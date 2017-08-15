09:00 15 августа

Русские боятся санкций. Ручей инвестиций вот-вот иссякнет

Экономика России в последнее время демонстрирует неплохой рост. И новые санкции едва ли помешают этому росту. Но это верно лишь в краткосрочной перспективе. Для продолжения роста нужны дополнительные внешние инвестиции. И вот их-то и не будет: новые санкции как раз ударят по долгосрочным капиталовложениям в российскую экономику.



Экономика РФ страшится новых санкций. Запретительные меры, которые одобрил президент Трамп, угрожают притоку иностранных инвестиций в страну, уверена Кэтрин Хилле, автор статьи в «Financial Times».


Как сами иностранные инвесторы, так и российский бизнес пока не поняли точно, к каким последствиям приведут новые ограничения. Пока они боятся — боятся долгосрочного негативного эффекта на экономику, которая начала показывать некоторые признаки восстановления после 2-летней рецессии. Есть мнение, что западные капиталисты пересмотрят российские проекты.

Крис Уифер, партнёр консалтинговой компании «Macro Advisory» (Москва), имеет и оптимистичный, и пессимистичный взгляд на поток инвестиций в РФ. Он убеждён, что российская экономика восстанавливается и приспособилась к санкциям. Однако для продолжения роста требуется более мощный приток инвестиций из-за границы. И вот явились новые санкции от США — и они ставят этот приток под угрозу, полагает Уифер.

В 2016 году, напомнил эксперт, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику РФ достиг 12,9 млрд. долл. Столь внушительная сумма сделала Россию третьим получателем ПИИ в Европе (первая — Великобритания, вторая — Франция). Мало того, русские компании сумели нарастить и внутренние инвестиции, чему способствовало в числе прочего падение курса рубля, позитивно повлиявшее на конкурентоспособность русского бизнеса. Одним из факторов повышения привлекательности России как места для капиталовложений стала и вера в Д. Трампа: его команда, в отличие от администрации Обамы, поначалу «по-дружески» относилась к бизнесменам, которые имели дела с Россией.

Теперь стало очевидно: для былого оптимизма оснований нет. Новый американский санкционный закон бьёт по кредитованию российских госбанков и энергетических корпораций. Закон позволяет принимать дополнительные меры против фирм, строящих трубопроводы в России, против госкомпаний, действующих в горнодобывающем, металлургическом и железнодорожном секторах. Эти меры попросту отравят атмосферу восстановления, сказал в интервью корреспондентке сотрудник российской металлургической компании. Правда, эти новые санкции он охарактеризовал как фантастические. И всё же и он признаёт, что из-за них экономический рост в РФ замедлится.

С ним согласны и другие специалисты из России. Из-за санкционного закона «над бизнесом нависнет множество угроз», уверен Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в Москве. Железные дороги, упомянутые в законе, беспокоят, к примеру, людей, которые выпускают стиральный порошок или конфеты. Смогут ли они перевезти свои товары по железной дороге? Нарастает неопределённость.

Некоторые эксперты допускают, что санкции не будут реализованы администрацией Трампа просто потому, что Трампу они не нравятся. И что из этого? В ближайший год может появиться новый законопроект о санкциях, в котором «может» (для президента) заменят на «должен», с иронией говорит сотрудник Школы международных отношений и публичной политики Колумбийского университета Ричард Нэфью. Недавно этот человек работал в Госдепартаменте как раз над санкционной политикой. Ему ли не знать, как делаются такие дела?

Итак, далеко не все инвесторы и бизнесмены, как в России, так и в США, верят в полную реализацию американского закона о санкциях. Вместе с тем надо отметить, что новый закон действительно добавляет неопределённости в экономическую ситуацию и так или иначе повлияет на интересы заграничных инвесторов в России.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 07:52
    Правильно всё автор написал,даже добавить нечего...
    "Теперь стало очевидно: для былого оптимизма оснований нет."-квинтэссенция статьи...
    Алексей7777777
    1. himRa Сегодня, 07:57
      ответил ,,автору,, и прочим ,,товарищам,,
      невозможно игнорировать страну которая занимает шестую часть мира!!! нереально!
      Цитата: Алексей7777777
      Правильно всё автор написал,даже добавить нечего...
      "Теперь стало очевидно: для былого оптимизма оснований нет."-квинтэссенция статьи...
      himRa
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:23
        Цитата: himRa
        невозможно игнорировать страну которая занимает шестую часть мира!!! нереально!

