Иранский БЛА пролетел в 300 метрах от авианосца ВМС США
Иранский беспилотный летательный аппарат сблизился в международных водах Персидского залива с авианосцем ВМС США типа «Нимиц», подлетев к нему на расстояние 300 метров, сообщает Взгляд со ссылкой на Центральное командование американских военно-морских сил.
Представитель ВМС назвал подлет дрона «бесконтрольным и непрофессиональным». По его словам, беспилотник был без навигационных огней, а «операторы БПЛА не ответили на запросы радиосвязи».
Он заявили, что отсутствие навигационных огней на беспилотнике «могло привести к столкновению и нарушило международные морские законы».
Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что иранский БЛА в Персидском заливе пролетел в 30-ти метрах от самолета ВМС США F/A-18E Super Hornet. А в конце июля американские корабли несколько раз открывали предупредительный огонь в стороны иранских военных катеров.
Представитель ВМС назвал подлет дрона «бесконтрольным и непрофессиональным». По его словам, беспилотник был без навигационных огней, а «операторы БПЛА не ответили на запросы радиосвязи».
Он заявили, что отсутствие навигационных огней на беспилотнике «могло привести к столкновению и нарушило международные морские законы».
Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что иранский БЛА в Персидском заливе пролетел в 30-ти метрах от самолета ВМС США F/A-18E Super Hornet. А в конце июля американские корабли несколько раз открывали предупредительный огонь в стороны иранских военных катеров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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