Российские АПЛ станут более незаметными
Российские атомные подлодки проектов 995 типа «Борей-А» и 885 «Ясень-М» станут более незаметными для субмарин, противолодочных кораблей и самолетов противника благодаря новейшим бесшумным герметичным насосам отечественного производства, сообщают Известия.
Ранее советские и российские ПЛ оснащались продукцией молдавского научно-технического центра «Гидротехника».
«В конструкции каждой лодки десятки насосов. Фактически это сердце и кровеносная система АПЛ. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, всплытие и погружение, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, охлаждение систем и оборудования субмарин. Но шум от их работы – главный демаскирующий признак атомной подводной лодки. Именно его и слышат гидроакустические станции противника», – поясняет газета.
Новые насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ).
«Бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей», – рассказали газете в главкомате ВМФ.
Насосы ЛГМ – полностью российская продукция. Они имеют простую конструкцию, небольшие габариты и улучшенные показатели по виброшумоизоляции. Работающий на полную мощность насос способен удержать на своей крышке стоящую ребром 5-рублевую монету.
По словам российского эксперта по военно-морским вооружениям Владимира Щербакова, снижение шумности систем и механизмов подлодки – одна из самых серьезных проблем.
Сегодня в интересах ВМФ строятся АПЛ «Борей-А» (5 ед.) и «Ясень-М» (6 ед.) по новым проектам. Их особенность – использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли 5-го поколения типа «Хаски», на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно отечественного производства.
Ранее советские и российские ПЛ оснащались продукцией молдавского научно-технического центра «Гидротехника».
«В конструкции каждой лодки десятки насосов. Фактически это сердце и кровеносная система АПЛ. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, всплытие и погружение, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, охлаждение систем и оборудования субмарин. Но шум от их работы – главный демаскирующий признак атомной подводной лодки. Именно его и слышат гидроакустические станции противника», – поясняет газета.
Новые насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ).
«Бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей», – рассказали газете в главкомате ВМФ.
Изделия и производственная линия полностью созданы за счет предприятия. Все насосы отвечают 4-й категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана,цитируют «Известия» исполнительного директора ЛГМ Романа Пыхтина.
Насосы ЛГМ – полностью российская продукция. Они имеют простую конструкцию, небольшие габариты и улучшенные показатели по виброшумоизоляции. Работающий на полную мощность насос способен удержать на своей крышке стоящую ребром 5-рублевую монету.
По словам российского эксперта по военно-морским вооружениям Владимира Щербакова, снижение шумности систем и механизмов подлодки – одна из самых серьезных проблем.
На шумность подводной лодки влияет множество факторов. Прежде всего, это работа главной энергетической установки: атомного реактора, насосов, дизелей, валов, винтов или водометов. В случае с винтами и водометами снижение шумности достигается за счет совершенствования их схем. Снизить заметность работающего дизеля или вспомогательных механизмов можно за счет подвесных систем и резиновых матов, на которые они устанавливаются. С работой реактора сложней, его на виброплатформу не поставишь, ковриками не обложишь. Поэтому добиться снижения шумности можно, совершенствуя работу обеспечивающих его насосов. Шум непрерывно циркулирующей жидкости – самый громкий на АПЛ,рассказал Щербаков.
Сегодня в интересах ВМФ строятся АПЛ «Борей-А» (5 ед.) и «Ясень-М» (6 ед.) по новым проектам. Их особенность – использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли 5-го поколения типа «Хаски», на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно отечественного производства.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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