрозу, полагает Уифер.
В 2016 году, напомнил эксперт, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику РФ достиг 12,9 млрд. долл. Столь внушительная сумма сделала Россию третьим получателем ПИИ в Европе (первая — Великобритания, вторая — Франция). Мало того, русские компании сумели нарастить и внутренние инвестиции, чему способствовало в числе прочего падение курса рубля, позитивно повлиявшее на конкурентоспособность русского бизнеса. Одним из факторов повышения привлекательности России как места для капиталовложений стала и вера в Д. Трампа: его команда, в отличие от администрации Обамы, поначалу «по-дружески» относилась к бизнесменам, которые имели дела с Россией.
Теперь стало очевидно: для былого оптимизма оснований нет. Новый американский санкционный закон бьёт по кредитованию российских госбанков и энергетических корпораций. Закон позволяет принимать дополнительные меры против фирм, строящих трубопроводы в России, против госкомпаний, действующих в горнодобывающем, металлургическом и железнодорожном секторах. Эти меры попросту отравят атмосферу восстановления, сказал в интервью корреспондентке сотрудник российской металлургической компании. Правда, эти новые санкции он охарактеризовал как фантастические. И всё же и он признаёт, что из-за них экономический рост в РФ замедлится.
С ним согласны и другие специалисты из России. Из-за санкционного закона «над бизнесом нависнет множество угроз», уверен Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в Москве. Железные дороги, упомянутые в законе, беспокоят, к примеру, людей, которые выпускают стиральный порошок или конфеты. Смогут ли они перевезти свои товары по железной дороге? Нарастает неопределённость.
Некоторые эксперты допускают, что санкции не будут реализованы администрацией Трампа просто потому, что Трампу они не нравятся. И что из этого? В ближайший год может появиться новый законопроект о санкциях, в котором «может» (для президента) заменят на «должен», с иронией говорит сотрудник Школы международных отношений и публичной политики Колумбийского университета Ричард Нэфью. Недавно этот человек работал в Госдепартаменте как раз над санкционной политикой. Ему ли не знать, как делаются такие дела?
Итак, далеко не все инвесторы и бизнесмены, как в России, так и в США, верят в полную реализацию американского закона о санкциях. Вместе с тем надо отметить, что новый закон действительно добавляет неопределённости в экономическую ситуацию и так или иначе повлияет на интересы заграничных инвесторов в России.
Экономика РФ страшится новых санкций. Запретительные меры, которые одобрил президент Трамп, угрожают притоку иностранных инвестиций в страну, уверена Кэтрин Хилле, автор статьи в «Financial Times».
Как сами иностранные инвесторы, так и российский бизнес пока не поняли точно, к каким последствиям приведут новые ограничения. Пока они боятся — боятся долгосрочного негативного эффекта на экономику, которая начала показывать некоторые признаки восстановления после 2-летней рецессии. Есть мнение, что западные капиталисты пересмотрят российские проекты.
Крис Уифер, партнёр консалтинговой компании «Macro Advisory» (Москва), имеет и оптимистичный, и пессимистичный взгляд на поток инвестиций в РФ. Он убеждён, что российская экономика восстанавливается и приспособилась к санкциям. Однако для продолжения роста требуется более мощный приток инвестиций из-за границы. И вот явились новые санкции от США — и они ставят этот приток под угрозу, полагает Уифер.
В 2016 году, напомнил эксперт, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику РФ достиг 12,9 млрд. долл. Столь внушительная сумма сделала Россию третьим получателем ПИИ в Европе (первая — Великобритания, вторая — Франция). Мало того, русские компании сумели нарастить и внутренние инвестиции, чему способствовало в числе прочего падение курса рубля, позитивно повлиявшее на конкурентоспособность русского бизнеса. Одним из факторов повышения привлекательности России как места для капиталовложений стала и вера в Д. Трампа: его команда, в отличие от администрации Обамы, поначалу «по-дружески» относилась к бизнесменам, которые имели дела с Россией.
Теперь стало очевидно: для былого оптимизма оснований нет. Новый американский санкционный закон бьёт по кредитованию российских госбанков и энергетических корпораций. Закон позволяет принимать дополнительные меры против фирм, строящих трубопроводы в России, против госкомпаний, действующих в горнодобывающем, металлургическом и железнодорожном секторах. Эти меры попросту отравят атмосферу восстановления, сказал в интервью корреспондентке сотрудник российской металлургической компании. Правда, эти новые санкции он охарактеризовал как фантастические. И всё же и он признаёт, что из-за них экономический рост в РФ замедлится.
С ним согласны и другие специалисты из России. Из-за санкционного закона «над бизнесом нависнет множество угроз», уверен Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в Москве. Железные дороги, упомянутые в законе, беспокоят, к примеру, людей, которые выпускают стиральный порошок или конфеты. Смогут ли они перевезти свои товары по железной дороге? Нарастает неопределённость.
Некоторые эксперты допускают, что санкции не будут реализованы администрацией Трампа просто потому, что Трампу они не нравятся. И что из этого? В ближайший год может появиться новый законопроект о санкциях, в котором «может» (для президента) заменят на «должен», с иронией говорит сотрудник Школы международных отношений и публичной политики Колумбийского университета Ричард Нэфью. Недавно этот человек работал в Госдепартаменте как раз над санкционной политикой. Ему ли не знать, как делаются такие дела?
Итак, далеко не все инвесторы и бизнесмены, как в России, так и в США, верят в полную реализацию американского закона о санкциях. Вместе с тем надо отметить, что новый закон действительно добавляет неопределённости в экономическую ситуацию и так или иначе повлияет на интересы заграничных инвесторов в России.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
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