14:23 15 августа

Иранский БЛА пролетел в 300 метрах от авианосца ВМС США

Иранский беспилотный летательный аппарат сблизился в международных водах Персидского залива с авианосцем ВМС США типа «Нимиц», подлетев к нему на расстояние 300 метров, сообщает Взгляд со ссылкой на Центральное командование американских военно-морских сил.



Представитель ВМС назвал подлет дрона «бесконтрольным и непрофессиональным». По его словам, беспилотник был без навигационных огней, а «операторы БПЛА не ответили на запросы радиосвязи».


Он заявили, что отсутствие навигационных огней на беспилотнике «могло привести к столкновению и нарушило международные морские законы».

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что иранский БЛА в Персидском заливе пролетел в 30-ти метрах от самолета ВМС США F/A-18E Super Hornet. А в конце июля американские корабли несколько раз открывали предупредительный огонь в стороны иранских военных катеров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:05
    Представитель ВМС назвал подлет дрона «бесконтрольным и непрофессиональным»


    Как обыччччно. Мухи возле авианосцев сша тоже непрофессионально летают.

    И вообще все что двигается вокруг военных объектов сша такое! непрофессиональное!!
    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 13:12
      Нужна одна непрофессиональная, но исправная торпеда...
      Для смеха, узнать , что запоют...
      Logall
      1. DEZINTO Сегодня, 13:15
        что запоют...


        Запоют что непрофессиональные действия торпеды привели к столкновению и затоплению авианосца.

        Но проверять мы конечно не будем.

        (пока)





        DEZINTO
        1. The Lancet Сегодня, 13:39
          Приблизился он, хорошо...Мы высказали недовольство.Надеемся на их понимание чтобы исключить или свести к минимуму такие случаи.Обычная нормальная практика.Кстати, где вообще иранский флот( если его можно так назвать)?Он к нам движется
          The Lancet
          1. Андрюха Г Сегодня, 14:13
            Американстие тролли в военной форме (поселившиеся на русском сайте и получающие за свои помои свою зелёную бумагу) - вы говорите но не заговаривайтесь - не видите - вас игнорят нормальные люди или недотумкаете своим американским умишком?
            Андрюха Г
      2. sabakina Сегодня, 13:31
        Цитата: Logall
        Нужна одна непрофессиональная, но исправная торпеда...
        Для смеха, узнать , что запоют...

        Ну не знаю....если только соединить Торпедо с Динамо....
        sabakina
  2. Подрезчик Сегодня, 13:06
    Что, опять? Это для вас он "безконтрольный" и "непрофессиональный", а вам дают понять...валили бы в Мексиканский Залив! negative
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
      Достали уже эти "исключительные" своими заявками о "безконтрольном" и "непрофессиональном" . Их послушать , так выходит что их летуны - суперпрофессионалы ! fool
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 13:19
        На большее они могут только в компьютере , а так одно место сжимается.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:24
          Вот пусть бы и сидели по домам и игрались на компьютере , а то суют свой хобот куда не звали .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 13:28
            Хороший совет , но им надо сначала хобот то оторвать , что бы совать было нечего.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
              Давно пора , не спорю .
              "Если по квартире летают комары и раздражают вас своим жужжанием и укусами , отловите их и оторвите им и хоботок , и жужжалку - пусть летают молча , злые и голодные !" lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:36
                Паша , а ты знаешь , что кусаются только Комарихи ?
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
                  Конечно знаю , так же как и то , что самки некоторых пауков после спаривания сжирают своих партнёров . wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:54
                    Получается , что США тоже самка... laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
                      По всем раскладам - так оно и есть ! lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 14:01
                        Тогда понятно почему они такие злые... lol
                        cniza
    2. irazum Сегодня, 13:17
      В "международных водах", Персам, кстати, никто не мешает зайти в международные воды Мексиканского залива. Вот только на чём? На галерах разве что...
      irazum
  3. dorz Сегодня, 13:07
    отсутствие навигационных огней на беспилотнике могло привести к столкновению