        - Если бы у "этой" страны была соответствующая экономическая политика, то имели бы мы в виду все эти санкции! Ведь СССР НИКОГДА не зависел от каких-то там инвестиций, особенно при Иосифе Виссарионовиче. А сейчас огребаем по-полной и всё на чё-то надеемся... Так на душе пакостно...
        oldseaman1957
        1. ADmA_RUS Сегодня, 08:47
          Ага, а заводы которые строили янки?
          ADmA_RUS
      2. Stas157 Сегодня, 08:24
        Цитата: himRa
        невозможно игнорировать страну которая занимает шестую часть мира!!! нереально!

        Это ту у которой экономика на уровне Мексики(см. ВВП), а финансово является полуколонией Запада? Ту где олигархи живут на Западе, а зарплата остального народа меньше чем в Китае, ... и даже Иране?
        Есть кстати еще одна огромная страна, где люди живут намного состоятельнее и экономика не трещит по швам - Канада. Так ее вообще не слышно, невидно. Ни на что она не влияет, несмотря на ее огромные территории.
        Stas157
        1. Вадим237 Сегодня, 08:42
          У России ВВП вдвое больше чем у Мексики.
          Вадим237
        2. himRa Сегодня, 08:48
          Цитата: Stas157
          Это ту у которой экономика на уровне Мексики(см. ВВП), а финансово является полуколонией Запада? Ту где олигархи живут на Западе, а зарплата остального народа меньше чем в Китае, ... и даже Иране?

          ту,эту....в которой имеешь несчастье проживать!
          В древние времена перед охотой мужчины собирались в круг,пели как сейчас бы сказали патричиские песни....почему? может потому что ОБЩЕЕ дело зависило от каждого ,,голоса,,?
          то что видишь ты видят все но не мужское это дело говорить (писать) то что приходит в голову ...
          славу России в древности создавали и такие как Сечин,Рогозин... и пр.
          обделили?что за хохлятская привычка обвинять всех во круг?
          himRa
        3. Монос Сегодня, 08:52
          Цитата: Stas157
          Это ту у которой экономика на уровне Мексики

          Нет. Это ту, которая производит всю номенклатуру жизненно необходимых товаров; ту, на встречу с президентом которой выстраивается очередь из глав государств; ту, в которой дешёвое медицинское обслуживание и образование; ту, которая является крупнейшим экспортёром зерна, углеводородов, электроэнергии; ту, у которой треть мировых запасов пресной воды и половина лесов; ту, которая сломала хребет фашизму и даст в морду любому агрессору; и, наконец, ту, которой вы завидуете, боитесь и ненавидите. Пшёл вон, хохлятский тролль.
          Монос
        4. Алена767 Сегодня, 08:52
          Сравнение экономик стран по номиналу ВВП некорректо от слова совсем, берите ВВП по ППС. Или вы считаете, что например бензин во Франции стоит дороже нашего в два с половиной раза то и машина у них проедет на 1 литре в два с половиной раща длиннее? Например у них и у нас производство бензина составит одинаковое количество тонн, НО стоимость записанного в ВВП но номиналу у них будет больше в два раза, но произвели одинаковое количество, а про раздутые особенно в западных странах финансовый сектор и сектор услуг до неприличия, стоимость услуг и финансовых манипуляций записывают в ВВП по номиналу. У меня и друзей в гамбурге живут родственники, в 90-е убежали в германию(немцы в каком то там 5 поколении), квартиру купили и по привычке нашей ее в собственность оформили(у них часто на съемной живут), так вот за услугу получения в собственность отдали 15000 евро(были в обмороке), у нас в собственность стоит раз в сто дешевле, и эта услуга идет в зачет ВВП по номиналу. И т.д. и т.п.
          Алена767
    2. Смог Сегодня, 08:08
      Который ?
      Кэтрин Хилле, автор статьи в «Financial Times».
      Крис Уифер, партнёр консалтинговой компании «Macro Advisory»
      Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в Москве
      Ричард Нэфью,. сотрудник Школы международных отношений и публичной политики Колумбийского университета
      Так который автор то?
      Смог
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:16
        Русские боятся санкций. Ручей инвестиций вот-вот иссякнет

        Русские олигархи и богатеи может и боятся санкций, а простой народ смотрит на них с надеждой!
        СРЦ П-15
        1. Winston18 Сегодня, 08:39
          А на что надежда-то?На "импортозамещение"?
          Winston18
        2. insular Сегодня, 08:41
          Цитата: СРЦ П-15
          Русские олигархи и богатеи может и боятся санкций, а простой народ смотрит на них с надеждой!

