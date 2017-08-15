14:24 15 августа

Помним Одессу? На Украину депортирован фигурант дела о трагедии 2 мая от антимайдана

Небезызвестный украинский журналист Артём Бузила (обозреватель в журнале Таймер, собкор в ИА REX и «Взгляд») на своей странице в Фейсбуке сообщает о депортации из России украинского гражданина Владислава Ильницкого. Ильницкий на Украине входит в число фигурантов дела об Одесской трагедии (2 мая 2014 года) со стороны антимайдановцев.

Бузила пишет:
Фигурант дела 2 мая Владислав Ильницкий более года находился под стражей в одесском СИЗО (был знаком с ним в тюрьме), в августе 2015-го отпущен под домашний арест, на днях сбежал с Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту Домодедово.


Помним Одессу? На Украину депортирован фигурант дела о трагедии 2 мая от антимайдана



Артём Бузила продолжает:
Кстати, хоть кто-то пытался получить комментарий в "Домодедово", какого (...) Ильницкого выгнали из РФ? Российские коллеги, ау. Уточните, не будут ли им теперь черти по ночам сниться?


Примечательно, что до этого российские пограничники легко впустили в РФ и так же легко выпустили из РФ врача-убийцу Чернова из Енакиевской райбольницы, вводившего раненым ополченцам смертельные дозы медпрепаратов.

На этом фоне стало известно о том, что Киев решил выдворить с территории Украины специального корреспондента медиахолдинга ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сообщается, что она была внесена в базу скандального известного сайта «Миротворец», после чего её доставили ночью к российской границе и заставили идти пешком в полной темноте, предварительно отобрав средства связи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Elektromenschen Сегодня, 13:52
    Ну и что? Первый раз что-ли? Чисто по-братски депортировали.
    Elektromenschen
    1. Б.Т.В. Сегодня, 13:57
      Цитата: Elektromenschen
      Ну и что? Первый раз что-ли? Чисто по-братски депортировали.


      Комментарий из серии : " гав!!!"
      Б.Т.В.
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:01
        Чистый воды украинский вброс, чтобы потенциальные перебежцы не думали бежать в Россию! Через некоторое время окажется, что никто не депортирован, только на Украине об этом не узнают.
        СРЦ П-15
        1. cniza Сегодня, 14:03
          То же так подумалось , но есть подозрение...
          cniza
          1. Tarpon Сегодня, 14:19
            И у меня есть нехорошее подозрение.
            Tarpon
        2. Б.Т.В. Сегодня, 14:03
          Цитата: СРЦ П-15
          Чистый воды украинский вброс, чтобы потенциальные перебежцы не думали бежать в Россию! Через некоторое время окажется, что никто не депортирован, только на Украине об этом не узнают.


          Особенно после новости о задержании диверсанта в Крыму.
          Б.Т.В.
      2. sabakina Сегодня, 14:03
        Хуже-тяв! ничего. он тут тоже не надолго!
        sabakina
      3. Олег Калугин Сегодня, 14:19
        Обидно, но пи-пи-пи, но - он прав!
        Олег Калугин
  2. новичок Сегодня, 13:53
    что у нас творится погранслужбе. с уважением и почтением отношусь к настоящим погранцам на погранзаставах. а эти холщёные “погранцы“ в аэропортах совсем обнаглели.
    новичок
    1. Pete Mitchell Сегодня, 14:02
      Хамье, по определению. Однажды воспользовался служебным положением и с удовольствием осадил погранца в Шереметьево, вы бы видели его растерянность, ржали все кто это видел. no
      Pete Mitchell
  3. 210окв Сегодня, 13:54
    Пограничники действовали по инструкции и закону.Только по какому?По тому что написан на бумажке?Другие "законы" что "прописаны" в совести не действуют..
    210окв
    1. sabakina Сегодня, 14:04
      Дим, вторая негативная новость за день. Пора железного Феликса на площадь возвращать!
      sabakina
    2. Олег Калугин Сегодня, 14:20
      за то они у нас есть Лиза пЕскова...
      Олег Калугин
  4. трофим Сегодня, 13:55
    Вот такое у нас интереснейшее, справедливейшее, человеколюбящее и в конечном итоге .......государство.
    трофим
  5. Заноза Сегодня, 13:56
    ФСБ РФ пора разобраться с пограничниками,которые пускают на территорию РФ бандеровцев,исламских террористов и прочий больной русофобией сброд.Эти лица не имеют права носить погоны пограничников России !
    Заноза
  6. Александр 3 Сегодня, 13:57
    Какая то подковёрная игра.Непонятки какие то.
    Александр 3
  7. opus Сегодня, 14:02
    Цитата: Артём Бузила
    Кстати, хоть кто-то пытался получить комментарий в "Домодедово", какого (...) Ильницкого выгнали из РФ? Российские коллеги, ау. Уточните, не будут ли им теперь черти по ночам сниться?

    а вот такого:
    Представитель одной из основных философских школ Древнего Китая - школы закона («фа-цзя») Шан Ян (середина 4 тыс. до н. э.) отмечал, что истинная добродетель «ведет свое происхождение от наказания».

    Установление добродетели воз­можно лишь «путем смертных казней и примирения справед­ливости с насилием». Государство, по Шан Яну, функциониру­ет на основе следующих принципов:
    1) полное единомыслие;
    2) преобладание наказаний над наградами;
    3) жестокие кары, внушающие трепет, даже за мелкие преступления (например, человек, обронивший по дороге горящий уголек, карается смертью);
    4) разобщение людей взаимной подозрительностью, слежкой и доносительством.

    не будут ли им теперь черти по ночам сниться?

    Кому?


    opus
  8. Прогрессор Сегодня, 14:05
    Не поддаваться на провокацию!
    Прогрессор
    1. Олег Калугин Сегодня, 14:18
      да хватит вам . что провакация - история с врачом или вам еще подкинуть?
      Олег Калугин
  9. Flinky Сегодня, 14:10
    Небезызвестный украинский журналист Артём Бузила (обозреватель в журнале Таймер, собкор в ИА REX и «Взгляд») на своей странице в Фейсбуке сообщает

    Кто это такой, и почему ему надо верить?
    Что за дешёвая провокация без подписи?
    Flinky
  10. Олег Калугин Сегодня, 14:15
    Провокация? Потом бах и риале ! И тихо потом промолчали !
    А с врачом так же типа вброс, ну-ну
    Упс, а-а-а, я понял: оказывается и тут хитрый план от сердюкова и аля димона)))
    Олег Калугин
  11. Alex66 Сегодня, 14:17
    Ну а что все точно так как на дороге, гибдд привязывается до законопослушных граждан и "не замечает" отморозков и вип персоны. Органы опеки действуют точно также, если бедно , но честно они тут как тут, если есть угроза то только по факту зайдут. Что пограничники в аэропорту (тем более они больше на чиновников смахивают) другие, им то же план надо выполнить по депортации и ладно если на русского нарвешься, а если там тот же хохол?
    Alex66
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