    и затоплению авианосца. laughing
    dorz
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:07
    Иранцы янки держат в тонусе, дабы те не расслоблялись, а то ведь беспилотник он такой -угонит авианосец! wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. Народ скрепоносец Сегодня, 13:08
    Не испугались братья. Чувствуют за собой силушку Руси Святой Богатырской Советской. Могли СЖЕЧЬ авиносец, но пока предупредили. Иран не Ливия. Если обидят Иран, Россия не простит.... Сам вооружусь и сынов в бой отправлю. За правду за святую веру исламскую против содомского Запада....
    Народ скрепоносец
  6. voyaka uh Сегодня, 13:12
    Это проблема, касающаяся всех.
    У малых БПЛА нет ни сигнальных огней, ни системы "свой-чужой",
    никаких индикаций, что это военный летательный аппарат.
    Поэтому полная неопределенность, когда его в мирное время
    и в нейтральных водах разрешено сбивать, а когда нет. Если есть чем...
    voyaka uh
    1. sabakina Сегодня, 13:26
      Цитата: voyaka uh
      Если есть чем...
      Неужели "думать"? belay
      sabakina
  7. irazum Сегодня, 13:13
    Ничего не боится Великая Персия! Так держать! Ещё можно попробовать из рогатки...
    irazum
  8. Elektromenschen Сегодня, 13:15
    Зашёл на вгляд.ру. Статьи такой нет. Ну ладно, думаю, зайду на http://www.cusnc.navy.mil , там должен быть оригинал новости, на которую сослались. Не поверите, на сайте центкома вмс тоже ни слова об этом. Докатились. Уже новости придумываете, даже не перевираете, а вообще с нуля сочиняете. laughing
    Elektromenschen
    1. sabakina Сегодня, 13:24
      Цитата: Elektromenschen
      Зашёл на вгляд.ру. Статьи такой нет. Ну ладно, думаю, зайду на http://www.cusnc.navy.mil , там должен быть оригинал новости, на которую сослались. Не поверите, на сайте центкома вмс тоже ни слова об этом. Докатились. Уже новости придумываете, даже не перевираете, а вообще с нуля сочиняете. laughing

      Ну да! Желтуха однако! Лечимся...Вы ток близко не подходите, а то мало ли чяво...
      sabakina
    2. ватник Сегодня, 13:31
      Цитата: Elektromenschen
      Зашёл на вгляд.ру. Статьи такой нет......Докатились. Уже новости придумываете, даже не перевираете, а вообще с нуля сочиняете. laughing

      Ну зачем же вы врёте? Есть там такая статья от 14 августа 2017, 21:01:
      Иранский дрон пролетел в 300 метрах от американского авианосца
      https://vz.ru/news/2017/8/14/882715.html

      Хотя вам Elektromenschen можно вы же у нас только сегодня зарегистрировались видимо с целью "потроллить" lol
      ватник
      1. Elektromenschen Сегодня, 13:35
        Ну вообще да, именно за этим я здесь. Люблю запах горелых сапогов и коммунистов.
        Elektromenschen
        1. ватник Сегодня, 13:37
          Цитата: Elektromenschen
          Ну вообще да, именно за этим я здесь.

          Ну я так сразу и понял lol
          ватник
  9. dvina71 Сегодня, 13:16
    А ..значит..действия служб обнаружения и контроля американского авианосца очень профессиональные?
    В прошлом году нашего Ярика обнаружили только когда он зашел в зону прямой оптической видимости..,тетка на Арли аж дтп хотела организовать.. нервы сдали. В этом году ПВО обнаруживает БП в 300м... НУ чё..верх профессионализма.
    dvina71
  10. pvv113 Сегодня, 13:16
    в 300 метрах от авианосца ВМС США

    Отрабатывает заход на бомбометание wink
    pvv113
  11. Ураган70 Сегодня, 13:17
    Опять некомплект в ВМС исключительных? Скорее бы поступили боевые педики, они б сэлфи на фоне БПЛА делали и дымоходы прочищали интенсивнее!
    Ураган70
  12. sabakina Сегодня, 13:22
    Представитель ВМС назвал подлет дрона «бесконтрольным и непрофессиональным». По его словам, беспилотник был без навигационных огней, а «операторы БПЛА не ответили на запросы радиосвязи».
    Эх, а ведь т.Сухов ещё когда говорил: "Его через трубу надо было брать!"
    sabakina
  13. Николай Петров Сегодня, 14:19
    Шо? Опять "исключительных" обидели? Ай-ай-ай, вот нехорошие какие, летают непрофессионально, да ещё и жуть до поноса наводят на "воинов добра". А если серьёзно, то нечего болтаться на своих корытах у чужих берегов. А то многим это не нравится.
    Николай Петров
  14. Stas157 Сегодня, 14:20
    А в конце июля американские корабли несколько раз открывали предупредительный огонь в стороны иранских военных катеров.
    Что было явно под контролем и профессионально! Поэтому иранским БЛА тоже надо было открыть огонь. И тогда возможно обвинения в непрофессиональности и бесконтрольности, не прозвучали бы. Ведь это бы точно копировало манеру самих США.
    Stas157
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