11:50 15 августа

«Боинг» получил контракт на обслуживание американских транспортников С-17

Пентагон выдал контракт корпорации Boeing на обслуживание американских военно-транспортных самолетов С-17, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны США.



Согласно информации, стоимость соглашения составила 7,1 миллиарда долларов.


В сообщении отмечается, что подписание контракта связано с «увеличением количества самолетов и числа используемых для них баз».

Договор рассчитан до сентября 2021 года, о возможности его пролонгации не сообщается.

C-17 – американский стратегический военно-транспортный самолет. Принят на вооружение в 1991 году. Выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск, а также – тактические миссии, перевозку больных и сбрасывание грузов. Максимальная грузоподъемность самолета – 77,5 тонны, максимальная взлетная масса – 265,35 т.

Самолеты несут службу в ВВС США, Британии, Австралии, Канады, Катара, ОАЭ, Кувейта, Индии.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 4

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  1. sabakina Сегодня, 10:22
    А мы то тут причём?
    sabakina
    1. himRa Сегодня, 10:25
      Цитата: sabakina
      А мы то тут причём?

      мы несказАнно счастливы что какой то боинг выиграл тендер... wassat
      ну по крайней мере по мнению автора laughing
      himRa
  2. irazum Сегодня, 10:25
    Тоже новость...
    irazum
  3. tomket Сегодня, 10:52
    Боинг выиграл тендер на обслуживание Боингов. В логике им не откажешь))))
    tomket
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