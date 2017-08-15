11:50 15 августа

Мадуро намерен обсудить возможную агрессию США с другими странами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к послам ряда стран за помощью в организации встречи с лидерами этих государств для обсуждения заявления Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве, передает РИА Новости сообщение агентства EFE.



Согласно информации, Мадуро высказал свою просьбу послам Франции, Испании Японии, Вьетнама, Гватемалы и Сирии.


Я подтверждаю вам как послам мою просьбу ко всем государствам, которые вы представляете… просьбу… о президентской встрече за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть тему мира в Венесуэле и угрозы военного вторжения со стороны правительства господина Дональда Трампа против Венесуэлы,
сказал Мадуро.

Он также объявил, что в конце августа в Венесуэле будут проведены военные учения.

Мы собираемся провести оборонительные комплексные операции… 26 и 27 августа,
заявил президент.

Он отметил, что «миллионы венесуэльцев» присоединятся к Национальным боливарианским вооруженным силам в ходе маневров.

Если любишь мир, приготовься к войне,
сказал Мадуро, добавив, что «никто не может вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы».

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что в Вашингтоне рассматриваются все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе и военная операция.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. xetai9977 Сегодня, 09:54
    А у него остались друзья? Максимум - это престарелый Ортега, лучшие дни которого давно прошли и боливийский Моралес,которому всё равно к кому присоединится,чтобы подержать свой имидж, а тем временем его страна активно торгует с США.
    xetai9977
    1. andj61 Сегодня, 10:16
      Цитата: xetai9977
      А у него остались друзья? Максимум - это престарелый Ортега, лучшие дни которого давно прошли и боливийский Моралес,которому всё равно к кому присоединится,чтобы подержать свой имидж, а тем временем его страна активно торгует с США.

      А у Сальвадора Альенде много было друзей непосредственно перед пиночетовским путчем?
      А ведь ситуация в Венесуэле один в один как в Чили в 1973. Такие же забастовки, организованные отнюдь не бедными людьми, практический саботаж в обеспечении населения продуктами питания, и ко всему прочему - чего, кстати, не было в Чили - оголтелая пропаганда в мировых СМИ, направленная против законного правительства. В те далёкие времена СМИ ещё позиционировали себя как независимые источники информации, и во многом были таковыми. Сейчас задача простая - обеспечить любым способом силовое подавление этих незаконных выступлений со стороны правительства, получив тем самым основания для более откровенного вмешательства. А далее - либо боевиков-оппозиционеров создадут, либо, перетащив на свою сторону часть армии, и под её прикрытием и под её флагом свергнут правительство. Всё-таки сейчас способы насильственного свержения законного правительства гораздо более тонкие и разнообразные, нежели 44 года назад... bully hi
      andj61
      1. Winston18 Сегодня, 10:18
        Вот что нужно в Венесуэле - так это приход своего Пиночета.
        Winston18
        1. irazum Сегодня, 10:23
          Совершенно верно! В этом случае Россия может рассчитывать на то, что когда-нибудь Венесуэла по долгам рассчитается.
          irazum
          1. andj61 Сегодня, 10:30
            Цитата: irazum
            Совершенно верно! В этом случае Россия может рассчитывать на то, что когда-нибудь Венесуэла по долгам рассчитается.

            Как только Венесуэла перейдёт под американскую руку о всех долгах и интересах в стране придётся немедленно забыть. Ирак тому примером.
            andj61
          2. babali Сегодня, 11:15
            по долгам рассчитается
            Нету долгов то, рассчитались
            За тот миллиард Венесуэлла расплатилась долей в государственной нефтяной компании Венесуэллы
            на соседней ветке тов askme обьясняет.
            babali
        2. andj61 Сегодня, 10:26
          Цитата: Winston18
          Вот что нужно в Венесуэле - так это приход своего Пиночета.

          Только убить придется не 30-40 тысяч людей, как это было в Чили, а раз в десять-пятнадцать больше! Но никакие жертвы среди чужого и чуждого им народа не смогут остановить активных продвигателей демократических ценностей! Ради демократии и прав человека они готовы уничтожить - и будут уничтожать! - половину населения Венесуэлы, которая поддерживает нынешние власти! request
          andj61
          1. Winston18 Сегодня, 10:48
            С чего бы это?У Мадуро поддержка уж никак не больше чем была у Альенде.
            Winston18
            1. andj61 Сегодня, 11:07
              Цитата: Winston18
              С чего бы это?У Мадуро поддержка уж никак не больше чем была у Альенде.

