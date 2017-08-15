14:23 15 августа

"Калашников" впервые показал электромотоциклы для полицейских

Концерн "Калашников" (входит в Ростех) планирует организовать тестовые испытания электромотоциклов для полиции, которые уже показали столичным стражам порядка. Об этом сообщается на официальной странице концерна в социальной сети Facebook.



Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов
- говорится в сообщении.


Там отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа, а широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017".

Максимальная мощность мотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км, других параметров концерн не предоставил, но судя по спидометру, максимальная скорость мотоцикла составит около 140 км/ч.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 13:30
    Вещь то нужная..Вот только будет ли производство мотоциклов(классических)на "Ижмаше" восстановлено?
    210окв
    1. Злодей Сегодня, 13:59
      Цитата: 210окв
      .Вот только будет ли производство мотоциклов(классических)на "Ижмаше" восстановлено?

      Очень бы хотелось увидеть качественный отечественный мотоцикл с вменяемым ценником. У "Ижмаша" было немало интересных наработок, которые так и не пошли в серию. А по поводу этого " елехтромотопёда"... Как то он несолидно смотрится, ИМХО
      Злодей
    2. ЮБОРГ Сегодня, 14:11
      Не знаю на сколько она нужная, но для города 150 км как то маловато, особенно для крупных мегаполисов, как Москва, Питер, Нижний и пр. С бензином проще, кончился,заправился и поехал, а тут надо время для подзарядки. Кстати время подзарядки умалчивается.
      ЮБОРГ
  2. Стройбат запаса Сегодня, 13:33
    Замечательно. В день изъезжать по 2 мотоцикла, наслаждаясь видами, бесшумностью движения (что невыгодно в потоке, так как автомобилисты тебя не только не видят, но и не слышат). А попутно осознавать свою бесполезность, так как на этой электрокаталке нормальный мотоцикл не догнать. У нас в городе мотобат на БМВ катает. Так они хоть догнать лихача могут.
    Стройбат запаса
    1. san4es Сегодня, 13:38
      Цитата: Стройбат запаса
      ... на этой электрокаталке нормальный мотоцикл не догнать.

      ...Тля ПэПСов - нормально... гопников гонять soldier
      san4es
      1. sabakina Сегодня, 13:45
        Alexander, только почему то гопники всегда мы...Я хоть корочками и отбиваюсь, но попадаются неадекваты.
        sabakina
        1. san4es Сегодня, 13:47
          ...ну тогда для УСБ...ПэПСов гонять bully
          san4es
    2. sabakina Сегодня, 13:52
      Цитата: Стройбат запаса
      У нас в городе мотобат на БМВ катает. Так они хоть догнать лихача могут.
      Я понимаю, что это прошлый век, но можно модернизировать, да и брутальность однако...
      sabakina
      1. Арамеев Сегодня, 14:23
        Цитата: sabakina
        .

        интересно, в оригинальной комплектации такой сегодня купить возможно? ...только чтобы не ...на вес золота)))
        Арамеев
    3. Гронский Сегодня, 13:58
      Ну лиха беда начало. Как ни крути, а будущее транспорта за электротягой. Основная проблема это создание источников энергии требуемой емкости при малых габаритах и весе, для обеспечения пробега сопоставимого с ДВС. Учитывая скорость развития электротехники и электроники, решение задачи дело ближайшего будущего. Вот тогда и займемся сравнением. А пока надо начинать, все правильно делают.
      Гронский
    4. voyaka uh Сегодня, 14:22
      "так как на этой электрокаталке нормальный мотоцикл не догнать"////

