09:00 15 августа

В ЗВО стартовало двухстороннее учение

Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц военной техники задействовано в двухстороннем командно-штабном учении, начавшемся в Воронежской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

В ЗВО стартовало двухстороннее учение


Военнослужащие вновь сформированных подразделений и воинских частей мотострелковых дивизий прибыли из Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Нижегородской областей на штатной технике. Действия личного состава на учении оценит комиссия под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова,
говорится в релизе.


Сообщается, что «основной целью учения является проверка готовности подразделений по основным видам боевой подготовки». Мероприятие завершит комплекс командно-штабных, специальных учений и тренировок органов военного управления обоих соединений.

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения в понедельник были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на штатной технике на общую удаленность свыше 800 км по дорогам общего и федерального значения», – рассказали в пресс-службе.

Учение продлится до 18 августа, место его проведения – полигон «Погоново» в Воронежской области.

Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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Комментарии 1

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  1. himRa Сегодня, 08:37
    Тренеруйтесь ребятки!тяжело в учении -легко в бою ,да и нам спокойнее
    himRa
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