              Если бы это было так, то его убрали бы законным способом. В реале у него поддержка свыше 50% избирателей. И выборы 2013 года это подтвердили.Как и прошедшие в 2012 прежние выборы, на которых победил Чавес. Результаты выборов, кстати, полностью совпадают с результатами опросов общественного мнения,так что это - реальные цифры. Альенде же при приходе к власти имел лишь 36% голосов. Далее из двух кандидатов выбирал парламент, и Альенде поддержали христианские демократы, после того, как он подписал статут о конституционных гарантиях, согласованный с ними. Причём эти 326% Альенде - это голоса и поддерживающих его на выборах коммунистов,левых радикалов и ультралевых (выходки которых в значительной степени и обусловили выступления правых против Альенде в 1972-1973 годах), а не только социалистов. У Мадуро политическая основа не такая расплывчатая. Оппозиционеры в Венесуэле не могут нормально договориться между собой, постоянно грызутся, и прекрасно понимают, что законным образом Мадуро отстранить проблематично, вот и используют незаконные методы. Такие же методы в нынешний избирательный цикл уже перенесены на американскую почву, и используются против Трампа. До террактов и прямых вооружённых выступлений, правда, в США дело не доходит, но лиха беда начало...
              andj61
      2. The Lancet Сегодня, 10:27
        Он так и будет позволять своему сыну лишний раз открывать рот?
        «Если бы на Венесуэлу напали, в Нью-Йорк прибыли бы ружья, господин Трамп, мы бы взяли Белый дом»- его цитата.
        Народ Венесуэлы это не народ КНДР- его сладкими речами о злобных капиталистах не обмануть
        Суть - просто неуважение к людям.
        Кто считает что это нормальная ситуация?

        The Lancet
        1. andj61 Сегодня, 11:22
          Цитата: The Lancet
          Он так и будет позволять своему сыну лишний раз открывать рот?
          «Если бы на Венесуэлу напали, в Нью-Йорк прибыли бы ружья, господин Трамп, мы бы взяли Белый дом»- его цитата.
          Народ Венесуэлы это не народ КНДР- его сладкими речами о злобных капиталистах не обмануть
          Суть - просто неуважение к людям.
          Кто считает что это нормальная ситуация?

          Я, к примеру, не считаю это нормальной ситуацией. Но это сказал сын президента и депутат парламента Венесуэлы. И сказал он эти слова в ответ на заявления Трампа и Тиллерсона - напомню - это президент США и госсекретарь США - о том, что они не исключают проведение американскими военными операции по свержению законной власти в Внесуэле.
          То есть, по-Вашему, светлые эльфы могут говорить, что хотят, угрожать, кому хотят, более того, не только угрожать но и на деле осуществлять свои угрозы, и в этом ничего странного и недопустимого нет. А вот если в ответ им кто-то что-то сказал, даже если у того нет никакой возможности осуществить эту угрозу, то это недопустимо? what Я Вас умоляю! bully
          Это точно так же, как с Северной Кореей. В 90-х США договорились с КНДР о прекращении ядерной и ракетной программы Северной Кореи. Взамен США обязались поставлять продовольствие, и взамен их ядерного реактора поставить два своих стандартных, на которых нельзя производить ядерное топливо. Потом к власти пришёл Буш и отказался выполнять договор. В ответ КНДР предупредило, что в связи с невыполнением США договора, она выходит из него. И ракетно-ядерная программа была вновь запущена. И кто в этом виноват? Сейчас во все обвиняют Кима, но запредельно нагнетает обстановку вовсе не он.
          P.S. А что американские сенаторы и конгрессмены говорят! wink wink wink
          И всё это проходит под рубрикой "это любопытно" - и только.... hi
          andj61
  2. irazum Сегодня, 09:59
    Молодец Мадуро! Гватемалу в союзники, а сынок пускай берёт Белый Дом в Нью-Йорке, или где он там его нашёл на "глобусе Венесуэлы". Только обязательно надо дождаться прихода Чавеса, наверное, в эти трудные для Мадуро дни, он должен явится к нему в образе броненосца!
    irazum
  3. elenagromova Сегодня, 10:00
    Держись и сопротивляйся! Удачи и победы, Президент!
    elenagromova
    1. Logall Сегодня, 10:17
      Цитата: elenagromova
      Держись и сопротивляйся! Удачи и победы, Президент!

      Вы серьёзно так считаете?
      Просто звучит – издёвкой...
      Logall
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 10:39
    Обсуждение нужно, так как иначе, любая страна может оказаться на месте Ливии или Ирака или Сирии..
    Привычка решать вопросы по принципу - "Я сильнее, значит мне все можно", в итоге кончится большой войной.
    Razvedka_Boem
    1. Winston18 Сегодня, 10:50
      При чем тут сильнее-слабее?Чавизм в лице Мадуры пришёл к своему логическому концу.
      Winston18
      1. ватник Сегодня, 11:10
        Трам совсем "попутал все берега" по всей видимости ему пора посетить врача определённого профиля а то его "заболевание" явно начинает в ускоренном темпе прогрессировать и он начинает грозить войной всем так скоро он и нам будет угрожать.
        А Модуро молодец ведёт себя достойно одно плохо далеко он от нас да и к сожалению нынешняя Россия это не могучий СССР
        Венесуэла ответила на американские угрозы учениями
        ватник
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