          Честно скажу боюсь.
          Как работник нефтегазовой отрасли - очень боюсь. Остаться без работы в кризис с ипотекой - очень очень боюсь.
          Наверное я просто еще молод и строю семью с нуля, без особой помощи от государства, в котором без кредитования невозможно жить, и потому, что я не пенсионер на пенсии или не барыга перепродавец/менеджер.
          Страшно.
          Страшно за семью, страшно за Отечество. Ненавижу государство, которое сидя на нефти, так и не удосужилось вложиться в развитие даже добывающих, не то что перерабатывающих технологий.
          Мне страшно, что есть олени без страха и ума, которые рады ситуации.
          Мне страшно, что спустя три года санкций, мы не сдвинулись ни на шаг в направлнии импортозамещения Реального, а не для галочки.
          insular
        3. Burbon Сегодня, 08:42
          Цитата: СРЦ П-15
          Русские олигархи и богатеи может и боятся санкций, а простой народ смотрит на них с надеждой!

          wassat с надеждой на что?....что перестанут вовремя платиь з/п тем кто еще не потерял работу?......или с надеждой что олигархи свалят на запад и оставят простому народу страну?? laughing
          Burbon
        4. Stas157 Сегодня, 08:43
          Цитата: СРЦ П-15
          Русские олигархи и богатеи может и боятся санкций, а простой народ смотрит на них с надеждой!

          Очень верно подметили. После того, как рубль обесценился на половину, простому народу уже нечего терять. А олигархам и либеральные чиновникам придется сделать выбор с кем они. Прохоров похоже свой выбор сделал. Распродает все российские активы. Хотя уже доказанный факт, что наши олигархи бешенно обогащаться могут только в России! За ее пределами обычно уходят в минус.
          Санкции, надеюсь, помогут отвязать зависимость рубля от доллара. От западных кредитов. Мы сами себя будем кредитовать! Тогда нам не страшны будут санкции. Ведь самая страшная зависимость - финансовая. Остальные научились обходить.
          Я считаю, что санкции действуют на экономику самым благотворным образом - заставляют правительство делать, то чего оно никогда бы не сделало в спокойные времена.
          Stas157
    3. сибиралт Сегодня, 08:45
      Что, сынок, помогла тебе твоя ВТО?
      Систему менять надо. Ожидаем урожай зерна до 125 млн., цены на него рухнули, а где хранить и на чем перевозить - полный облом. Такое впечатление, что наше правительство живет одним днем в ожидании отмены санкций.
      сибиралт
      1. ADmA_RUS Сегодня, 08:49
        Зерно частное, а как и где хранить, в чем перевозить должно думать правительство. А попу подтирать оно не должно?
        ADmA_RUS
        1. insular Сегодня, 08:53
          Цитата: ADmA_RUS
          А попу подтирать оно не должно?

          Оно нет, а вот такие как вы, должны хотя бы немножно почитать о вопросе, о котором уже выразили глупое мнение в грубой форме.
          insular
  2. himRa Сегодня, 07:55
    Экономика РФ страшится новых санкций. Запретительные меры, которые одобрил президент Трамп, угрожают притоку иностранных инвестиций в страну, уверена Кэтрин Хилле, автор статьи в «Financial Times».

    наивные ,рассуждают знакомими им категориями,напомните этой д..чке что есть такое понятие как глобализация ....она нуждается во многих странах ....да и РФ это давно не бензоколонка
    himRa
  3. Altona Сегодня, 07:55
    Система запретов никогда ни к чему хорошему не приводила. США сами рухнут под тяжестью своих же запретов, как когда то рухнул СССР. Не сами США конечно, а Pax Americana, то есть страны будут обходить санкционные пакеты и держать фигу в кармане. Йес, йес, май босс, а делать будут как им выгодно. Потому что невыгодно покупать сжиженный газ в США, тем более, что гарантия на товар заканчивается за воротами завода. И о том как доставить надо думать самому, плюс выстроить дорогую систему для разжижения и доставки.И вообще странно, почему США решили стать бензоколонкой как мы? Цифровая экономика не работает?
    Altona
    1. himRa Сегодня, 08:07
      Цитата: Altona
      И вообще странно, почему США решили стать бензоколонкой как мы? Цифровая экономика не работает?

