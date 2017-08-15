В ЗВО стартовало двухстороннее учение

Военнослужащие вновь сформированных подразделений и воинских частей мотострелковых дивизий прибыли из Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Нижегородской областей на штатной технике. Действия личного состава на учении оценит комиссия под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова,

Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц военной техники задействовано в двухстороннем командно-штабном учении, начавшемся в Воронежской области, сообщает пресс-служба ЗВО.говорится в релизе.Сообщается, что «основной целью учения является проверка готовности подразделений по основным видам боевой подготовки». Мероприятие завершит комплекс командно-штабных, специальных учений и тренировок органов военного управления обоих соединений.«Мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения в понедельник были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на штатной технике на общую удаленность свыше 800 км по дорогам общего и федерального значения», – рассказали в пресс-службе.Учение продлится до 18 августа, место его проведения – полигон «Погоново» в Воронежской области.