Мадуро намерен обсудить возможную агрессию США с другими странами
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к послам ряда стран за помощью в организации встречи с лидерами этих государств для обсуждения заявления Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве, передает РИА Новости сообщение агентства EFE.
Согласно информации, Мадуро высказал свою просьбу послам Франции, Испании Японии, Вьетнама, Гватемалы и Сирии.
Он также объявил, что в конце августа в Венесуэле будут проведены военные учения.
Он отметил, что «миллионы венесуэльцев» присоединятся к Национальным боливарианским вооруженным силам в ходе маневров.
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что в Вашингтоне рассматриваются все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе и военная операция.
Согласно информации, Мадуро высказал свою просьбу послам Франции, Испании Японии, Вьетнама, Гватемалы и Сирии.
Я подтверждаю вам как послам мою просьбу ко всем государствам, которые вы представляете… просьбу… о президентской встрече за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть тему мира в Венесуэле и угрозы военного вторжения со стороны правительства господина Дональда Трампа против Венесуэлы,сказал Мадуро.
Он также объявил, что в конце августа в Венесуэле будут проведены военные учения.
Мы собираемся провести оборонительные комплексные операции… 26 и 27 августа,заявил президент.
Он отметил, что «миллионы венесуэльцев» присоединятся к Национальным боливарианским вооруженным силам в ходе маневров.
Если любишь мир, приготовься к войне,сказал Мадуро, добавив, что «никто не может вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы».
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что в Вашингтоне рассматриваются все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе и военная операция.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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