      Может вспомнили топливный кризис 70 тых? то что лидерство они уже не подтверждают делами уже факт...и американские товары неоправдано дорогие тоже ...
      himRa
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:19
      Цитата: Altona
      США сами рухнут под тяжестью своих же запретов, как когда то рухнул СССР.

      Эх! Ваши бы слова да богу в уши. Но, надеюсь, доживем. Хотя, весь мир тогда тряхнет неслабо.
      Цитата: Altona
      И вообще странно, почему США решили стать бензоколонкой как мы?

      Пока значительную часть нашего ВВП составляют доходы от продажи углеводородов, это есть и будет нашей болевой точкой, в которую они бьют и будут бить. При наличии печатного станка вряд ли их сильно интересует прибыль от продажи СПГ в Европу. Основная цель - выдавить нас с этого рынка.
      Вежливый Лось
      1. Вадим237 Сегодня, 08:47
        "Пока значительную часть нашего ВВП составляют доходы от продажи углеводородов, это есть и будет нашей болевой точкой, в которую они бьют и будут бить". Это 46 % от всех доходов, спрос на углеводороды есть и будет дальше только расти. Европа сидит на нашей газовой игле и даже в долгосрочной перспективе с неё не слезет.
        Вадим237
    3. Winston18 Сегодня, 08:42
      С чего это вы взяли?В США бюджет построен совсем не на нефтегазовых доходах.Вот в этом и есть первый признак бензоколонки - построение бюджета на природных ресурсах.Венесуэла - самый яркий пример.
      Winston18
  4. Комментарий был удален.
  5. APASUS Сегодня, 07:58
    Деньги любят тишину и не важно вообще какой строй в стране,чем стабильнее государство ,тем больше внешних вложений.Это очень просто доказывается,при Ельцыне мы просто ужас какие были демократы и чуть не пошли ко дну,вложений в нишу экономику можно сказать не было ,уж слишком нестабильная обстановка внутри страны была.
    APASUS
  6. ИмПерц Сегодня, 08:00
    А мне интересно чем закончится этот санкционный марафон в США. Ведь разделение ветвей власти это основа консенсуса в стране. А в данный момент происходит слом конституционного равновесия в США. США как ни крути - это президентская республика, а тут законодательные органы рушат незыблемость американского президентства.
    ИмПерц
    1. Winston18 Сегодня, 08:47
      Вот оно,это конституционное равновесие и есть в США.У президента свои полномочия,а у Сената и Конгресса - свои.И никто не может их как-то урезать.И импичмент могут объявить президенту в случае чего.Это не так как в некоторых других странах,где парламент просто резиновый штемпель для руководства страной.
      Winston18
  7. Satum Сегодня, 08:00
    США, кроме санкций предложить ни чего не может. Рост РФ в мире заставит обойт санкции другими путями американскими и европейскими бизнесменами .
    Satum
  8. Гюйс Сегодня, 08:03
    Они так и не поняли формулу " Сильнее санкции-сильней Россия"
    Или просто - Трамп НАШ! laughing
    Гюйс
    1. Winston18 Сегодня, 08:48
      Что,серьёзно ваш? :)))
      Winston18
      1. himRa Сегодня, 08:56
        мальчик,тебе чего? идиотсюда не мешайся...не позорь евреев
        himRa
  9. Million Сегодня, 08:06
    Из карманов олигархов надо брать инвестиции.Но у Путина на это кишка тонка.Америку мы победить можем,а навести порядок у себя в государстве-нет...
    Million
    1. Alone Сегодня, 08:16
      Олигархи инвестиции делают...,в западные активы.
      Alone
      1. Вадим237 Сегодня, 08:49
        Олигархи инвестируют во все активы, которые могут принести прибыль.
        Вадим237
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 08:06
    Ну, не инвестициями едиными... Просто, по моему мнению, нужно финансовые потоки разделить несколько по иному - так, что бы экономика РФ повернулась лицом к массам.
    Вождь краснокожих
    1. himRa Сегодня, 08:22
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну, не инвестициями едиными... Просто, по моему мнению, нужно финансовые потоки разделить несколько по иному - так, что бы экономика РФ повернулась лицом к массам.

