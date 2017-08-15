"Калашников" впервые показал электромотоциклы для полицейских
Концерн "Калашников" (входит в Ростех) планирует организовать тестовые испытания электромотоциклов для полиции, которые уже показали столичным стражам порядка. Об этом сообщается на официальной странице концерна в социальной сети Facebook.
Там отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа, а широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017".
Максимальная мощность мотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км, других параметров концерн не предоставил, но судя по спидометру, максимальная скорость мотоцикла составит около 140 км/ч.
Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов- говорится в сообщении.
Там отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа, а широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017".
Максимальная мощность мотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км, других параметров концерн не предоставил, но судя по спидометру, максимальная скорость мотоцикла составит около 140 км/ч.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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