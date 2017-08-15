Мадуро намерен обсудить возможную агрессию США с другими странами

Я подтверждаю вам как послам мою просьбу ко всем государствам, которые вы представляете… просьбу… о президентской встрече за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть тему мира в Венесуэле и угрозы военного вторжения со стороны правительства господина Дональда Трампа против Венесуэлы,

Мы собираемся провести оборонительные комплексные операции… 26 и 27 августа,

Если любишь мир, приготовься к войне,