Порошенко объявил о дополнительном призыве в Нацгвардию







Временно, на период до начала выполнения в полном объёме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суде, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины. Дополнительный отбор одной тысячи кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии Украины проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия. Согласно пункту 39 раздела XII Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», эта функция временно возложена на подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции:Временно, на период до начала выполнения в полном объёме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суде, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины.

Командование Национальной гвардии Украины публикует данные о ходе призыва на военную службу в рамках силового ведомства. В материале говорится о том, что 8 августа президентом Украины был подписан документ о необходимости проведения дополнительного призыва в НГУ. На основании указа дополнительно призываются на военную службу молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет – в общей сложности около 1 тысячи человек.Из заявления пресс-службы ведомства:Отдельно заявлено, что призывников НГУ в зону «АТО» отправлять не будут.Публикуется таблица числа призываемых молодых людей по регионам: