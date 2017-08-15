Помним Одессу? На Украину депортирован фигурант дела о трагедии 2 мая от антимайдана
Небезызвестный украинский журналист Артём Бузила (обозреватель в журнале Таймер, собкор в ИА REX и «Взгляд») на своей странице в Фейсбуке сообщает о депортации из России украинского гражданина Владислава Ильницкого. Ильницкий на Украине входит в число фигурантов дела об Одесской трагедии (2 мая 2014 года) со стороны антимайдановцев.
Бузила пишет:
Артём Бузила продолжает:
Примечательно, что до этого российские пограничники легко впустили в РФ и так же легко выпустили из РФ врача-убийцу Чернова из Енакиевской райбольницы, вводившего раненым ополченцам смертельные дозы медпрепаратов.
На этом фоне стало известно о том, что Киев решил выдворить с территории Украины специального корреспондента медиахолдинга ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сообщается, что она была внесена в базу скандального известного сайта «Миротворец», после чего её доставили ночью к российской границе и заставили идти пешком в полной темноте, предварительно отобрав средства связи.
Бузила пишет:
Фигурант дела 2 мая Владислав Ильницкий более года находился под стражей в одесском СИЗО (был знаком с ним в тюрьме), в августе 2015-го отпущен под домашний арест, на днях сбежал с Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту Домодедово.
Артём Бузила продолжает:
Кстати, хоть кто-то пытался получить комментарий в "Домодедово", какого (...) Ильницкого выгнали из РФ? Российские коллеги, ау. Уточните, не будут ли им теперь черти по ночам сниться?
Примечательно, что до этого российские пограничники легко впустили в РФ и так же легко выпустили из РФ врача-убийцу Чернова из Енакиевской райбольницы, вводившего раненым ополченцам смертельные дозы медпрепаратов.
На этом фоне стало известно о том, что Киев решил выдворить с территории Украины специального корреспондента медиахолдинга ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сообщается, что она была внесена в базу скандального известного сайта «Миротворец», после чего её доставили ночью к российской границе и заставили идти пешком в полной темноте, предварительно отобрав средства связи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти