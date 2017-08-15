«Боинг» получил контракт на обслуживание американских транспортников С-17
Пентагон выдал контракт корпорации Boeing на обслуживание американских военно-транспортных самолетов С-17, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны США.
Согласно информации, стоимость соглашения составила 7,1 миллиарда долларов.
В сообщении отмечается, что подписание контракта связано с «увеличением количества самолетов и числа используемых для них баз».
Договор рассчитан до сентября 2021 года, о возможности его пролонгации не сообщается.
C-17 – американский стратегический военно-транспортный самолет. Принят на вооружение в 1991 году. Выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск, а также – тактические миссии, перевозку больных и сбрасывание грузов. Максимальная грузоподъемность самолета – 77,5 тонны, максимальная взлетная масса – 265,35 т.
Самолеты несут службу в ВВС США, Британии, Австралии, Канады, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии.
Согласно информации, стоимость соглашения составила 7,1 миллиарда долларов.
В сообщении отмечается, что подписание контракта связано с «увеличением количества самолетов и числа используемых для них баз».
Договор рассчитан до сентября 2021 года, о возможности его пролонгации не сообщается.
C-17 – американский стратегический военно-транспортный самолет. Принят на вооружение в 1991 году. Выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск, а также – тактические миссии, перевозку больных и сбрасывание грузов. Максимальная грузоподъемность самолета – 77,5 тонны, максимальная взлетная масса – 265,35 т.
Самолеты несут службу в ВВС США, Британии, Австралии, Канады, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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