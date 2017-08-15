14:24 15 августа

Порошенко объявил о дополнительном призыве в Нацгвардию

Командование Национальной гвардии Украины публикует данные о ходе призыва на военную службу в рамках силового ведомства. В материале говорится о том, что 8 августа президентом Украины был подписан документ о необходимости проведения дополнительного призыва в НГУ. На основании указа дополнительно призываются на военную службу молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет – в общей сложности около 1 тысячи человек.

Порошенко объявил о дополнительном призыве в Нацгвардию


Из заявления пресс-службы ведомства:
Дополнительный отбор одной тысячи кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии Украины проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия. Согласно пункту 39 раздела XII Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», эта функция временно возложена на подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции:


Временно, на период до начала выполнения в полном объёме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суде, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины.


Отдельно заявлено, что призывников НГУ в зону «АТО» отправлять не будут.

Публикуется таблица числа призываемых молодых людей по регионам:



Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NGUmainpage
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Комментарии 18

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:39
    Вот за это они поскакали на майдане. Здобулы. fellow
    DEZINTO
  2. Teberii Сегодня, 12:39
    Боится повторить судьбу предшественника ,окружает своими опричниками.
    Teberii
    1. Logall Сегодня, 12:46
      Всё банально просто: таким не хитрым способом нивелируется безработица в стране...
      Logall
      1. Подрезчик Сегодня, 13:02
        Странно, они воюющих толком обеспечить и накормить не могут, поборы вроде в нацгвардии, а эти наверное элитные будут, раз суды и т.д. охранять...Ни черта в этой 404-й не поймешь!
        Подрезчик
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:38
      Цитата: Teberii
      Боится повторить судьбу предшественника ,окружает своими опричниками.

      Пусть визовый режим сделают с РФ,и тогда 2,5 миллиона злых пророссийских украинцев приедут на Майдан под стены Рады...и тогда никакая нац гвардия Парашке не поможет.
      НЕКСУС
  3. DEZINTO Сегодня, 12:55
    (голосом Дроздова) А здесь мы видим двух обитателей хероического батальона азов в естественной среде обитания....Посмотрите как они резвятся под солнышком нахохлив чубатые затылки....

    DEZINTO
    1. sabakina Сегодня, 13:10
      Обычный экстрим-драки в грязи, правда на западе этим женщины увлекаются....Но "Азов" не на передке, вот им и не хватает экстрима от ВСН...
      sabakina
  4. Masya Masya Сегодня, 12:55
    поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суде, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса

    Что то мне подсказывает, что около 1 тысячи человек не хватит... маловато будет...
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 13:04
      Марина, так они ж не одни придут, а с братовьями! Судью охранять это не в АТО погибать...
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 13:17
        Цитата: sabakina
        это не в АТО погибать...

        Вячеслав love а вдруг шальная прилетит? Кто просчитает, где кого накроет...
        Masya Masya
        1. sabakina Сегодня, 13:20
          Марин, love love love и всё таки умереть в зале суда шансов меньше, чем там...
          sabakina
          1. Masya Masya Сегодня, 13:34
            Согласна, но что бы себя обезопасить, лучше свалить за границы данной территории... wink
            Masya Masya
            1. sabakina Сегодня, 13:37
              Марина, ну это уж крайний вариант, хотя, как пишут, и там их гоняют....
              sabakina
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 12:58
    Порошенко объявил о дополнительном призыве в Нацгвардию

    Доктор Бармалей
  6. victorsh Сегодня, 13:00
    Заметте.Самое большое количество призывников из русскоговорящих обл.Создается впечатление-хотят"повязать кровью".А те,как овцы молчат и идут на убой.И не уверен,что это связано с большим количеством там населения.
    victorsh
  7. sabakina Сегодня, 13:02
    Сначала подумал, в АТО их, оказалось вон чё...судей охоронять...
    sabakina
  8. Ураган70 Сегодня, 13:33
    Усього,тьфу...1000! Да по шоколадке на члена семьи бычка.... Усього- 4-7 тыс. шоколадок! Как ты справишься со столь тяжким бременем шоколадное ничтожество?
    Ураган70
  9. Ураган70 Сегодня, 13:35
    Цитата: victorsh
    Заметте.Самое большое количество призывников из русскоговорящих обл.Создается впечатление-хотят"повязать кровью".А те,как овцы молчат и идут на убой.И не уверен,что это связано с большим количеством там населения.

    Последняя фраза какой смысл имеет? Чего то не понял...
    Ураган70
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