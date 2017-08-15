Помним Одессу? На Украину депортирован фигурант дела о трагедии 2 мая от антимайдана

Фигурант дела 2 мая Владислав Ильницкий более года находился под стражей в одесском СИЗО (был знаком с ним в тюрьме), в августе 2015-го отпущен под домашний арест, на днях сбежал с Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту Домодедово.

Кстати, хоть кто-то пытался получить комментарий в "Домодедово", какого (...) Ильницкого выгнали из РФ? Российские коллеги, ау. Уточните, не будут ли им теперь черти по ночам сниться?