      А вот это - неверно. Приемистость электродвигателя выше, чем
      ДВС - это бесспорно. Семейная легковушка Тесла на первых ста
      метрах спокойно "делает" Феррари. А дальше уже решает мощность.
      Поставишь большой электромотор - сделаешь БМВ, нет - не сделаешь.
      Но и батарея разрядится быстрее, конечно.
      Бесшумность нужна военным, а не полицейским.
      Калашников- молодцы, но продать надо армии - спецназу.
      voyaka uh
  3. MoJloT Сегодня, 13:34
    Так скоро снова на оборонных предприятиях будем мопеды и сковородки выпускать
    MoJloT
    1. Stas157 Сегодня, 13:52
      Цитата: MoJloT
      Так скоро снова на оборонных предприятиях будем мопеды и сковородки выпускать

      Концерн "Калашников" является преемником бывшего, крупнейшего стране, производственного объединения "Ижмаш", в которое раньше производило мотоциклы ИЖ-Юпитер, и ИЖ-Планета, а также А/м Москвич. Сей час Иж-Авто уже выделенное предприятие, которое принадлежит Самаре. А Иж-Мото продали комерсам, которые сделали из него склады, то есть не существует. Но мотоциклы когда то производились. Если же все таки возродят производство, пускай электро мотоциклов, то будет не плохо. А то в стране нет ни одного своего мотоцикла!
      Stas157
  4. krops777 Сегодня, 13:35
    На ДТП в городах оперативней будут приезжать.
    krops777
  5. Elektromenschen Сегодня, 13:39
    Бензин уже перестали выдавать? Или срочно попилить надо? Кому эти инвалидные коляски нужны?
    Elektromenschen
  6. фрезер Сегодня, 13:40
    Такое ощущение, что это перелицованный китаец. А ттх вообще убоги.
    фрезер
  7. Арамеев Сегодня, 13:52
    Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции.....

    а почему именно "для полиции-то" ? для гражданского использования такая техника тоже идёт "на ура"ИМХО. производство налаживают, как я понимаю, ну и почему не пускают в свободную продажу, не пойму. рынок, даже в самой России(не говоря о экспорте), для такой техники - почти необъятный. и заводу прибыль (зарплаты и всё такое) и гос-ву налоги. причём не с продажи ресурсов, а с российской продукции, с высокой добавленной стоимостью..
    Максимальная мощность мотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км, других параметров концерн не предоставил, но судя по спидометру, максимальная скорость мотоцикла составит около 140 км/ч.
    очень даже на уровне !!! молодцы!!
    P.S.интересно , что там с комплектующими?
    Арамеев
    1. Stas157 Сегодня, 14:00
      Цитата: Арамеев
      а почему именно "для полиции-то" ? для гражданского использования такая техника тоже идёт "на ура". производство налаживают, как я понимаю, ну и почему не пускают свободную продажу

      Вопрос цены и качества. Конкуренция. Наши монополисты конкурировать не привыкли. Если, как обычно, по цене отечественного в Китае три можно будет взять, то простые люди брать не будут. А бюджетникам можно всегда столько накрутить, что всем хорошо станет. И чиновникам жирный откат, и администрация завода в накладе не останется.
      Stas157
      1. Арамеев Сегодня, 14:11
        Цитата: Stas157

        Вопрос цены и качества... Если, как обычно, по цене отечественного в Китае три можно будет взять... бюджетникам можно всегда столько накрутить, что всем хорошо станет. И чиновникам жирный откат, и администрация завода в накладе не останется.

        вожежблин! как -то упустил из виду особенности ведения дел по российски (или скорее - по постсоветски..это же не только для России характерно?). а по вашим словам, картина вообще какая-то беспросветная вырисовывается....
        чиновники - слуги народа...
        Арамеев
  8. НЕКСУС Сегодня, 14:14
    Похож на что то горное,для бездорожья и прыжков с трамплина...запас хода в 150 км совсем не впечатлил. Будут бегать от розетки к розетке или с акамуляторами на перевес скакать. Максимальная скорость в 140 км/ч...и кого сей агрегат догонит?При этом на максимальной скорости он проедет час и сдохнет. Странное предложение...
    НЕКСУС
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