      Если наших граждан поставить в жесткие экономические условия при этом вооружив национальной идеей то границ возможностям просто нет!
      элементарно...каждый по 10 руб.и у нас в копилке больше миллиарда!
      В план ГОЭРЛО не верили американцы и говорили что это фантастика
      himRa
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:31
      Цитата: Вождь краснокожих
      нужно финансовые потоки разделить несколько по иному - так, что бы экономика РФ повернулась лицом к массам.

      Да еще и сохранность капиталов в стране обеспечить, да беспредельщиков на государевой службе поприжать. Тогда и вывозить будут меньше и в нашу экономику вливать больше.
      Вежливый Лось
  11. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:13
    Что нам либералы предложат , наверно зарубежные вливания в нашу экономику . Они нам влили санкции, наверно надо еще у них попросить . Не надо у них просить , они нам за бесплатно дадут. Надо России вообще молчать , не надо на эту мелочь вообще обращать . Они сами начнут волноваться , почему они там молчат , забыли они что то про нас , а то про Россию нечего писать . Надо таким путем разорить СМИ у них , они от истерики умрут. Закрылись они от нас , кому теперь врать .
    Александр Абдрахманов
  12. vladimirvn Сегодня, 08:24
    Финансовые гуру, шевелите мозгами!. В мире море денег ищущих куда бы вложиться. Во многих странах нулевые или отрицательные проценты по вкладам в банках. Создайте лучшие в мире условия для капитала и деньги хлынут к нам, несмотря на санкции.
    vladimirvn
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 08:33
      можно узнать как это работает если так сказать "повелители капитала" объявили тебя своим врагом? можно узнать каким образом можно выиграть у каталы за его столом с его картами? не попахивает ли это слабоумием?
      Евгений Стрыгин
      1. vladimirvn Сегодня, 08:45
        Уважаемый! hi Цитату Маркса, на что готов пойти капитал ради прибыли, приводить не буду. Большевики в 20-30 г, вылезли из ситуации намного более худшей. Чиновника, силовика, надо держать под дулом пистолета палача. Потому что он, как только видит растущий бизнес, у него одна мысль в голове " как с этого что ни будь поиметь, а потом и отжать, для сынка или дочки" . Вся эта свора не хочет жить на зарплату. И свое место воспринимает, как законное право на "кормление".
        vladimirvn
  13. Mel Vlad Сегодня, 08:29
    экономика должна быть экономной. Внешние инвесторы заботятся о своём гешефте. На экономику им плевать с Эйфелевой башни.
    Mel Vlad
  14. Евгений Стрыгин Сегодня, 08:30
    мммм ведь только инвестиции и могут помочь!
    или были какие то другие примеры?
    власть импотентов до усрачки боится недалёкого прошлого. Сравнение плавно перетекает на взятие за горло "эффективных".
    Евгений Стрыгин
  15. Alex66 Сегодня, 08:40
    Поменяв социализм на капитализм, мы взяли на себя все его гадости, даже конкуренция вынуждает производить не качественные а дешевые товары широкого потребления, качественные для узкого потребления. Ни кто не даст инвестиций России за так, зачем им сильный конкурент, только на грабительских условиях. А теперь вспомним опыт восстановления СССР после ВОВ, как же мы без иностранных инвесторов, эффективных менагеров все восстановили? Только тем рецептом пользоваться нельзя, на фига нам тогда куча паразитов на шее народа!
    Alex66
  16. Горный стрелок Сегодня, 08:40
    И что, никому невдомек, зачем нам в уши про эти зарубежные инвестиции дуют? А куда прибыль от иностранных инвестиций УХОДИТ? Правильно, туда, откуда и были инвестиции. Так для чего СТРАНЕ эти иностранные инвестиции? Может, они не нам нужны? А нам нужны кредиты собственных банков? И прибыль в СВОЕЙ стране?
    Горный стрелок
  17. Алексей7777777 Сегодня, 08:58
    Цитата: Winston18
    А на что надежда-то?На "импортозамещение"?

    Алексей7777777
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